茨城県一手当が厚い会社を目指すケイテックプランニングで 「サッカーチームを作ろう！採用」を6月1日開始 第二新卒・中途歓迎！
茨城県ひたちなか市で社会インフラのソフトウェア開発事業を手掛ける株式会社ケイテックプランニング（本社：茨城県ひたちなか市、代表取締役社長：安 桂一郎、以下 KTP）は、新たな採用手法として、サッカーチームをつくろう！採用を2026年６月1日から開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351853/images/bodyimage1】
■本採用の背景
「計装システム設計」に限ったことではないかも知れませんが、近年、お客様の多様な状況に合わせた柔軟性がより求められる機会が増えていると感じています。そして、それを実現する手段・方法は、幾通りもありますので設計者自身が、なぜその手法を採用するかなど設計根拠をお客様へ説明し、ご理解、ご納得いただくことも重要であると考えています。
このような背景から、自身の考えたアイデアをプレゼンテーションしていただくのはどうかと考えました。
なお、本試験に正解は設けておりません。応募者の皆さんの理想のチームを教えていただくことで、価値観などを共有する事も目的のひとつとしています。
弊社としても、初の試みであり、分かりにくい点もあるかと思いますので、興味をお持ちいただけたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
■サッカーチームを作ろう！採用概要
試験内容：当日、発表する12種類のキャラクターをサッカーのフィールドプレイヤーと監督に見立てていただきます。「□□は、××に長けていそう」「○○は、△△だからこのポジションに向いている」など各キャラクターの特徴を性格面、身体面問わず自由に考えていただき、その特徴を踏まえたうえで、理想とするフォーメーション「監督を含めた12のポジション」に配置していただきます。（フォーメーションは問いませんので、ディフェンダーやフォワードが何人いても構いません。）そして、なぜ、その配置なのかをプレゼンテーションしていただきます。プレゼンテーションの方法は問いませんので、不明点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
期 間：2026年6月1日(月) ～ 2026年7月31日（金）
(3～5名：定員になり次第受付終了)
年齢：18才～30才前後
募集職種：計装エンジニア
応募方法：専用の応募フォームより必要情報を入力しご応募ください。
＜URL＞https://forms.gle/sHCnX2Xw3qhw45wW8
選考方法：一次選考（書類選考）は免除いたします。
二次選考として、別途筆記試験と本採用試験を行っていただきます。
最終面接で合格すれば採用となります。
■求める人物像
１．コミュニケーションがとれる方
２．コツコツと努力ができる方
３．向上心のある方
４．自分で考え主体的に行動できる方
ぜひ、ケイテックプランニングで一緒に働いてみませんか？
■ KTPについて
KTP（株式会社ケイテックプランニング）は、計装システム設計分野において国内屈指の大手企業の協力会社として、同社が手掛ける案件に技術力を発揮してきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351853/images/bodyimage2】
この仕事はとても高い精度と重い責任が求められます。私たちは30年以上に渡りこの分野で信頼を得続け高い評価を頂いています。
詳しくはホームページをご覧ください。（URL：https://ktp.co.jp/）
■会社概要
商 号 ： 株式会社ケイテックプランニング
代表者 ： 代表取締役社長 安 桂一郎
所在地 ： 〒312-0003茨城県ひたちなか市足崎1457-445
設 立 ： 1992年8月
事業内容： 計装システム事業、ソフトウェア事業、社会貢献事業
資本金 ： 1,000万円
ＵＲＬ ： https://www.ktp.co.jp/
【本内容に関するお客様からのお問合せ先】
株式会社ケイテックプランニング統括部
メール ： saiyo@ktp.co.jp
TEL ： 029-202-0601（平日8:30～17:00）
配信元企業：株式会社ケイテックプランニング
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351853/images/bodyimage1】
■本採用の背景
「計装システム設計」に限ったことではないかも知れませんが、近年、お客様の多様な状況に合わせた柔軟性がより求められる機会が増えていると感じています。そして、それを実現する手段・方法は、幾通りもありますので設計者自身が、なぜその手法を採用するかなど設計根拠をお客様へ説明し、ご理解、ご納得いただくことも重要であると考えています。
このような背景から、自身の考えたアイデアをプレゼンテーションしていただくのはどうかと考えました。
なお、本試験に正解は設けておりません。応募者の皆さんの理想のチームを教えていただくことで、価値観などを共有する事も目的のひとつとしています。
弊社としても、初の試みであり、分かりにくい点もあるかと思いますので、興味をお持ちいただけたら、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
■サッカーチームを作ろう！採用概要
試験内容：当日、発表する12種類のキャラクターをサッカーのフィールドプレイヤーと監督に見立てていただきます。「□□は、××に長けていそう」「○○は、△△だからこのポジションに向いている」など各キャラクターの特徴を性格面、身体面問わず自由に考えていただき、その特徴を踏まえたうえで、理想とするフォーメーション「監督を含めた12のポジション」に配置していただきます。（フォーメーションは問いませんので、ディフェンダーやフォワードが何人いても構いません。）そして、なぜ、その配置なのかをプレゼンテーションしていただきます。プレゼンテーションの方法は問いませんので、不明点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
期 間：2026年6月1日(月) ～ 2026年7月31日（金）
(3～5名：定員になり次第受付終了)
年齢：18才～30才前後
募集職種：計装エンジニア
応募方法：専用の応募フォームより必要情報を入力しご応募ください。
＜URL＞https://forms.gle/sHCnX2Xw3qhw45wW8
選考方法：一次選考（書類選考）は免除いたします。
二次選考として、別途筆記試験と本採用試験を行っていただきます。
最終面接で合格すれば採用となります。
■求める人物像
１．コミュニケーションがとれる方
２．コツコツと努力ができる方
３．向上心のある方
４．自分で考え主体的に行動できる方
ぜひ、ケイテックプランニングで一緒に働いてみませんか？
■ KTPについて
KTP（株式会社ケイテックプランニング）は、計装システム設計分野において国内屈指の大手企業の協力会社として、同社が手掛ける案件に技術力を発揮してきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351853/images/bodyimage2】
この仕事はとても高い精度と重い責任が求められます。私たちは30年以上に渡りこの分野で信頼を得続け高い評価を頂いています。
詳しくはホームページをご覧ください。（URL：https://ktp.co.jp/）
■会社概要
商 号 ： 株式会社ケイテックプランニング
代表者 ： 代表取締役社長 安 桂一郎
所在地 ： 〒312-0003茨城県ひたちなか市足崎1457-445
設 立 ： 1992年8月
事業内容： 計装システム事業、ソフトウェア事業、社会貢献事業
資本金 ： 1,000万円
ＵＲＬ ： https://www.ktp.co.jp/
【本内容に関するお客様からのお問合せ先】
株式会社ケイテックプランニング統括部
メール ： saiyo@ktp.co.jp
TEL ： 029-202-0601（平日8:30～17:00）
配信元企業：株式会社ケイテックプランニング
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