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日本デザイン振興会、7月5日に教育シンポジウムを開催
「教育×デザイン」〜デザインの力を教育にどう活かすか？〜
[お知らせ]
本件に関するお問合わせ先
公益財団法人日本デザイン振興会 広報窓口 E-mail：press@jidp.or.jp
関連リンク
シンポジウム（お申し込み）
https://education-design0705.peatix.com/view
[お知らせ]
公益財団法人日本デザイン振興会（以下：JDP）は、「教育×デザイン」のプロジェクトに関連するシンポジウムを7月5日（日）に東京ミッドタウンにて開催します。
JDPは、2023年に制定したパーパスの「DESIGN PLAYGROUND（デザインで遊ぶ）」の取り組みとして「教育×デザイン」の可能性を探り、「デザイン」に親しみ効用を実感してもらうことを目的として、現在さまざまな活動を行っています。
本イベントでは、「教育×デザイン」の実践知を共有するとともに、JDPが開始する教育プロジェクトを初公開します。イベント内では実践者による「ショートプレゼンテーション」を開催します。総合・探究学習を深めたい先生、教育×デザインに関心のある方、デザインを現場に活かしたい方、ぜひご参加ください。専門知識は不要です。
＜「教育×デザイン」〜デザインの力を教育にどう活かすか？〜概要＞
日 時：7月5日（日）12:30-19:00 *入退場自由
会 場：インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階 デザインハブ内）
料 金：2,000円
主 催：公益財団法人日本デザイン振興会
申し込み：https://education-design0705.peatix.com/view Peatixよりお申し込みください。
プログラム：登壇者は正式に決定次第、追加していきます。（敬称略）
12:30 - 13:00 オープニング
〜教育×デザインのプロジェクトDESIGN PLAYGROUNDのご紹介〜
深野 弘行 公益財団法人日本デザイン振興会 理事長
松本 向貴 加賀市教育委員会 教育長
13:00 - 15:00
教育×デザインの現場ショートプレゼンテーション
デザイン教育の実践者による実践知の共有
・斎田 清隆 コクヨ株式会社
・田村 浩基 松伏町立松伏第二小学校 教諭、清水 覚 株式会社オクノテ代表
・満森 美香 SPICAキッズデザインラボ プロダクトデザイナー
・安田 倫子 三菱電機株式会社 統合デザイン研究所
・山下 徹 三鷹中央学園 三鷹市立第三小学校 教諭
・山田 将太 洗足学園小学校 教諭
※発表者は現在選考中のため追加する場合があります。
15:00 - 17:00
デザイン・教育・学校・地域シンポジウム
〜教育×デザインによって、子どもたち、学校、地域はどのように変わるのか？〜
内田 友紀 グッドデザイン賞 審査委員｜都市デザイナー｜Futurama 代表｜株式会社リ・パブリック ディレクター
小林 湧 加賀市教育委員会 事務局長
新山 直広 グッドデザイン・ニューホープ賞 審査委員｜クリエイティブディレクター｜TSUGI代表
原田 祐馬 グッドデザイン賞 審査副委員長｜デザイナー｜UMA / Design Farm代表
藤原 さと こたえのない学校 代表
木村 彰宏 株式会社MIMIGURI ファシリテーター｜奈良県生駒市教育委員会
17:00 - 19:00
ワークショップ＆ネットワーキング
公益財団法人日本デザイン振興会（JDP）について
日本デザイン振興会（JDP）は、1969年の設立以来、50年以上にわたり日本のデザイン振興活動を行う国内唯一の組織です。世界有数のデザイン賞である「グッドデザイン賞」の運営を通して、社会におけるデザインへの理解を促進するとともに、新しい領域における「よいデザイン」を探求し続けています。さらに、さまざまな人や組織、機関と連携し、国内外の幅広い分野にデザインの力を届けることで、よりよい社会への変革を目指しています。
https://www.jidp.or.jp
JDPは、2023年に制定したパーパスの「DESIGN PLAYGROUND（デザインで遊ぶ）」の取り組みとして「教育×デザイン」の可能性を探り、「デザイン」に親しみ効用を実感してもらうことを目的として、現在さまざまな活動を行っています。
＜「教育×デザイン」〜デザインの力を教育にどう活かすか？〜概要＞
日 時：7月5日（日）12:30-19:00 *入退場自由
会 場：インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階 デザインハブ内）
料 金：2,000円
主 催：公益財団法人日本デザイン振興会
申し込み：https://education-design0705.peatix.com/view Peatixよりお申し込みください。
プログラム：登壇者は正式に決定次第、追加していきます。（敬称略）
12:30 - 13:00 オープニング
〜教育×デザインのプロジェクトDESIGN PLAYGROUNDのご紹介〜
深野 弘行 公益財団法人日本デザイン振興会 理事長
松本 向貴 加賀市教育委員会 教育長
13:00 - 15:00
教育×デザインの現場ショートプレゼンテーション
デザイン教育の実践者による実践知の共有
・斎田 清隆 コクヨ株式会社
・田村 浩基 松伏町立松伏第二小学校 教諭、清水 覚 株式会社オクノテ代表
・満森 美香 SPICAキッズデザインラボ プロダクトデザイナー
・安田 倫子 三菱電機株式会社 統合デザイン研究所
・山下 徹 三鷹中央学園 三鷹市立第三小学校 教諭
・山田 将太 洗足学園小学校 教諭
※発表者は現在選考中のため追加する場合があります。
15:00 - 17:00
デザイン・教育・学校・地域シンポジウム
〜教育×デザインによって、子どもたち、学校、地域はどのように変わるのか？〜
内田 友紀 グッドデザイン賞 審査委員｜都市デザイナー｜Futurama 代表｜株式会社リ・パブリック ディレクター
小林 湧 加賀市教育委員会 事務局長
新山 直広 グッドデザイン・ニューホープ賞 審査委員｜クリエイティブディレクター｜TSUGI代表
原田 祐馬 グッドデザイン賞 審査副委員長｜デザイナー｜UMA / Design Farm代表
藤原 さと こたえのない学校 代表
木村 彰宏 株式会社MIMIGURI ファシリテーター｜奈良県生駒市教育委員会
17:00 - 19:00
ワークショップ＆ネットワーキング
公益財団法人日本デザイン振興会（JDP）について
日本デザイン振興会（JDP）は、1969年の設立以来、50年以上にわたり日本のデザイン振興活動を行う国内唯一の組織です。世界有数のデザイン賞である「グッドデザイン賞」の運営を通して、社会におけるデザインへの理解を促進するとともに、新しい領域における「よいデザイン」を探求し続けています。さらに、さまざまな人や組織、機関と連携し、国内外の幅広い分野にデザインの力を届けることで、よりよい社会への変革を目指しています。
https://www.jidp.or.jp
本件に関するお問合わせ先
公益財団法人日本デザイン振興会 広報窓口 E-mail：press@jidp.or.jp
関連リンク
シンポジウム（お申し込み）
https://education-design0705.peatix.com/view