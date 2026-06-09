調質水装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（電動式、空気圧式）・分析レポートを発表
2026年6月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「調質水装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、調質水装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
調質水装置市場は、2024年時点で世界市場規模が7940万米ドルに達しており、2031年には1億500万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は4.1％と見込まれており、産業安全対策強化や緊急洗浄設備需要の増加が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網変化などについて包括的に分析しています。
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調質水装置は、緊急用洗眼設備や緊急シャワー設備などへ適切な温度の水を供給する安全装置です。一般的に15.5℃から37.8℃程度のぬるま湯を供給するよう設計されており、利用者が過度な冷水や熱水による二次被害を受けないよう保護します。
特に化学工場、研究所、産業施設など危険物を扱う現場において重要な安全設備として導入が進んでいます。適切な水温維持は緊急時の洗浄効果向上と利用者の安全確保に直結するため、多くの産業分野で需要が高まっています。
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市場成長を支える主要因として、各国における労働安全規制強化、産業事故防止への投資増加、安全基準遵守要求の高まりが挙げられています。特に化学工場や研究施設では、危険物質への曝露対策として緊急洗浄設備の重要性が高まっており、調質水装置の導入が進んでいます。
また、産業設備の近代化や安全管理装置高度化も市場成長を後押ししています。一方で、導入コストや設備維持費用の高さ、既存設備との統合難易度などは市場成長の制約要因となっています。さらに、米国関税政策や国際供給網の変化も、原材料価格や市場競争に影響を与えています。
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製品分類では、電動式と空気圧式の2種類に区分されています。電動式は安定した温度制御性能と自動化対応力に優れており、多くの産業施設で採用されています。一方、空気圧式は防爆性や高い耐久性を持つため、危険環境下での利用に適しています。
用途別では、産業施設向けが最大市場を形成しており、研究所や化学工場でも高い需要があります。特に化学工場では、化学物質事故への迅速対応が求められるため、安全設備投資が拡大しています。
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地域別では、北米市場が大きなシェアを占めています。特に米国では、厳格な労働安全基準や産業安全規制が導入されており、調質水装置への需要が安定しています。欧州市場では、ドイツ、英国、フランスを中心に安全設備投資が進んでおり、高性能製品への需要が高まっています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドなどで工業化と研究施設整備が進展しており、今後高い成長率が期待されています。中東・アフリカや南米地域でも、石油化学産業や工業施設拡大に伴い需要増加が見込まれています。
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市場競争は比較的集中しており、主要企業は高性能化、省エネルギー化、安全性向上を軸に競争を展開しています。主要企業としては、Encon Safety Products、Haws Co、Safety Manufacturing、Nordson、Lawler Manufacturing Co., Inc.、AMOT Controls、trace-llcなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「調質水装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、調質水装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
調質水装置市場は、2024年時点で世界市場規模が7940万米ドルに達しており、2031年には1億500万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は4.1％と見込まれており、産業安全対策強化や緊急洗浄設備需要の増加が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網変化などについて包括的に分析しています。
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調質水装置は、緊急用洗眼設備や緊急シャワー設備などへ適切な温度の水を供給する安全装置です。一般的に15.5℃から37.8℃程度のぬるま湯を供給するよう設計されており、利用者が過度な冷水や熱水による二次被害を受けないよう保護します。
特に化学工場、研究所、産業施設など危険物を扱う現場において重要な安全設備として導入が進んでいます。適切な水温維持は緊急時の洗浄効果向上と利用者の安全確保に直結するため、多くの産業分野で需要が高まっています。
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市場成長を支える主要因として、各国における労働安全規制強化、産業事故防止への投資増加、安全基準遵守要求の高まりが挙げられています。特に化学工場や研究施設では、危険物質への曝露対策として緊急洗浄設備の重要性が高まっており、調質水装置の導入が進んでいます。
また、産業設備の近代化や安全管理装置高度化も市場成長を後押ししています。一方で、導入コストや設備維持費用の高さ、既存設備との統合難易度などは市場成長の制約要因となっています。さらに、米国関税政策や国際供給網の変化も、原材料価格や市場競争に影響を与えています。
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製品分類では、電動式と空気圧式の2種類に区分されています。電動式は安定した温度制御性能と自動化対応力に優れており、多くの産業施設で採用されています。一方、空気圧式は防爆性や高い耐久性を持つため、危険環境下での利用に適しています。
用途別では、産業施設向けが最大市場を形成しており、研究所や化学工場でも高い需要があります。特に化学工場では、化学物質事故への迅速対応が求められるため、安全設備投資が拡大しています。
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地域別では、北米市場が大きなシェアを占めています。特に米国では、厳格な労働安全基準や産業安全規制が導入されており、調質水装置への需要が安定しています。欧州市場では、ドイツ、英国、フランスを中心に安全設備投資が進んでおり、高性能製品への需要が高まっています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドなどで工業化と研究施設整備が進展しており、今後高い成長率が期待されています。中東・アフリカや南米地域でも、石油化学産業や工業施設拡大に伴い需要増加が見込まれています。
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市場競争は比較的集中しており、主要企業は高性能化、省エネルギー化、安全性向上を軸に競争を展開しています。主要企業としては、Encon Safety Products、Haws Co、Safety Manufacturing、Nordson、Lawler Manufacturing Co., Inc.、AMOT Controls、trace-llcなどが挙げられています。