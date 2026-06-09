このたび、一次参加者リストを公開いたします。 本フォーラムは、航空宇宙・船舶・自動車・鉄道・ロケット・エネルギー・発電などあらゆる産業が一堂に会する、国内唯一のエンジン＆タービン、エネルギー関係の専門国際展示商談会です。

【開催概要】

催事名：エンジンフォーラム神戸 期間：2026年11月17日（火）～18日（水） 場所：神戸国際展示場 3号館

http://(https//www.kobe.bciaerospace.com/ja/%EF%BC%89

■ 今、技術は「研究」から「実装」フェーズへ

水素・アンモニア燃焼、ハイブリッドシステム、次世代ガスタービン、 これらの技術は、いよいよ「実装」のフェーズへと移行しています。 航空宇宙で磨かれた耐熱素材がロケット・船舶・発電を変え、鉄道の省エネ知見が産業機械に転用され、自動車の量産ノウハウがエネルギーインフラのコスト革新につながる。 一つの産業の「当たり前」が、別の産業の「ブレイクスルー」になる。 その「インテグレーションの場」が、エンジンフォーラム神戸2026です。

■ 参画がもたらす3つの価値

【価値１】技術の統合--産業横断でブレイクスルーを生む 航空宇宙のCMC（耐熱1,500度超）、ロケット由来の燃焼制御技術、鉄道の振動・耐久ノウハウ、自動車のハイブリッド量産技術--これらはすべて、船舶・発電・産業機械・宇宙・防衛を横断して求められる技術です。「自社技術の新市場を探したい」「他産業の知見で課題を解決したい」、どちらの目的にも応えられます。 【価値２】ビジネスの統合--2日間で最大20社と「確実に会える」仕組み 一般的な展示会とは異なり、本フォーラムは商談特化型のプラットフォームです。参加者リストをもとに双方が合意のうえ、1枠30分の着座商談を2日間で最大20枠、事前に確定します。 会期が始まる前から「誰と・いつ・何を話すか」が決まっている。これが最大の特長です。大型ブースも豪華な装飾も不要。限られた予算と時間で、確実な技術探索とビジネス創出に集中できます。 【価値３】現在と未来の統合--STUDENT DAYで次世代人材とつながる 2日目（11月18日）のSTUDENT DAYでは、工業高校・高専・専門が学校・大学生が多数来場予定！ 主要OEMによるセミナーを実施し、航空宇宙・船舶・鉄道・ロケット・発電など産業横断的なキャリアパスを学生に直接提示します。学生と直接話せるチャンスです。人材部門・採用担当の方にもぜひご注目ください。

■ 前回（2024年）の実績

参加：250社・団体（国内外）／商談：1,568件／商談実現率：85%

■ 一次参加者リスト、公開中

貴社の技術・課題と「インテグレーション」できるパートナーを、 ぜひ見つけて商談会に参加してください。

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:9d563ffc-589e-4e68-8368-93b92fb73921

■ 参加申し込み・ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:0cee35e1-236b-44ee-a4fc-193792303bed

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