◆関西大学が全国の若者の小説創作を応援◆ 2026年度「織田作之助青春賞」募集開始 〜24歳以下の書いた短編小説が対象。昨年度の応募は285作品〜

◆関西大学が全国の若者の小説創作を応援◆ 2026年度「織田作之助青春賞」募集開始 〜24歳以下の書いた短編小説が対象。昨年度の応募は285作品〜