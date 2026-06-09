黒部峡谷鉄道株式会社(運営：黒部峡谷鉄道株式会社、所在地：富山県黒部市、代表取締役社長：鈴木 俊茂)では、夏休み企画「こども駅長の日」を2026年7月26日(日)・8月23日(日)に開催いたします。

このイベントは毎年たくさんの応募がある人気企画で、こども駅長に選ばれたお子さまは、実際に黒部峡谷鉄道の制服、制帽を着用し宇奈月駅長指導のもと、改札体験やホームで鎖かけや出発合図等の駅長業務を体験していただきます。その後、トロッコ電車に乗車し黒部峡谷探勝をお楽しみいただきます。参加いただいたお子さまには、制帽、白手袋、記念品をプレゼントいたします。

【こども駅長の日 概要】 １．実施日時 ２０２６年７月２６日（日）８時５０分～１４時３０分 ８月２３日（日）８時５０分～１４時３０分 ２．実施内容 駅長体験、黒部峡谷探勝 ３．スケジュール 黒部川電気記念館 集合（８時５０分） → 「制服貸与・委嘱状交付式」→ 宇奈月駅へ移動（９時１５分） → 「駅長業務：ホームにてお客さまのお迎え・改札体験、鎖かけ、出発合図、他」会議室へ移動（１１時１５分） → 宇奈月駅長より記念品贈呈 宇奈月駅出発（１２時２８分） → 黒部峡谷探勝 → 猫又駅折返し → 宇奈月到着（１４時２８分）→解散 ４．募集人員 定員 各回２名 計４名 ※応募者多数の場合は抽選となります。 ５．募集対象 小学生（男女問わず、未経験の方） ６．募集締切日 ２０２６年７月２６日（日）実施分・・・２０２６年７月１０日（金）まで ２０２６年８月２３日（日）実施分・・・２０２６年８月 ７日（金）まで ７．応募方法 メール、電話またははがき・FAXに以下の必要事項をご記入のうえお申込みください。 〔必要事項〕 申込者、保護者氏名（ふりがな）、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、参加希望日、参加人数（おとな・こども）、学年、年齢、イベント名「こども駅長の日」 ○メールアドレス：torokko@kurotetu.co.jp ※応募はお一人さま一回限りし、過去に当選された方はご遠慮ください。 ※応募者多数の場合は抽選とし、結果は募集締切日の翌週月曜日を目安に郵送でお知らせします。 ８．その他 ①トロッコ電車（往復）には無料で乗車できます。（申込み者含む最大５名さままで） ②弊社までの交通費・宿泊費等は、参加者負担となります。 ③参加者のお子さまには、記念として制帽、白手袋、記念品をプレゼントいたします。 ④例年大変多くのご応募がありますので、当選後にキャンセルされることがないよう日程調整にご留意願います。 ⑤車でお越しの方は宇奈月駅前の有料駐車場をご利用ください。 ≪お申込み・お問い合わせ先≫ 〒938-0293 富山県黒部市黒部峡谷口11番地 黒部峡谷鉄道株式会社 営業企画・広報グループ TEL.0765-62-1800 ／ FAX.0765-62-1724 https://www.kurotetu.co.jp/

■黒部峡谷鉄道までのアクセス (1)車の場合 北陸自動車道 黒部ICより約20分→黒部峡谷鉄道 宇奈月駅 (2)電車の場合 北陸新幹線 黒部宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約1分)→富山地方鉄道 新黒部駅→(約25分)→宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約5分)→黒部峡谷鉄道 宇奈月駅 ■会社概要 社名 ： 黒部峡谷鉄道株式会社 所在地 ： 〒938-0293 富山県黒部市黒部峡谷口11番地 代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 俊茂(すずき とししげ) 事業内容： 鉄道事業(営業区間 宇奈月～欅平間) URL ： https://www.kurotetu.co.jp