「三太郎」シリーズで12年間夫婦役の

松田翔太さん＆有村架純さんが本人役で共演！

サッカー日本代表と未来のサッカー日本代表を全力応援

au新CM 「夢への応援者」篇

2026年6月9日（火）からOA開始

インタビューでは、子どもの頃に夢中だったことや今全力になっていることなどを発表！

「三太郎」での共演時と違う姿は「ちょっと恥ずかしい(笑)」！？

KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO:松田浩路、以下KDDI）は、お客さま一人ひとりの人生の旅路における「挑戦」に火を灯し、踏み出す人に寄り添い、後押しする存在でありたいと考えています。その思いを込めたブランドスローガン「Spark Your Journey」のもと、未来を担う人財育成にも注力するKDDIは、「JFAメジャーパートナー」として、サッカー日本代表および未来のサッカー日本代表を応援するauの新CM「夢への応援者」篇を、2026年6月9日（火）から全国で放映します。

本CMには、「三太郎」シリーズでも活躍する松田翔太さん、有村架純さんが“夢への応援者”として出演。日本代表への夢や憧れを胸に、未来へ向かって夢中で挑戦するサッカー少年・少女たち、そしてその夢をかなえたサッカー日本代表を応援するストーリーを通して、夢中で挑戦し続けることや、仲間とともに夢を追いかけることの尊さを表現します。本CMを通じて、サッカー日本代表、そして未来へ向かってサッカーに夢中で打ち込む世代へエールを送り、「auはサッカー日本代表と未来のサッカー日本代表を応援しています。」というメッセージを発信していきます。





【CMストーリー】

仕事に懸命に取り組む松田さんと有村さん。とある休日、松田さんは夢中でサッカーをする少年・少女たちの姿に、有村さんは仲間と声を掛け合いながら懸命にプレーする女子サッカーの試合に目を引かれます。ボールを奪われても、再び仲間とともにゴールを目指して走り続ける選手たち。そのひたむきな姿に、松田さんと有村さんは自分自身を重ね合わせながら、心の中でエールを送ります。

場面は熱気あふれるサッカー日本代表戦へ。日本代表の選手たちが力強く前へ進みプレーする姿とともに、「auはサッカー日本代表と未来のサッカー日本代表を応援しています。」という松田さん・有村さんのナレーションが重なります。

最後は、サポーターたちとともに、はじけるような笑顔で選手の活躍を喜び、熱い声援を送るお二人のカットで締めくくられます。

新CMはau公式YouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

（YouTube公式チャンネル） http://www.youtube.com/user/aubyKDDIofficial

（YouTube）https://youtu.be/douFO7nnnY8

au新CM 「夢への応援者」篇 メイキング

【撮影エピソード】

「三太郎」シリーズのCMで夫婦役としておなじみの松田翔太さんと有村架純さん。本CMでは“夢への応援者”として本人役で共演し、いつもとは異なるユニフォーム姿で撮影に臨みました。

日本代表戦を応援するシーンでは、サポーターとともに一丸となって選手たちへ熱い声援を送ります。撮影は実際の試合映像を見ながら行われ、お二人の試合を見つめる真剣な表情や、ゴールが決まった瞬間に見せるはじけるような笑顔が、サポーターたちの熱気と重なり、まるで本物の日本代表戦さながらの熱量と一体感にあふれる作品に仕上がりました。

CMを通して、サッカー日本代表と未来のサッカー日本代表へ熱いエールを送るお二人の姿を、ぜひご覧ください。

au新CM 「夢への応援者」篇 インタビュー

【インタビュー概要】

「夢への応援者」として出演された松田さんと有村さんへのインタビューは、本人役として共演したCM撮影の感想をはじめ、子どもの頃に夢中になっていたことや、誰かの応援が力になったエピソードなど、盛りだくさんの内容となっています。ぜひご覧ください。

■松田さん、有村さんインタビュー

いつもの「三太郎」シリーズのCMとは異なる衣装での共演に⋯「ちょっと恥ずかしかった」

撮影を終えてみた感想はいかがですか？印象に残っていることがあれば教えてください。

有村さん：実際にユニフォームを着させていただいて、試合会場に行ったような熱量でしたね。

松田さん：エキストラの方たちがすごい熱量だったので助かりました。すごくやりやすかったです。

今回はいつもの「三太郎」CMの衣装とは違う衣装での撮影でしたが、いかがでしたか？

松田さん：普通は普段着の方が恥ずかしくないんだろうけど、僕らもう10年ぐらいあの扮装（ふんそう）で会っているので、逆に(普段着で会うことが)新鮮というか、ちょっと恥ずかしかったっていうか…（笑）。

有村さん：恥ずかしかったです(笑)。

サッカー少年だった松田さんのポジションは⋯ ？

今回のCMでは、夢に向かって夢中でサッカーに打ち込む子どもたちの姿が描かれていますが、お二人が子どもの頃に夢中になっていたもの・ことや、夢に向かって夢中で打ち込んでいたことを教えてください。

有村さん：“夢に向かって”ではないんですけど、3年間の部活動ですかね。ソフトテニスをやっていて、引退までちゃんと頑張れたのは自分の中で大きかったと思います。1年生の頃はコートに立たせてもらえなかったので、ずっとボール拾いをしていました。

松田さん：僕は、本当にサッカーが大好きで…。ただちょっとまれなポジションというか。ゴールキーパーをずっとやっていたから、練習も(他の皆とは)ちょっと違ったんですけど、結構一生懸命やっていて。イタリアにサッカー留学もしたりして真面目にやっていたのを思い出します。とにかくゴールキーパーって特殊な練習だったり、また普通のサッカーとは違うことばっかりだったので、今になって、普通にフォワードとかやりたかったなって思いますね(笑)。背が高かったので勝手に選ばれてそのままやってた感じでした。当時の有名選手に本当に憧れてましたね。小学校低学年から中学校までやっていたので、結構長くやっていましたね。

有村さんが諦めずに続けてよかったことは、学生時代のアルバイト！

今回のCMでは、未来の夢に向かって夢中で挑戦し続ける子どもたちの姿が描かれていますが、お二人がこれまでの人生で「諦めずに続けてよかった」と感じた経験・エピソードを教えてください。

有村さん：アルバイトですかね。

松田さん：アルバイト？

有村さん：高校1年生になってからアルバイトができる高校だったので、それで上京するまで同じお店でずっと働いていました。

松田さん：何やってたの？

有村さん：飲食店で掛け持ちで働いていて…。

松田さん：僕は留学をしたので、諦めずに帰ってこないでちゃんと全うしたっていうのが今になって良かったかなと思いますね。

有村さん：すごいですね！

頑張れたのは、「家族」と「苦楽を共にした仲間」の存在。

お二人は「夢への応援者」という立場でCMにご出演されていますが、 “誰かの応援が力になった瞬間”や“これがあったから頑張れた”というエピソードがあれば教えてください。

松田さん：やっぱり家族なんですかね、一番の味方ですからね。それがなかったらここまで大人になれてないような気がします。

有村さん：撮影してる間はやっぱりチームで進んでいくので、苦楽を共にした仲間じゃないですけど、そういう人たちがいるから頑張れるなっていうのはありますね。

子どもの頃の自分に声をかけるとしたら・・・「いろんなことをやってみたらいいんじゃないか」

お二人が、夢を追いかけている子どもの頃の自分に声をかけるとしたら、どんな言葉を伝えたいですか？

松田さん：ゴールキーパー以外をやった方が良かったんじゃないかと思うんですけどね(笑)。点を決めてみたかったですね(笑) 。いろんな可能性があるので、いろんなことをやってみたらいいんじゃないかって言うかもしれないですね。

有村さん：アルバイトもそうだし部活動もそうですけど、よく辞めずに最後までやり切ったなとは思いますね。上京っていうのがあったのでアルバイトは辞めちゃったんですけど、なんか頑張ったねって(笑)。

有村さんが全力になっている“あの食材”とは！？松田さんからは「今度現場に持ってきて！」

全力で応援する姿が印象的なCMでしたが、今、全力になっていることを教えてください。

松田さん：僕は逆に全力になり過ぎちゃうんで、少し力を抜くっていうことを…。今年40（歳）になったんですけど、逆に全力じゃない方がいいかもしれないって思ってます。力み過ぎないようにっていうんですかね。

有村さん：30代は割とこう…。

松田さん：そうですね、全力でしたね。でも全力になったからこそ分かるフェーズがあると思うと、いいかもしれないですね。

有村さん：私は今バジルにハマってて…。

松田さん：バジルに全力なんですか？俺も好きだけど(笑)。

有村さん：サラダとか、結構バジル入れちゃいますね。

松田さん：何にでもバジル入れちゃうんですか？

有村さん：パスタはそうですね、あとはサラダとか…。バジルだけでもおいしく食べれちゃう。ちょっとオリーブオイルとかかけたりして。

松田さん：そういうペーストあるよね！バジルとオリーブオイルが混ざったやつ。

有村さん：ありますね！ハマっちゃってます。

松田さん：じゃあ今度現場に持ってきてくださいね！

有村さん：分かりました(笑)。

au新CM 「夢への応援者」篇 キャンペーン情報

「全国からサッカー日本代表にエールを！」キャンペーンについて

auは全国の皆さんとサッカー日本代表を応援する取り組みとして、「日本全国から応援の声を届ける」をテーマにau公式Xアカウント（https://x.com/au_official?lang=ja）にてプレゼントキャンペーンを実施します。

応募者の中から抽選で、アディダス サッカー日本代表 ユニフォームやギフトカードなどの賞品が当たります。期間は、第1弾：2026年6月9日（火）から6月13日（土）まで、第2弾：2026年6月14日（日）から6月19日（金）まで、第3弾：2026年6月20日（土）から6月26日（金）までとして、3回実施予定です。詳細は、今後au公式Xアカウントにて発信します。

※au×サッカー特設サイト（https://www.au.com/brand/soccer/）

イベント情報

auブース出展！「SAMURAI BLUE 祭」について

日本サッカー協会（JFA）は、2026年6月11日(木)から28日(日)までの期間、SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）を応援するリアルイベント「SAMURAI BLUE 祭」を、MIYASHITA PARK（東京都渋谷区）にて開催します。

本イベントは、SAMURAI BLUEが掲げる合言葉「最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE」の下に開催されるもので、日本文化に根差した「祭」をコンセプトにさまざまなイベントやブースが展開されます。KDDIはサッカー日本代表パートナー企業の1社として、auブースを出展します。そこでサッカー日本代表選手のパネルと一緒に写真が撮れるフォトブースを設置する予定です。人々が集い、熱気を分かち合うことで、同期間に世界との戦いに挑むSAMURAI BLUEへの応援の輪を広げていきます。

◇開催概要

開催場所：MIYASHITA PARK 4階屋上 芝生ひろば (東京都渋谷区神宮前6-20-10)

開催期間：2026年6月11日(木)19:30～6月28日(日)20:00予定

（通常営業時間 平日15:00～21:30、土日祝 12:00～20:00）

入場料：無料

主催：公益財団法人日本サッカー協会（JFA）

特設ページ : https://www.jfa.jp/samuraiblue/for_our_greatest_stage_2026/samuraiblue_matsuri/