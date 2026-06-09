Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月08に「Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アスファルトポンプに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）の概要
Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）に関する当社の調査レポートによると、Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）規模は 2035 年に約 33.4億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）規模は約 21.6億米ドルとなっています。アスファルトポンプ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）のシェア拡大は、ポットホール（路面の穴）の補修や低温下での舗装工事における、常温混合アスファルト（コールドミックス）の用途が急速に拡大していることに起因しています。常温混合アスファルトは加熱を必要としない一方で、粘度が高いため、吸引能力を強化した専用ポンプが不可欠となります。
当社の調査によれば、自治体がより迅速かつエネルギー効率に優れたソリューションを求めていることを背景に、2025年における常温混合アスファルトの使用量は前年比で12%増加しました。こうした状況が、高粘度かつ非加熱の資材であっても目詰まりを起こすことなく処理できる、高耐久性のアスファルトポンプに対する需要を押し上げています。
さらに、新規の道路舗装材への再生アスファルト舗装材（RAP）の最低配合率を義務付けるなど、政府による規制強化の取り組みが進んでいることも、市場の成長を後押しする要因となっています。
アスファルトポンプに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/asphalt-pump-market/590642396
アスファルトポンプに関する市場調査によると、インフラ投資の拡大や、交通量の多い道路におけるポリマー改質アスファルトへの選好の高まりに伴い、同市場のシェアは拡大していくと見込まれています。
しかしながら、高額なメンテナンス費用や、アスファルトポンプの清掃に伴う稼働停止時間（ダウンタイム）が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351857/images/bodyimage1】
Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）セグメンテーションの傾向分析
Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アスファルトポンプ の市場調査は、ポンプタイプ別、アプリケーション別、駆動機構別、容量別、エンドユーザー別と地域に分割されています。
Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642396
Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）の調査レポートによるとはポンプタイプ別に基づいて、ギアポンプ、ダイヤフラムポンプ、遠心ポンプ、プログレッシブキャビティポンプ、に分割されています。これらのうち、ギアポンプのセグメントは、高粘度のアスファルト資材を処理する際の優れた性能や、高温条件下でも安定して稼働できる信頼性の高さに支えられ、2026―2035年にかけて40%という主要な市場シェアを占めると予測されています。
Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）の概要
Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）に関する当社の調査レポートによると、Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）規模は 2035 年に約 33.4億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）規模は約 21.6億米ドルとなっています。アスファルトポンプ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）のシェア拡大は、ポットホール（路面の穴）の補修や低温下での舗装工事における、常温混合アスファルト（コールドミックス）の用途が急速に拡大していることに起因しています。常温混合アスファルトは加熱を必要としない一方で、粘度が高いため、吸引能力を強化した専用ポンプが不可欠となります。
当社の調査によれば、自治体がより迅速かつエネルギー効率に優れたソリューションを求めていることを背景に、2025年における常温混合アスファルトの使用量は前年比で12%増加しました。こうした状況が、高粘度かつ非加熱の資材であっても目詰まりを起こすことなく処理できる、高耐久性のアスファルトポンプに対する需要を押し上げています。
さらに、新規の道路舗装材への再生アスファルト舗装材（RAP）の最低配合率を義務付けるなど、政府による規制強化の取り組みが進んでいることも、市場の成長を後押しする要因となっています。
アスファルトポンプに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/asphalt-pump-market/590642396
アスファルトポンプに関する市場調査によると、インフラ投資の拡大や、交通量の多い道路におけるポリマー改質アスファルトへの選好の高まりに伴い、同市場のシェアは拡大していくと見込まれています。
しかしながら、高額なメンテナンス費用や、アスファルトポンプの清掃に伴う稼働停止時間（ダウンタイム）が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
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Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）セグメンテーションの傾向分析
Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アスファルトポンプ の市場調査は、ポンプタイプ別、アプリケーション別、駆動機構別、容量別、エンドユーザー別と地域に分割されています。
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Asphalt Pump Market (アスファルトポンプ市場）の調査レポートによるとはポンプタイプ別に基づいて、ギアポンプ、ダイヤフラムポンプ、遠心ポンプ、プログレッシブキャビティポンプ、に分割されています。これらのうち、ギアポンプのセグメントは、高粘度のアスファルト資材を処理する際の優れた性能や、高温条件下でも安定して稼働できる信頼性の高さに支えられ、2026―2035年にかけて40%という主要な市場シェアを占めると予測されています。