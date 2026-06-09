GRIFFYとソラコムが連携「生成AI現場監視システム」をレンタル提供開始 CSPI2026にて初公開～カメラと最新生成AIを融合し、自然言語で現場監視を自動化 プロンプトひとつであらゆる異変を検知～

GRIFFYとソラコムが連携「生成AI現場監視システム」をレンタル提供開始 CSPI2026にて初公開～カメラと最新生成AIを融合し、自然言語で現場監視を自動化 プロンプトひとつであらゆる異変を検知～