■番組情報（テレビ新広島制作） 『小峠と西村キャンプ場』 放送日時：6月28日（日）16：05～17：20 全国フジテレビ系列 出演：小峠英二・西村瑞樹（バイきんぐ）・木村昴・永尾柚乃

テレビ新広島は、人気お笑いコンビ「バイきんぐ」の”じゃない方”・西村瑞樹がキャンプを楽しむ番組『西村キャンプ場』（広島地区・土曜 午後5時）の全国放送特番第5弾となる『小峠と西村キャンプ場』を、6月28日（日）全国フジテレビ系列28局ネットで放送する。 今年は「バイきんぐ」コンビ結成30周年を迎えた西村の相方・小峠に加え、実はキャンプと料理を得意とする人気声優・木村昴に、夢は「キャンピングカーを買うこと」という令和の天才子役・永尾柚乃が登場。キャンプ場の“管理人・西村”が、一人で全国各地をまわり延べ約一週間かけて集めた幻の食材で、ゲストたちをもてなす。 「バイきんぐ」二人きりでのロケはNGを出している小峠。キャンプ場で出迎えた西村に早速嫌がる素振りを見せるが、全国放送のために力を貸してほしいと言われるとまんざらでもない様子。ゲスト自ら食材をゲットするため全員で膝までつかり潮干狩りにも挑戦し、ここでは木村が意外な才能を発揮し周囲を驚かせる。 西村に教わり調理も手伝いながら、キャンプ飯を堪能するゲストたち。顔の4倍ほどある巨大“バカ鍋”を使ったパエリアや、流行りのソロキャンプさながらに一人ずつ自ら揚げるビーフカツなど、キャンプならではの料理に舌鼓をうつ。最後は、山形県の伝統野菜・ウコギを使ったロールアイスを作りたいと鉄板とドライアイスを取り出した西村だったが、「思っていたのと違う」と苦笑い…。一体どんなキャンプ飯になったのか。そして結成30周年の「バイきんぐ」に、あるサプライズが用意され、嫌々参加した小峠も思わず照れる一幕が。 全国放送5回目ですが引き続き西村が趣味のキャンプをするだけ。どうぞ”ながら見”で。

■出演者コメント ・小峠英二（バイきんぐ） 自分の番組とだけあって西村がちゃんと仕切っていて良かったんじゃないですか。段取りも滞りなく、ゲストをサポートしていて。見どころは柚乃ちゃんの9歳にして豊富な知識。木村くんの器用さ。西村は…ないですね。西村の見どころはないです。（笑）コンビ30周年ですが、西村がお笑いを捨てなかったらやれるだけ続けていきたいです。 ・木村昴 めちゃめちゃ楽しかったです。西村さんのさすがのキャンプテクニック、そして料理の腕前に舌鼓みを打ちましたね。美味しいご飯もたくさんいただけたので幸せでした。潮干狩りは記憶にある限りでは初めて。あんなにも夢中になるというのが、俺まだ夢中になれるものあったんだって。聞くところによると小峠さんと西村さんはめったに一緒にいらっしゃらないらしいので、そういう記念すべき回にご一緒できたのが嬉しかったです。 ・永尾柚乃 美味しいご飯ばかりで最高の 1日でした。印象に残っているのは、山でとれる塩。海のイメージがあったんですけど、甘さがあってすごくおいしかった。キャンプのテントの中を見させていただいたら寝るマットもふわふわで西村さんプロだなって。飲み物とかキャンプ飯を最初に用意して、食べながら見てほしいと思います。 ・西村瑞樹（バイきんぐ） 一人で食材を探しに行ってゲストにふるまうという、番組では初めてとなる形。ゲストとして来ていただいたみなさんに喜んでいただいて嬉しかった。小峠も全国放送では初めて来てくれて終始照れていましたね。そんな小峠が見どころです。そしてキャンプをやっても、お笑いを捨ててはないです。キャンプとお笑いは近いところにありますから。