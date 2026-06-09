株式会社JEWELRING（所在地：東京都渋谷区恵比寿、代表取締役：木村恭子）は、バストケア専門人材の育成を目的とした「神バスト®スクール」をリニューアルしたことをお知らせします。今回のリニューアルでは、バストケア技術の習得にとどまらず、カウンセリング、下着フィッティング、ホームケア指導、開業支援、集客支援までを一貫して学べる実践型カリキュラムへと強化しました。対象は、エステサロンオーナー、フェイシャルサロン・痩身サロンオーナー、整体院、副業エステティシャン、そしてこれから独立開業を目指す女性です。

リニューアルの背景

美容業界では、コロナ禍を経て市場が回復基調にある一方で、サロン経営に求められる要件は大きく変化しています。2025年度の美容サロン市場は1兆5,307億円と予測されており、市場全体が一定の規模を維持するなかで、今後は「集客力」と「客単価アップ」の差がサロンごとの成長を左右するとみられています。 また、日本政策金融公庫の「2025年度新規開業実態調査」では、開業者に占める女性の割合は25.7％と、調査開始以来の最高水準を4年連続で更新しました。女性起業への関心が高まる一方で、美容サロンの開業後には「技術は学んだが継続来店につながらない」「価格競争に巻き込まれる」「客単価が上がらない」といった課題に直面するケースも少なくありません。 特にバストケア分野では、単発施術による一時的な体感だけではなく、持続的な変化や満足度を求める顧客が増えており、施術技術に加えて、生活習慣へのアドバイス、ホームケアの提案、下着の見直しまで含めた総合的な提案力が求められています。こうした市場環境を踏まえ、神バスト®スクールは「結果が出る技術」と「選ばれ続けるサロン運営力」の両方を身につけられるスクールとして、内容を刷新しました。

神バスト®スクールの特長

1．即効性と持続性を両立した神バスト®メソッド

神バスト®スクールでは、即時的な変化実感だけでなく、その後の定着や継続的な満足度にもつながる独自の神バスト®メソッドを学ぶことができます。再現性と実用性を重視し、現場で導入しやすい形で体系化しています。

2．施術技術だけで終わらない総合指導

本スクールでは、バストケア技術に加え、カウンセリング、下着フィッティング、ホームケア指導まで習得可能です。顧客一人ひとりに合わせた提案力を高めることで、継続率や満足度の向上を目指します。

3．8年以上運営する人気バストサロンの実践ノウハウを反映

神バスト®スクールは、2017年の開業以来、恵比寿で8年以上運営してきたバストサロンの知見をベースに構築されています。累計施術実績は3万人以上。現場で培ったオペレーション、接客、提案、継続導線づくりのノウハウを実践的に学べます。

4．開業支援・集客支援までサポート

技術習得後の課題になりやすい、開業準備、メニュー設計、価格設計、導線づくり、集客支援にも対応します。既存サロンの新メニュー導入はもちろん、女性起業や副業エステからのスタートにも適した内容です。

5．オリジナル商品の卸販売にも対応

受講生は、育乳ブラ、バストアッププロテイン、ボルフィリンジェルなどのオリジナル商品の卸販売も可能です。施術だけに依存しない売上構造づくりを支援し、サロン経営の安定化にもつなげます。

リニューアルによって提供したい価値

神バスト®スクールが目指すのは、「技術を教えるスクール」ではなく、「結果を出し、事業として続けられるバストケア人材を育てるスクール」です。既存のエステサロンにおける差別化メニューとしての導入、フェイシャル・痩身サロンの客単価向上、整体院の新たな収益軸づくり、副業からのスモールスタート、そしてバストアップサロン開業まで、幅広いニーズに対応します。 美容業界では今後、単に施術ができるだけではなく、顧客との信頼関係を築き、継続的に選ばれる提案ができるかどうかが重要になります。神バスト®スクールは、バストアップスクール、バストケアスクール、エステスクールとして、技術・接客・提案・経営支援までを一体で学べる環境づくりを進めてまいります。

代表 木村恭子 コメント

「バストケアは、施術だけで完結するものではありません。お客様の身体の状態を正しく見立て、日常の過ごし方やホームケア、下着の選び方まで含めて寄り添うことで、はじめて本当の満足につながると考えています。今回のリニューアルでは、現場で結果を出すために必要なことを、より実践的に学べる内容へと見直しました。女性が自分らしい働き方を実現しながら、技術と収入の両方を育てていける選択肢として、神バスト®スクールをさらに発展させていきたいと考えています」

今後の展望

株式会社JEWELRINGは今後、バストケア技術者の育成に加え、女性起業、副業エステ、エステ開業支援の領域でもサポート体制を強化してまいります。神バスト®スクールを通じて、育乳やバストケア技術の普及だけでなく、継続的に選ばれるサロンづくりと、女性の多様な働き方の実現に貢献していきます。

会社概要

会社名：株式会社JEWELRING 代表者：木村恭子（おっぱい先生kyoko） 所在地：東京都渋谷区恵比寿 事業内容：バストケアサロン運営、スクール事業、関連商品の企画・販売

お問い合わせ先

株式会社JEWELRING 神バスト®スクール事務局 所在地：東京都渋谷区恵比寿 公式LINE：https://lin.ee/zWTuKIE URL：https://bust-up-care.com/school/