サーモス、デジタルアセット管理システム「CIERTO」を導入 ～製品画像・製品情報の一元管理により、国内における販促素材共有とEC展開を加速～

サーモス、デジタルアセット管理システム「CIERTO」を導入 ～製品画像・製品情報の一元管理により、国内における販促素材共有とEC展開を加速～