株式会社Maicom(本社：東京都港区、代表取締役：茂木 麻衣子)は、製造業の技術者育成をテーマとしたイベント「ものづくりエンジニア育成Conference」を、2026年7月10日(金)に京都テルサにて開催します。

TOTO株式会社、オムロン株式会社、村田機械株式会社など日本のものづくりを牽引する企業の登壇者が、次世代エンジニアに求められるスキルや育成の実践事例、現場の課題について講演・議論します。





イベント詳細： https://maicom.jp/other-services/conf/





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■「ものづくりエンジニア育成Conference」開催の背景

生成AIの急速な普及、人材獲得競争の激化など、製造業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした状況の中、10年先も「エンジニア」として価値を発揮し続けるためには、何が必要なのかが問われています。技術者教育・人材育成においても、従来の枠にとらわれない新たな視点や考え方が求められる局面にあります。









■『ものづくりエンジニア育成Conference』について

本カンファレンスでは、製造業の経営層、技術企画・教育担当者、人事担当者、現役エンジニア、開発マネージャーを対象に、基調講演や企業の実践事例、パネルディスカッションを通じて、技術者育成と開発現場のリアルな課題を多角的に共有します。

現場ですぐに活用できる実践的な知見や、組織として成果を出すためのヒントを提供します。









■開催概要

イベント名： ものづくりエンジニア育成Conference

～イマドキ技術者に必要なスキルとは？10年後のエンジニア像を見据えて～

開催日時 ： 7月10日(金)12時30分～16時40分 17時～懇親会

会場 ： 京都テルサ 西館3階第2会議室

(〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70)

JR京都駅(八条口西口)より南へ徒歩約15分

近鉄東寺駅より東へ徒歩約5分

地下鉄九条駅4番出口より西へ徒歩約5分

参加費 ： 無料(懇親会参加費：5,500円(税込))

参加対象 ： 製造業の経営層、技術企画・教育担当者、人事担当者、

現役エンジニア、開発マネージャーなど

定員 ： 50名(事前申し込み制)

※競合他社の参加はご遠慮ください。

※弊社判断にて参加をお断りする場合がございます。

主催 ： 株式会社Maicom

申込方法 ： 下記HPより事前申し込み

公式サイト： https://maicom.jp/other-services/conf/





講演終了後には懇親会を実施し、登壇者や参加者同士が情報交換できる場を設けます。製造業の人材育成に関心を持つ方々とのネットワーキングの機会としてもご活用いただけます。









■内容

●基調講演

これからの技術者に必要な要素とは？ 『二刀流ノススメ』

TOTO株式会社 フェロー 北角 俊実 様





基調講演 TOTO(株) フェロー 北角 俊美 様





●ユーザー講演

顧客起点で高めるエンジニア育成と開発力強化

～メカ設計とプロジェクトマネジメントの実践事例～

オムロン株式会社

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

商品事業本部 センサ事業部 第1開発部 部長 村田 謙治 様





ユーザー講演 オムロン(株)センサ事業部 第1開発部 部長 村田 謙治 様





●講師講演

アイデアを生む人、仕組みを作る人

～10年後の製造業を生き抜くための「タレント人材」～

田口技術士事務所 田口 宏之 様





講師講演 田口技術士事務所 田口 宏之 様





●ユーザー講演

3DCAD導入のリアル～理想と現実のギャップ～

村田機械株式会社 CFA第2技術部 技術管理課 課長心得 原田 大輔 様





ユーザー講演 村田機械(株) CFA第2技術部 技術管理課 課長心得 原田 大輔 様





●パネルディスカッション

「未来のスキルマップ」









■会社概要

商号 ： 株式会社Maicom

代表者 ： 代表取締役 茂木 麻衣子

所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山942

設立 ： 2022年4月

事業内容： 製造業向け人材育成・技術教育の企画、開催、運営、コンサルティング等

資本金 ： 100万円

URL ： https://maicom.jp









【本イベントに関するお問い合わせ先】

株式会社Maicom

TEL ： 03-6869-6944

お問い合わせフォーム： https://maicom.jp/contact/