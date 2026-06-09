2026年6月6日（土）～7月12日（日）の期間、清水公園エントランスゾーンにて開催いたします。 カラフルな傘が空を彩るアンブレラスカイが清水公園に初登場！ ビアガーデンの営業や縁日など、夏ならではのお楽しみも盛りだくさん 期間中、SNSに写真を投稿するだけで抽選で素敵な賞品をプレゼントする Instagramフォトキャンペーンも開催いたします！ 夏の空を彩る幻想的な景色をお楽しみください。

アンブレラスカイ2026概要

開催期間

6月6日（土）～7月12日（日）

開催場所

エントランスゾーン

Instagramフォトキャンペーン

アンブレラスカイの写真をInstagramに投稿して抽選で素敵な賞品をプレゼントいたします。 写真の出来栄えを評価するコンテストではございませんので、お気軽にご参加ください！

プレゼント（抽選）

A賞 ポニー牧場年間パスポート（ペア） 1組2名様 B賞 清水公園特別入場券 5組10名様 C賞 ショップ・ルスカ オリジナルハンカチ 10名様

参加方法

① 清水公園公式Instagramアカウントをフォロー ② アンブレラスカイエリアで写真を撮影 ③ ハッシュタグ「清水公園アンブレラスカイ2026」と「清水公園」をつけてInstagramに投稿 以下の規約をご確認の上ご参加くださいますようお願い申し上げます。

UMBRELLA SKY BEER GARDEN

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色とりどりのアンブレラの下で楽しむ、期間限定ビアガーデンをcafe AZALEAにてオープンいたします！ 昼とは違う幻想的な夜の清水公園エントランスゾーンで、特別なひとときをお過ごしください。 お酒が飲めない方も、ソフトドリンク飲み放題＋軽食プランでお楽しみいただけます。 屋外はワンちゃん同伴OKで、ワンちゃん用のごはんもご用意しています

開催場所

清水公園エントランスゾーン cafe AZALEA

開催日

6/6（土）・6/7（日）・6/13（土）・6/14（日）・6/20（土）・6/21（日）・6/28（土） 7/4（土）・7/5（日）・7/11（土）・7/12（日）

営業時間

17:30～20:30（L.O. 20:00）

料金

アルコール＆ソフトドリンク飲み放題＋特製おつまみプレート おひとり様 4,000円（税込） ※グラス交換制デポジット500円含む ※18時以降の入店時間によって割引あり ソフトドリンク飲み放題＋軽食プラン おひとり様 2,000円（税込） ※グラス交換制デポジット500円含む ※小学生以上有料 ※デポジット500円のお支払いは現金のみとなります ※飲食物の持ち込みはご遠慮ください

清水公園の基本情報

住所：千葉県野田市清水906 TEL：04-7125-3030 FAX：04-7122-1670 E-mail：info@shimizu-kouen.com WEB：https://www.shimizu-kouen.com/ アクセス：【電車】東武アーバンパークライン 清水公園駅から徒歩約10分 【車】常磐自動車道柏ICまたは流山ICから約20分 駐車場あり 1200台 800円/1日(ゴールデンウィークは1000円) 入園料：無料（有料施設を除く）

https://www.google.co.jp/maps/place/35%C2%B057%2729.9%22N+139%C2%B051%2713.7%22E