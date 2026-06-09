福祉業界大手4社が、学生向けオンライン採用イベント「福祉キャリフェス2026」を開催 ― 次世代を担う若手採用に向けて、業界の「今」と「未来」を多角的に伝え、福祉の魅力発信を強化 ―

福祉業界大手4社が、学生向けオンライン採用イベント「福祉キャリフェス2026」を開催 ― 次世代を担う若手採用に向けて、業界の「今」と「未来」を多角的に伝え、福祉の魅力発信を強化 ―