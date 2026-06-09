福祉業界大手4社が、学生向けオンライン採用イベント「福祉キャリフェス2026」を開催 ― 次世代を担う若手採用に向けて、業界の「今」と「未来」を多角的に伝え、福祉の魅力発信を強化 ―
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鷲見 隆充）は、福祉業界大手3社（株式会社学研ココファン、株式会社ツクイ、株式会社ニチイホールディングス ※五十音順）とともに、6月21日に、Zoomを利用した学生向けオンライン採用イベント「福祉キャリフェス2026」を開催することとなりましたので、お知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351854/images/bodyimage1】
１． 開催の背景
少子高齢化が進む日本において、介護・福祉分野は社会を支える重要な役割を担っています。
一方で、将来を担う若年層との接点づくりや仕事への理解促進は、業界において重要な課題となっています。
こうした背景のもと、福祉業界大手4社が協働し、福祉業界の魅力や仕事のやりがいを学生の皆さまに伝えることを目的として、本イベントを開催することとなりました。企業の枠を超えた取り組みを通じて、より多くの方に福祉業界への理解を深めていただく機会を創出していきます。
２． イベントの特長
「福祉キャリフェス2026」では、業界大手4社の協働のもと、業界全体の動向や各社の特色を比較しながら理解できるプログラムを提供します。これにより、業界の理解を深めながら、自分に合った選択肢を見つける機会を創出します。
３． 開催概要
日時：2026年6月21日（日）13:00～16:00
開催方法：ウェブ会議ツール「Zoom」を利用したオンライン開催
参加対象：2027年・2028年卒業予定の学生をはじめとする、全学年の学生
定員：先着100名限定
参加費：無料
入退場：自由 （気になるテーマのみの参加や、途中参加も可能）
服装：自由
申込締切：2026年6月20日（土）13:00
主催：福祉キャリフェス運営事務局
（株式会社学研ココファン、ＳＯＭＰＯケア株式会社、株式会社ツクイ、
株式会社ニチイホールディングス ※五十音順）
特設サイト https://sgpj.career-tasu.jp/fukushi-career-fes_2026/
４． 今後の展望
4社は本イベントを通じて、将来を担う学生との新たな接点を創出するとともに、福祉業界に対する理解の深化および関心の醸成を図ります。また、各社の枠を超えた協働により、業界全体で次世代を担う人材の育成に取り組みます。
今後もこうした連携施策を通じて、介護・福祉分野における人材確保および持続的な成長を支える基盤づくりを推進し、福祉業界全体の発展に寄与していきます。
５． 「福祉キャリフェス運営事務局」4社の概要
【ＳＯＭＰＯケア株式会社】
本社所在地：東京都品川区東品川四丁目12番8号 品川シーサイドイーストタワー
代表者：代表取締役社長 鷲見 隆充
事業内容：有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームの運営、居宅サービス事業
URL：https://corporate.sompocare.com/
【株式会社学研ココファン】 ※以下、五十音順
本社所在地：東京都品川区西五反田2－11－8 学研ビル
代表者：代表取締役社長 兼 COO 森 猛
事業内容：サービス付き高齢者向け住宅および有料老人ホーム、指定居宅サービス事業の企画・開発・運営
URL：https://www.cocofump.co.jp/
【株式会社ツクイ】
本社所在地：神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号
代表者：代表取締役社長 高畠 毅
事業内容：グループ会社の経営管理、デイサービス、居住系介護サービス、在宅介護サービス、在宅看護サービス、保険外自費サービス
URL：https://corp.tsukui.net/
【株式会社ニチイホールディングス】
本社所在地：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ
代表者：代表取締役社長 社長執行役員 中川 創太
事業内容：介護・医療・保育サービス等を全国で提供する株式会社ニチイ学館を中核としたニチイグループの経営管理等
URL：https://www.nichiigakkan.co.jp/
以上
配信元企業：SOMPOケア株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351854/images/bodyimage1】
少子高齢化が進む日本において、介護・福祉分野は社会を支える重要な役割を担っています。
一方で、将来を担う若年層との接点づくりや仕事への理解促進は、業界において重要な課題となっています。
こうした背景のもと、福祉業界大手4社が協働し、福祉業界の魅力や仕事のやりがいを学生の皆さまに伝えることを目的として、本イベントを開催することとなりました。企業の枠を超えた取り組みを通じて、より多くの方に福祉業界への理解を深めていただく機会を創出していきます。
２． イベントの特長
「福祉キャリフェス2026」では、業界大手4社の協働のもと、業界全体の動向や各社の特色を比較しながら理解できるプログラムを提供します。これにより、業界の理解を深めながら、自分に合った選択肢を見つける機会を創出します。
３． 開催概要
日時：2026年6月21日（日）13:00～16:00
開催方法：ウェブ会議ツール「Zoom」を利用したオンライン開催
参加対象：2027年・2028年卒業予定の学生をはじめとする、全学年の学生
定員：先着100名限定
参加費：無料
入退場：自由 （気になるテーマのみの参加や、途中参加も可能）
服装：自由
申込締切：2026年6月20日（土）13:00
主催：福祉キャリフェス運営事務局
（株式会社学研ココファン、ＳＯＭＰＯケア株式会社、株式会社ツクイ、
株式会社ニチイホールディングス ※五十音順）
特設サイト https://sgpj.career-tasu.jp/fukushi-career-fes_2026/
４． 今後の展望
4社は本イベントを通じて、将来を担う学生との新たな接点を創出するとともに、福祉業界に対する理解の深化および関心の醸成を図ります。また、各社の枠を超えた協働により、業界全体で次世代を担う人材の育成に取り組みます。
今後もこうした連携施策を通じて、介護・福祉分野における人材確保および持続的な成長を支える基盤づくりを推進し、福祉業界全体の発展に寄与していきます。
５． 「福祉キャリフェス運営事務局」4社の概要
【ＳＯＭＰＯケア株式会社】
本社所在地：東京都品川区東品川四丁目12番8号 品川シーサイドイーストタワー
代表者：代表取締役社長 鷲見 隆充
事業内容：有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームの運営、居宅サービス事業
URL：https://corporate.sompocare.com/
【株式会社学研ココファン】 ※以下、五十音順
本社所在地：東京都品川区西五反田2－11－8 学研ビル
代表者：代表取締役社長 兼 COO 森 猛
事業内容：サービス付き高齢者向け住宅および有料老人ホーム、指定居宅サービス事業の企画・開発・運営
URL：https://www.cocofump.co.jp/
【株式会社ツクイ】
本社所在地：神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号
代表者：代表取締役社長 高畠 毅
事業内容：グループ会社の経営管理、デイサービス、居住系介護サービス、在宅介護サービス、在宅看護サービス、保険外自費サービス
URL：https://corp.tsukui.net/
【株式会社ニチイホールディングス】
本社所在地：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ
代表者：代表取締役社長 社長執行役員 中川 創太
事業内容：介護・医療・保育サービス等を全国で提供する株式会社ニチイ学館を中核としたニチイグループの経営管理等
URL：https://www.nichiigakkan.co.jp/
以上
配信元企業：SOMPOケア株式会社
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