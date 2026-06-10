近年、日本各地で猛暑日が増加し、熱中症対策への意識が高まっています。携帯扇風機の利用者は増加している一方で、「顔しか涼しくならない」「両手がふさがる」といった課題もありました。そこでLivelyLifeは、服の内側へ直接風を送り込める腰掛け式ファンを開発。身体全体を効率よく冷やしながら、両手を自由に使える新しい暑さ対策アイテムとして提案します。 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/a301607-02/

衣服内送風で効率よくクールダウン

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/a301607-02/

腰に装着することで、強力な風を衣服の内側へ送り込みます。汗による蒸れや不快感を軽減し、真夏の屋外でも快適な環境をサポートします。

ハンズフリーで作業効率アップ

建設現場や農作業、配送業務、交通誘導など、長時間屋外で働く方の暑さ対策をサポート。腰に装着するだけで衣服内へ風を送り込み、汗による蒸れや不快感を軽減します。

「途中で止まる不安」を軽減

10000mAh大容量バッテリーを搭載し、最大45時間の連続使用を実現。頻繁な充電が難しい屋外環境でも快適な送風を維持します。

広範囲に風を届ける腰掛け送風設計

腰に装着することで、衣服の内側に風を送り込み、背中から上半身まで涼しさが広がりやすい構造を採用しました。局所的に風を当てるだけでなく、服の中を風が流れることで、蒸れやすい背中まわりの暑さ対策に活躍します。

モバイルバッテリー機能搭載

送風機能に加え、モバイルバッテリーとしても使用可能。スマートフォンなどのUSB機器へ給電できるため、屋外作業やアウトドア、災害時の備えとしても活躍します。

夜間も使えるLEDライト付き

ライトは常時点灯に加え、SOS点滅モードにも対応。停電時や緊急時など、万が一のシーンでも使いやすい設計です。日常の暑さ対策からアウトドア、防災備品まで幅広く使える多機能モデルです。

販売価格・キャンペーン情報

通常価格：3,380円（税込） 現在、楽天市場店では期間限定「15%OFFクーポン」を配布中。 商品情報：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/a301607-02/

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/