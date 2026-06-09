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イー・ガーディアン、消費者庁より「インターネットにおけるデジタル広告の監視業務」を受託
虚偽・誇大広告やステマ等の不当な表示を監視し、適正なデジタル広告環境の実現へ
株式会社チェンジホールディングス（本社： 東京都港区、代表取締役兼執行役員社長： 福留 大士、以 下「チェンジ HD 」）の子会社である、イー・ガーディアン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高谷 康久、以下「イー・ガーディアン」）は、消費者庁より「令和8年度 インターネットにおけるデジタル広告の監視業務」を受託したことをお知らせいたします。
イー・ガーディアンは、総合ネットセキュリティ企業として投稿監視、本人確認、広告審査、ソーシャルリスニング、サイバーセキュリティなど、インターネット世界の安心・安全を実現するべく、ネットセキュリティに関するあらゆる課題をワンストップでサポートしております。昨今では、市場における生成AI技術の発展を受け、AI技術を活用したITソリューション開発にも注力しております。
特に広告審査サービスにおいては、10年以上にわたり人の目による厳しい審査を実施し、企業だけでなく官公庁でも実績を積み重ねながらインターネット広告の健全化に寄与してまいりました。
デジタル広告の市場規模がマスメディア4媒体(新聞、雑誌、ラジオ、テレビ)を凌駕し広告メディアの主流となる中、インターネット上における虚偽·誇大な広告表示、優良誤認や有利誤認、一般消費者が広告であることを判別しにくい表示(ステルスマーケティング) といった不当表示の疑いのある表示が増加しています。
こうした広告を放置することは、一般消費者の合理的かつ自主的な選択を阻害し、一般消費者の利益を著しく損なうおそれがあります。また、このような広告の中には、健康保持増進効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果を期待させるような宣伝等も見受けられます。
このような背景から、健康増進法及び景品表示法による迅速な対応が求められています。
このような状況を受け、消費者庁は健康増進法および景品表示法に基づき、インターネット上のデジタル広告に対する監視体制を体系化·効率化し監視強化を図るため本事業を公募しており、競争入札の結果、イー·ガーディアンが「令和8年度インターネットにおけるデジタル広告の監視業務」を受託いたしました。
イー·ガーディアンでは10年以上にわたって広告審査サービスを提供しており、人の目による厳しい監視を24時間365日体制で実施する環境を整えることで、正確かつスピーディな広告審査サービスを提供しております。このような長きにわたる豊富な審査実績に加え、専門知識を有した経験豊富な人材や、ISMSに準拠し個人情報保護等を対策されたセキュア環境を保持しており、当社は入札参加条件を満たしていると評価されました。
本業務では、インターネットショッピングモールや事業者サイト等におけるデジタル広告を対象に監視業務を実施します。健康増進法および景品表示法に違反するおそれのある表示を検索·抽出し、監視体制の一助を担います。
今後も、イー・ガーディアンは、専門性と質の高いサービスを提供し、ミッションである「We Guard All」の実現に向け、人々の生活をより便利に、豊かにするサービスの開発に尽力してまいります。
【受託サービス概要】
業務名 ： 令和8年度インターネットにおけるデジタル広告の監視業務
対象法令 ： 健康増進法、不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）
監視対象 ： デジタル広告
関連サービスURL：https://www.e-guardian.co.jp/service/ad/ad-check/
【イー・ガーディアングループ 概要】
1998年設立。2016年に東証一部上場。2022年に東証プライム市場へ移行。イー・ガーディアンはネットパトロール、カスタマーサポート、デバッグ、脆弱性診断などネットセキュリティに関わるサービスを一気通貫で提供する総合ネットセキュリティ企業です。センターは、提携先を含めてグループで国内8都市海外3都市19拠点の業界最大級の体制を誇ります。昨今はFintech・IoT業界への参入やAI・IT活用によるDX推進、セキュリティ関連サービスの拡充など、時代を捉えるサービス開発に従事し、インターネットの安心・安全を守っております。
■イー・ガーディアン株式会社 会社概要
代表者 ：代表取締役社長 高谷 康久
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー8F
設立 ：1998年5月
資本金 ：1,967百万円（2026年3月末日現在）
業務内容 ：ブログ・SNS・掲示板企画コンサルティング/リアルタイム投稿監視業務/ユーザーサポート業務/オンラインゲームカスタマーサポート業務/コンプライアンス対策・風評・トレンド調査業務/コミュニティサイト企画・サイト運営代行業務・広告審査代行サービス業務/人材派遣業務
URL ：https://www.e-guardian.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
イー・ガーディアン株式会社 広報担当
TEL：0120-665-046 E-mail：info@e-guardian.co.jp
株式会社チェンジホールディングス（本社： 東京都港区、代表取締役兼執行役員社長： 福留 大士、以 下「チェンジ HD 」）の子会社である、イー・ガーディアン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高谷 康久、以下「イー・ガーディアン」）は、消費者庁より「令和8年度 インターネットにおけるデジタル広告の監視業務」を受託したことをお知らせいたします。
特に広告審査サービスにおいては、10年以上にわたり人の目による厳しい審査を実施し、企業だけでなく官公庁でも実績を積み重ねながらインターネット広告の健全化に寄与してまいりました。
デジタル広告の市場規模がマスメディア4媒体(新聞、雑誌、ラジオ、テレビ)を凌駕し広告メディアの主流となる中、インターネット上における虚偽·誇大な広告表示、優良誤認や有利誤認、一般消費者が広告であることを判別しにくい表示(ステルスマーケティング) といった不当表示の疑いのある表示が増加しています。
こうした広告を放置することは、一般消費者の合理的かつ自主的な選択を阻害し、一般消費者の利益を著しく損なうおそれがあります。また、このような広告の中には、健康保持増進効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果を期待させるような宣伝等も見受けられます。
このような背景から、健康増進法及び景品表示法による迅速な対応が求められています。
このような状況を受け、消費者庁は健康増進法および景品表示法に基づき、インターネット上のデジタル広告に対する監視体制を体系化·効率化し監視強化を図るため本事業を公募しており、競争入札の結果、イー·ガーディアンが「令和8年度インターネットにおけるデジタル広告の監視業務」を受託いたしました。
イー·ガーディアンでは10年以上にわたって広告審査サービスを提供しており、人の目による厳しい監視を24時間365日体制で実施する環境を整えることで、正確かつスピーディな広告審査サービスを提供しております。このような長きにわたる豊富な審査実績に加え、専門知識を有した経験豊富な人材や、ISMSに準拠し個人情報保護等を対策されたセキュア環境を保持しており、当社は入札参加条件を満たしていると評価されました。
本業務では、インターネットショッピングモールや事業者サイト等におけるデジタル広告を対象に監視業務を実施します。健康増進法および景品表示法に違反するおそれのある表示を検索·抽出し、監視体制の一助を担います。
今後も、イー・ガーディアンは、専門性と質の高いサービスを提供し、ミッションである「We Guard All」の実現に向け、人々の生活をより便利に、豊かにするサービスの開発に尽力してまいります。
【受託サービス概要】
業務名 ： 令和8年度インターネットにおけるデジタル広告の監視業務
対象法令 ： 健康増進法、不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）
監視対象 ： デジタル広告
関連サービスURL：https://www.e-guardian.co.jp/service/ad/ad-check/
【イー・ガーディアングループ 概要】
1998年設立。2016年に東証一部上場。2022年に東証プライム市場へ移行。イー・ガーディアンはネットパトロール、カスタマーサポート、デバッグ、脆弱性診断などネットセキュリティに関わるサービスを一気通貫で提供する総合ネットセキュリティ企業です。センターは、提携先を含めてグループで国内8都市海外3都市19拠点の業界最大級の体制を誇ります。昨今はFintech・IoT業界への参入やAI・IT活用によるDX推進、セキュリティ関連サービスの拡充など、時代を捉えるサービス開発に従事し、インターネットの安心・安全を守っております。
■イー・ガーディアン株式会社 会社概要
代表者 ：代表取締役社長 高谷 康久
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー8F
設立 ：1998年5月
資本金 ：1,967百万円（2026年3月末日現在）
業務内容 ：ブログ・SNS・掲示板企画コンサルティング/リアルタイム投稿監視業務/ユーザーサポート業務/オンラインゲームカスタマーサポート業務/コンプライアンス対策・風評・トレンド調査業務/コミュニティサイト企画・サイト運営代行業務・広告審査代行サービス業務/人材派遣業務
URL ：https://www.e-guardian.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
イー・ガーディアン株式会社 広報担当
TEL：0120-665-046 E-mail：info@e-guardian.co.jp