ローリング・ストーンズ最新アルバム『フォーリン・タングス』発売記念、アルバムアートワークを使用した英国発の公式ライセンスグッズが日本上陸
2026年7月10日に発売されるローリング・ストーンズ最新アルバム『Foreign Tongues（フォーリン・タングス）』。その印象的なアルバムアートワークを使用した英国発の公式ライセンスグッズが日本上陸します。
今回登場するのは、アルバムアートを大胆にデザインしたTシャツ2種とトートバッグ。英国で展開される公式ライセンス商品を、日本のファンに向けていち早くお届けします。
前作『Hackney Diamonds（ハックニー・ダイアモンズ）』以来となる待望の新作アルバム『フォーリン・タングス』は、世界中のファンから大きな注目を集めています。1962年の結成以来、60年以上にわたりロックシーンを牽引し続けるローリング・ストーンズ。その最新作の世界観を身近に楽しめるコレクションです。
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営するローリング・ストーンズ専門店「GIMME SHELTER」は、2026年7月10日に発売されるローリング・ストーンズ最新アルバム『フォーリン・タングス』のリリースを記念し、アルバムアートワークをモチーフにした公式ライセンスグッズの予約受付を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351846/images/bodyimage1】
1962年の結成以来、60年以上にわたり世界のロックシーンを牽引してきたローリング・ストーンズ。2026年7月発売のニュー・アルバム『フォーリン・タングス』は、2023年のグラミー賞受賞作『ハックニー・ダイアモンズ』以来となる新作として世界中のファンから注目を集めています。結成64年のキャリアを経てもなお新作を発表し続ける彼らの存在は、ロック史において極めて稀有なものと言えるでしょう。その圧倒的な存在感は音楽の枠を超え、ファッションやアートの世界にも大きな影響を与え続けています。
本コレクションは、『フォーリン・タングス』のアルバムアートワークをモチーフにデザインされた公式ライセンスグッズ。音楽作品としてだけでなく、ビジュアルアートとしても注目を集める最新アルバムの世界観を身近に楽しめるコレクションとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351846/images/bodyimage2】
【『フォーリン・タングス』の印象的なアートワークをフロント全面にデザイン。最新作を象徴する存在感あふれるTシャツ】
商品名：Foreign Tongues / Tシャツ / メンズ（サイズ：S / M / L / XL）
価格：4,980円（税込）
商品仕様
カラー：ブラック
素材：ソフトスタイルコットン
ユニセックス仕様
半袖
クルーネック
フロントプリント
【胸元のワンポイントと大胆なバックプリントを採用。最新アルバムのアートをスタイリッシュに楽しめる1枚】
商品名：Foreign Tongues Pocket Logo / バックプリントあり / Tシャツ / メンズ（サイズ：S / M / L / XL）
価格：5,280円（税込）
商品仕様
カラー：ブラック
ユニセックス仕様
フロント＆バックプリント
半袖
クルーネック
ソフトスタイルコットン素材
【『フォーリン・タングス』のアートワークを持ち歩く。ストーンズファンの日常に寄り添う公式ライセンス・トートバッグ】
商品名：Foreign Tongues / トートバッグ
価格：3,800円（税込）
商品仕様
カラー：レッド
素材：コットン
デザイン：Foreign Tongues
プリント位置：フロント
タイプ：トートバッグ
再利用可能なエコバッグ仕様
■販売サイト
オンラインストア GIMME SHELTER： https://gimmeshelter.jp
■GIMME SHELTERについて
1986年1月に原宿COXY 2Fにオープン。2009年以降はオンラインストアとして運営される、今年オープン40周年となるメンバーも認めるローリング・ストーンズ専門店。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
今回登場するのは、アルバムアートを大胆にデザインしたTシャツ2種とトートバッグ。英国で展開される公式ライセンス商品を、日本のファンに向けていち早くお届けします。
前作『Hackney Diamonds（ハックニー・ダイアモンズ）』以来となる待望の新作アルバム『フォーリン・タングス』は、世界中のファンから大きな注目を集めています。1962年の結成以来、60年以上にわたりロックシーンを牽引し続けるローリング・ストーンズ。その最新作の世界観を身近に楽しめるコレクションです。
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営するローリング・ストーンズ専門店「GIMME SHELTER」は、2026年7月10日に発売されるローリング・ストーンズ最新アルバム『フォーリン・タングス』のリリースを記念し、アルバムアートワークをモチーフにした公式ライセンスグッズの予約受付を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351846/images/bodyimage1】
1962年の結成以来、60年以上にわたり世界のロックシーンを牽引してきたローリング・ストーンズ。2026年7月発売のニュー・アルバム『フォーリン・タングス』は、2023年のグラミー賞受賞作『ハックニー・ダイアモンズ』以来となる新作として世界中のファンから注目を集めています。結成64年のキャリアを経てもなお新作を発表し続ける彼らの存在は、ロック史において極めて稀有なものと言えるでしょう。その圧倒的な存在感は音楽の枠を超え、ファッションやアートの世界にも大きな影響を与え続けています。
本コレクションは、『フォーリン・タングス』のアルバムアートワークをモチーフにデザインされた公式ライセンスグッズ。音楽作品としてだけでなく、ビジュアルアートとしても注目を集める最新アルバムの世界観を身近に楽しめるコレクションとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351846/images/bodyimage2】
【『フォーリン・タングス』の印象的なアートワークをフロント全面にデザイン。最新作を象徴する存在感あふれるTシャツ】
商品名：Foreign Tongues / Tシャツ / メンズ（サイズ：S / M / L / XL）
価格：4,980円（税込）
商品仕様
カラー：ブラック
素材：ソフトスタイルコットン
ユニセックス仕様
半袖
クルーネック
フロントプリント
【胸元のワンポイントと大胆なバックプリントを採用。最新アルバムのアートをスタイリッシュに楽しめる1枚】
商品名：Foreign Tongues Pocket Logo / バックプリントあり / Tシャツ / メンズ（サイズ：S / M / L / XL）
価格：5,280円（税込）
商品仕様
カラー：ブラック
ユニセックス仕様
フロント＆バックプリント
半袖
クルーネック
ソフトスタイルコットン素材
【『フォーリン・タングス』のアートワークを持ち歩く。ストーンズファンの日常に寄り添う公式ライセンス・トートバッグ】
商品名：Foreign Tongues / トートバッグ
価格：3,800円（税込）
商品仕様
カラー：レッド
素材：コットン
デザイン：Foreign Tongues
プリント位置：フロント
タイプ：トートバッグ
再利用可能なエコバッグ仕様
■販売サイト
オンラインストア GIMME SHELTER： https://gimmeshelter.jp
■GIMME SHELTERについて
1986年1月に原宿COXY 2Fにオープン。2009年以降はオンラインストアとして運営される、今年オープン40周年となるメンバーも認めるローリング・ストーンズ専門店。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
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