デンマーク発プレミアムオーディオ「AIAIAI」国内総代理店業務開始-独自のモジュラーヘッドホンシステム「TMA-2」など展開
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株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、デンマーク・コペンハーゲンのプレミアムオーディオブランド「AIAIAI」（アイアイアイ）の日本総代理店業務を2026年6月15日（月）より開始いたします。世界中のDJや音楽クリエイターから支持を集め、グローバルなクリエイティブカルチャーにおいても独自の存在感を放つAIAIAIの製品を、日本の音楽・カルチャーシーンへ届けてまいります。
公式アナウンスページ
https://dirigent.jp/blog/release-aiaiai
AIAIAI
AIAIAIは、2006年にデンマーク・コペンハーゲンで創業したプレミアムオーディオブランドです。スカンジナビアンデザインの美学と卓越した音響工学を融合させた製品群は、世界中のDJ、音楽プロデューサー、音楽クリエイターから絶大な信頼を獲得しています。
同ブランドを象徴するのが、独自のモジュラーヘッドホンシステム「TMA-2」です。ヘッドバンド、イヤーパッド、スピーカーユニット、ケーブルを自在に組み合わせ、交換、アップグレードできる設計は、プロフェッショナル市場に革新をもたらしました。パーツ単体での交換・アップグレードを可能にするこの設計思想は、製品寿命の延長と電子廃棄物の削減にも直結しており、AIAIAIのサステナビリティーへの姿勢を象徴するものでもあります。TMA-2はCannes Lionsプロダクトデザイン部門において金賞を受賞し、サンフランシスコ近代美術館（SF MoMA）のパーマネントコレクションにも選定されるなど、世界から高い評価を受けています。2024年には世界初のポータブルワイヤレス・スタジオモニター「UNIT-4 Wireless+」を、2025年には世界初のワイヤレスDJヘッドホン「TMA-2 DJ Wireless」を発売するなど、業界をリードするイノベーションを継続しています。
Richie Hawtin・Young Guruをはじめとする世界的アーティストとの深い協業関係を持ち、Stones Throw・Ninja Tuneといったレーベルに加え、Brain Dead・Hidden NYなど先鋭的なカルチャーブランドとの限定コラボレーションを継続的に展開しています。これらは単なるプロモーション施策ではなく、音楽とデザインへの真摯なコミットメントを共有するパートナーとのみ組むというブランドの姿勢の表れであり、AIAIAIがオーディオ機器の枠を超えてグローバルなクリエイティブカルチャーにおいて支持を得ている所以です。
■ AIAIAI製品について
AIAIAIの主要製品ラインナップは、ブランドページをご参考ください。
https://dirigent.jp/aiaiai/
■ 今後の国内展開について
AIAIAIの全製品ラインを国内の音楽クリエイターやアーティストのもとへ届けることをミッションとし、日本の音楽・カルチャーシーンに深く根ざした展開を進めてまいります。そのため、DJやプロデューサーをはじめとするクリエイターへの製品普及にとどまらず、販売チャネルの拡充を通じて、より多くの方々がAIAIAIに触れられる環境づくりを整えてまいります。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、デンマーク・コペンハーゲンのプレミアムオーディオブランド「AIAIAI」（アイアイアイ）の日本総代理店業務を2026年6月15日（月）より開始いたします。世界中のDJや音楽クリエイターから支持を集め、グローバルなクリエイティブカルチャーにおいても独自の存在感を放つAIAIAIの製品を、日本の音楽・カルチャーシーンへ届けてまいります。
公式アナウンスページ
https://dirigent.jp/blog/release-aiaiai
AIAIAI
AIAIAIは、2006年にデンマーク・コペンハーゲンで創業したプレミアムオーディオブランドです。スカンジナビアンデザインの美学と卓越した音響工学を融合させた製品群は、世界中のDJ、音楽プロデューサー、音楽クリエイターから絶大な信頼を獲得しています。
同ブランドを象徴するのが、独自のモジュラーヘッドホンシステム「TMA-2」です。ヘッドバンド、イヤーパッド、スピーカーユニット、ケーブルを自在に組み合わせ、交換、アップグレードできる設計は、プロフェッショナル市場に革新をもたらしました。パーツ単体での交換・アップグレードを可能にするこの設計思想は、製品寿命の延長と電子廃棄物の削減にも直結しており、AIAIAIのサステナビリティーへの姿勢を象徴するものでもあります。TMA-2はCannes Lionsプロダクトデザイン部門において金賞を受賞し、サンフランシスコ近代美術館（SF MoMA）のパーマネントコレクションにも選定されるなど、世界から高い評価を受けています。2024年には世界初のポータブルワイヤレス・スタジオモニター「UNIT-4 Wireless+」を、2025年には世界初のワイヤレスDJヘッドホン「TMA-2 DJ Wireless」を発売するなど、業界をリードするイノベーションを継続しています。
Richie Hawtin・Young Guruをはじめとする世界的アーティストとの深い協業関係を持ち、Stones Throw・Ninja Tuneといったレーベルに加え、Brain Dead・Hidden NYなど先鋭的なカルチャーブランドとの限定コラボレーションを継続的に展開しています。これらは単なるプロモーション施策ではなく、音楽とデザインへの真摯なコミットメントを共有するパートナーとのみ組むというブランドの姿勢の表れであり、AIAIAIがオーディオ機器の枠を超えてグローバルなクリエイティブカルチャーにおいて支持を得ている所以です。
■ AIAIAI製品について
AIAIAIの主要製品ラインナップは、ブランドページをご参考ください。
https://dirigent.jp/aiaiai/
AIAIAIの全製品ラインを国内の音楽クリエイターやアーティストのもとへ届けることをミッションとし、日本の音楽・カルチャーシーンに深く根ざした展開を進めてまいります。そのため、DJやプロデューサーをはじめとするクリエイターへの製品普及にとどまらず、販売チャネルの拡充を通じて、より多くの方々がAIAIAIに触れられる環境づくりを整えてまいります。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
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