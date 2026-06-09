企業・団体の“ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン”(以下、DEI)の推進を支援する株式会社wiwiw(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 歩美)は、設立20周年を記念し、2026年6月8日(月)に20周年記念サイトを公開いたしました。





本サイトでは、「20年で変わった、キャリア・働き方・組織のかたち」をテーマに、働き方やキャリア観、組織のあり方が大きく変化してきた20年を振り返るとともに、これからの働き方と組織づくりについて考えていきます。





あわせて、特別インタビュー企画「時代を変えた人たち」を公開しました。第1弾では、元厚生労働事務次官であり、女性政策、障がい者政策、子ども政策、困窮者政策などに長年携わってこられた村木 厚子さんへのインタビューを掲載しています。





村木 厚子さん特別インタビュー





▼20周年記念サイトURLはこちら

https://20th.wiwiw.com/





20周年記念サイト





【20周年記念サイト「20年で変わった、キャリア・働き方・組織のかたち」について】

2006年の設立以来、wiwiwは、育児休業者の職場復帰支援をはじめ、女性活躍推進、仕事と育児・介護等の両立支援、DEI推進など、時代とともに変化する企業・組織の課題に向き合ってまいりました。





この20年で、働き方やキャリアに対する価値観、組織に求められる役割は大きく変化しました。

仕事優先から、生活と調和する働き方へ。

長時間労働から、効率と成果を重視する働き方へ。

画一的なキャリアから、多様な人材が活躍できるキャリアへ。

トップダウンから、個を活かす組織へ。

そしてAIの進化とともに、作業中心から価値創造へ。





20周年記念サイトでは、こうした変化の流れを振り返りながら、これからのキャリア、働き方、組織のあり方を考えるコンテンツを発信していきます。









【特別インタビュー企画「時代を変えた人たち」】

特別インタビュー企画「時代を変えた人たち」では、社会や組織の変化をリードしてきた方々へのインタビューを通じて、これからの働き方と組織づくりのヒントを探ります。





第1弾は、元厚生労働省事務次官の村木 厚子さんです。

村木さんは、1978年に労働省(現・厚生労働省)に入省。女性政策、障がい者政策、子ども政策、困窮者政策などに携わり、2013年から2015年まで厚生労働事務次官を務められました。退官後も、累犯障害者を支援する「共生社会を創る愛の基金」や、生きづらさを抱える若年女性を支援する「若草プロジェクト」などの活動に携わっています。





今回のインタビューでは、「均等法40年、wiwiw20年。女性活躍は『女性の問題』から『みんなの問題』へ」をテーマに、女性活躍推進、DEI推進、両立支援、障害者雇用、そして次の20年に向けて必要な視点についてお話を伺いました。





主な内容：

・女性活躍は「女性の問題」から「みんなの問題」へ

・女性活躍・DEIB推進は、経営と組織づくりの課題である

・両立支援は、善意ではなくチーム設計で支える

・配慮で成長機会を奪わない

・見えにくい壁を、データで見る

・「できないこと」ではなく、「強み」に目を向ける

・次の20年へ。小さな声とバトンが、社会を変えていく





▼村木 厚子さんインタビュー

［URL］ https://note.com/wiwiw_info/n/nd9d5e234558c









■株式会社wiwiw 代表取締役社長 佐藤 歩美 コメント

株式会社wiwiwは、2006年の設立以来、働く一人ひとりが力を発揮し続けられる社会の実現を目指し、企業・組織の皆様とともに歩んでまいりました。

この20年で、働き方、キャリア観、組織のあり方は大きく変化しました。一方で、多様な人材が本当の意味で活躍できる組織づくりには、まだ多くの課題が残されています。

20周年記念サイトを通じて、これまでの歩みを振り返るだけでなく、社会や組織の変化をリードしてきた方々の視点をお届けしながら、これからの働き方と組織づくりを皆様とともに考えていきたいと思います。

wiwiwはこれからも、多様な人材が活躍できる組織づくりを支援し、誰もが自分らしく力を発揮できる社会の実現に向けて取り組んでまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社wiwiw

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 歩美

所在地 ： 〒160-0023

東京都新宿区西新宿7丁目5-25 西新宿プライムスクエア9階

設立 ： 2006年11月1日

事業内容： 女性活躍をはじめとするダイバーシティ推進における、

コンサルティング、研修、クラウドサービスの提供

URL ： https://www.wiwiw.com/