常石グループ、CDP2025「サプライヤー・エンゲージメント評価」において「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に選定

常石グループは、環境活動に関する情報開示を推進する国際的な非営利団体であるCDP*が実施する2025年度の「サプライヤー・エンゲージメント評価（SEA）」において、最高評価である「Aスコア」を獲得し、「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に初めて選定されました。



