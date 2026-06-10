株式会社教育と探求社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮地 勘司)が主催する産官学連携で埼玉の未来をつくるプロジェクト「SAITAMAエンジン 2026」は、プロジェクト始動にあたり、参加校の教員と参画企業の担当者が一堂に会する合同キックオフ研修を、2026年6月17日(水)に開催いたします。





「SAITAMAエンジン 2026」では、プログラムに取り組む生徒と地域の企業人が共に、「地域イノベーター」として埼玉の未来を創造していきます。様々なリソースをかけ合わせて地域のより良い未来を生み出していく学びは、前提を疑い、あらゆる可能性を創造的に考える実践的な取り組みです。プロジェクト始動にあたり、生徒の学びをサポートする企業人と教員が合同でワークショップを行います。生徒が取り組むプログラムに、大人たちが実際に取り組んでみることで内容を理解するだけではなく、主体性や創造性を引き出すためのあり方や振る舞いについても体験的に学んでいきます。





今年度から、新たに川越エリアの学校や企業も加わり、17社、12校で実施します。





昨年度のキックオフミーティングの様子





■「SAITAMAエンジン 2026」合同キックオフ研修 概要

日時 ： 2026年6月17日(水)13：00～17：00

会場 ： 聖学院大学(埼玉県上尾市戸崎 1-1)

主催 ： 株式会社教育と探求社

参加対象： 参画企業のプロジェクトメンバー、参加校の先生





プログラムの全体像を共有し、企業メンバーと先生が最高のパートナーシップを結ぶための土台を築くことを目指します。





合同キックオフ研修当日は、メディア取材も受け付けております。教員と企業担当者が熱い対話を交わすワークショップの様子をご取材いただけます。









■「SAITAMAエンジン」とは

教育と探求社が提供するプログラムの一つである地域探究コース「エンジン(engine)」を活用し、地域の特性と人材を生かした「越境型の学び」を推進するプロジェクトです。engineのコンセプトである「生まれながらの可能性」をキーワードに、生徒と企業が協働し、地域のリソースをフルに活用して埼玉の未来をより良くするイノベーションプランを創出します。





今年度からはさいたま市に加え川越エリアが新たに参画したことで、地域資源を生かした探究テーマのさらなる拡充や新たな共創が期待されています。





生徒たちは本取り組みを通じて、可能性発見力を醸成します。学校・企業・地域の広域な連携により、地域全体で次世代を育てる土台づくりにつながっています。





昨年度の「さいたまカップ2025」当日の様子





また、1年間の活動の集大成となる成果発表イベント「SAITAMAカップ」は2027年1月30日(土)に聖学院大学にて開催予定です。優劣を超えて、参加者全員が地域・企業・自身の可能性を実感できる場を目指します。









■「SAITAMAエンジン 2026」 参画校・参画企業

＜参加予定校＞ 12校※五十音順

・中学校

開智中学校、川越市立川越第一中学校、川越市立芳野中学校、

さいたま市立岸中学校、さいたま市立西原中学校、さいたま市立三橋中学校、

さいたま市立宮前中学校、さいたま市立与野東中学校





・高等学校

浦和学院高等学校、おおぞら高等学校川越キャンパス、

クラーク記念国際高等学校さいたまキャンパス、埼玉県立浦和商業高等学校





＜参画予定企業・大学＞ ※五十音順

アイル・コーポレーション株式会社、株式会社臼田(ファインモータースクール)、

株式会社エコーステーション、株式会社サイサン、株式会社佐伯工務店、

株式会社シンミドウ、聖学院大学、株式会社デサン、内藤環境管理株式会社、

株式会社 日さく、株式会社ハッピースマイル、

プリンストン・デジタル・グループ、ポーライト株式会社、毎日興業株式会社、

マレリ株式会社、三輪精機株式会社、

武蔵コーポレーション株式会社(6月8日時点／その他企業も参画調整中)





本年度も、生徒一人ひとりが自らの言葉で地域と向き合い、未来に向けた提案を生み出していく学びの場を、関係者の皆さまとともに熱くつくってまいります。









■教育と探求社について

所在地 ： 〒102-0081 東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル 6F

設立 ： 2004年11月26日

資本金 ： 3,000万円

事業内容： 「クエストエデュケーション」など探究学習プログラムの

企画開発・制作販売、教育支援業

役員 ： 代表取締役社長：宮地 勘司

取締役 ：米倉 誠一郎(一橋大学名誉教授)

取締役 ：杉浦 治

取締役 ：土屋 恵子

URL ： https://eduq.jp/









■本件に関するお問い合わせ

株式会社 教育と探求社 東日本学校部

Email： sai@eduq.jp

Tel ： 03-6674-1234