茨城県一手当が厚い会社を目指すケイテックプランニングで 「サッカーチームを作ろう！採用」を6月1日開始 第二新卒・中途歓迎！

茨城県一手当が厚い会社を目指すケイテックプランニングで 「サッカーチームを作ろう！採用」を6月1日開始 第二新卒・中途歓迎！