建材流通で日本No.1のJKホールディングス株式会社の100％子会社である株式会社リビングライフ・イノベーションは、iPhone用アプリ「パレットスキャナー」の無料ダウンロードサービスを開始しました。

「パレットスキャナー」は、間取り図の画像や実際の部屋をスマートフォンで読み取り、AIによって立体化するアプリです。作成された3D空間は、PC用アプリ「RoomPalette」を使って、内装や家具配置などを自由にシミュレーションできます。





スマホ一つで





■iPhone用アプリ「パレットスキャナー」とは

使い方は簡単です。

(1) iPhoneのカメラを使って間取図を撮影

(2) 間取図の画像があれば直接使用

(3) iPhoneのPROシリーズであれば実際の部屋を直接スキャン





上記の方法で得たデータを、AIが3Dデータに自動変換します。その3DデータはPC用の無料アプリ「RoomPalette」を使って自由に編集が可能です。好きな家具を置いたり壁紙を変えたりして、自分好みのインテリアデザインを作成できます。





間取りを読込み3Dデータ化できるiPhone用アプリ「パレットスキャナー」。無料ダウンロード開始です。





▼「パレットスキャナー」アプリダウンロード

https://apps.apple.com/jp/app/palette-scanner/id6740945757









■RoomPalette(ルームパレット)とは

誰でもリアルな3D空間を簡単作成！

実物インテリアを自由自在にコーディネートできる空間シミュレーションアプリ





URL： https://about.roompalette.net/





【3つのポイント】

(1)住空間の間取り作成やコーディネートが無料で！

実在する家具やインテリア、建材、設備機器を自由に配置し、理想の空間を直感的な操作で簡単に作成できます。さらに、ほとんどの機能が無料で使用可能です。





(2) 圧倒的なビジュアルクオリティ

ゲームでも使用されている「Unreal Engine(アンリアルエンジン)」を採用することで、高画質のままシミュレーションが可能に。スピーディーかつフォトリアルな空間画像を生み出します。

作成した空間にキャラクターを歩かせることもでき、動線の確認やサイズ感等の確認も可能です。





(3) 誰でも簡単に。

間取り作成も平面図取り込み機能でさらに簡単に。

直感的な操作性により、3D間取り空間の作成からインテリアのコーディネートまで、プロの方でなくても簡単に作成可能です。





イメージ動画： https://www.youtube.com/watch?v=Qxm_R92c_sk





PCアプリ・ルームパレット