NTTインテグレーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：桜井 伝治、以下 NTTインテグレーション）は、「Treasure AI Award 2026」において、「The Best New Function Partner」を受賞いたしました。





「The Best New Function Partner」は、トレジャーデータ株式会社（本社：東京都港区、社長執行役員：三浦 喬、以下 Treasure AI）が提供する最新機能をいち早くかつ深く理解し、それらを組み合わせることで、企業の複雑な課題を解決する先進的なソリューションを千葉銀行様等のお客様へ迅速に提案・実装・提供した実績が評価されたものです。





今回の受賞により、NTTインテグレーションは通算6回目のTreasure AIアワード受賞となります。

今後もNTTインテグレーションは、Treasure AIとの協業を通じて、新しい価値を提供し続けられるパートナーを目指してまいります。





（写真左から） トレジャーデータ株式会社 社長執行役員 三浦 喬 様、NTTインテグレーション株式会社 データ＆アナリティクス事業本部長補佐 中田 寛之、トレジャーデータ株式会社 Chief Product & Growth Officer Rafael Flores 様





参考）トレジャーデータ株式会社 2025年度アワード受賞企業を決定

https://www.treasuredata.co.jp/press-releases/20260528-partner-award-2025/









◆ Treasure Data CDPから「Treasure AI」へ

トレジャーデータ株式会社は、2026年4月21日に、従来のプラットフォームを次世代モデルへと進化させ、新ブランド「Treasure AI」へと刷新しました。





参考）トレジャーデータ株式会社 「Treasure AI」へとブランド刷新

https://www.treasuredata.co.jp/press-releases/20260421-treasure-ai-announcement/









◆ NTTインテグレーションのTreasure AIへの取り組み＜ https://www.niandc.co.jp/sol/treasuredata/ ＞

Treasure AIのパートナーとして、2018年より販売から構築、運用支援までの一貫したサービスを提供しております。これまでの多数の構築実績に基づき、お客様のご要望をお聞きし、最適な機能の組み合わせでの実装を行い、One to One マーケティングの実現に向けたお手伝いをいたします。





＜お客様事例＞

株式会社千葉銀行 ＜ https://www.niandc.co.jp/examples/scene47/ ＞

自分たちの手で最高の顧客体験を創造する施策を実行、内製化を可能にする 新たなデータ基盤を稼働









■ トレジャーデータ株式会社 ＜ https://www.treasuredata.co.jp ＞

Treasure AIとは

トレジャーデータは2011年に米国で設立され、日本を重要拠点としてグローバル企業のDXを支援し続けています。2026年4月、従来のCDPを再定義し、次世代の垂直統合型AIソリューション「Treasure AI」へ刷新しました。常に最新の顧客コンテキストを理解するデータ基盤、人間と協調（Human-in-the-loop）し確実なROIを創出する自律型AIエージェント、そしてクロスチャネルの施策実行機能を垂直統合した次世代のビジネス基盤「エージェンティック・エクスペリエンス・プラットフォーム（Agentic Experience Platform）」を提供します。

高度なガバナンスのもと、マーケティングや営業など全社の顧客接点におけるインテリジェンスを拡張。ビジネス価値の創出を数日から「わずか数秒」へと劇的に加速させ、持続的な施策実行を通じて、強力な顧客エンゲージメントとデータに基づく確かな事業成長を実現します。









■ NTTインテグレーション株式会社 ＜ https://www.niandc.co.jp/ ＞

NTTインテグレーション（NI+C）は、1985年にNTTと日本IBMの合弁会社として設立され、2025年に創立40周年を迎えました。システム開発から基盤構築、クラウド化への対応、社内外データ統合とAIによる分析、EDIサービスやセキュリティ、ネットワークサービス、運用保守までをトータルに提供しています。

「おもひをITでカタチに」をスローガンに、お客様の経営課題解決に貢献できる真のベストパートナーを目指してまいります。









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