測量から農薬散布、獣害対策まで、多角的にドローンサービスを展開する株式会社Fujitaka（所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F、代表取締役：髙井茂行）は、点検・巡回の省人化ソリューションを紹介する「DJI Dock3 & DJI FlightHub2 完全遠隔運用実演会」を2026年6月12日（金）に開催します。 本実演会では、会場から約50km離れた京都府南丹市に設置された設置型遠隔操作ドローン「DJI Dock3」と運用プラットフォーム「DJI FlightHub 2」を連動させ、遠隔運用を実演します。自動航行機能や各種便利機能が、現場の実務にどう活用できるのか、具体的なユースケースを交えて解説します。

人手不足に伴う「現場管理の省力化」への挑戦

現在、建設業界や警備業界、太陽光発電施設などのインフラ管理現場では、労働人口の急速な減少に伴う省力化や効率化が深刻な経営課題となっています。 従来のドローン運用では、操縦者が毎回現地に赴く必要があり、移動コストや人員確保が大きな負担でした。 本イベントでご紹介する「完全遠隔運用ソリューション」は、オフィスに居ながらにして複数拠点のドローンを一元管理・自動巡回させることで、現場の無人化・省人化を推進します。

遠隔運用の実証：50km先のドローンをライブ遠隔操作

本実演会の最大の特長は、長距離を結ぶ実践的な遠隔デモフライトです。 京都市内の会場から約50km離れた、京都府南丹市に設置されている「DJI Dock3」を遠隔操作し、ドローンの自動離陸からウェイポイント航行、自動着陸、そして取得データのリアルタイム処理（3Dモデル生成など）までの一連のプロセスをライブで実演します。

業界別の2部構成で、現場での活用例を紹介

当日は、実務に活用いただける実践的な情報をお届けできるよう、業界別の二部構成によるプログラムをご用意しております。

【午前の部】ゼネコン・建設業界向け

午前のセッションでは、大規模工事の進捗管理や施工後の点検・メンテナンス業務におけるドローンの活用事例を紹介します。 敷地内の定期的な進捗状況の確認やオルソ画像作成や3Dモデルの作成、地形分析など、建設現場で活用いただける実務的な機能を詳しく説明します。

【午後の部】警備業・太陽光発電施設・災害対策関連

午後のセッションでは、遠隔ドローンによる無人での施設監視や、太陽光パネルの点検・メンテナンス、さらに災害時の被災状況調査や捜索支援など、安全保障と危機管理に関連した活用例を取り上げます。

イベント概要

開催日時：2026年6月12日（金） ◯午前の部：10:30～12:30（ゼネコン・建設業界向け） ◯午後の部：13:30～15:30（警備業・太陽光発電施設関連向け） 開催場所：株式会社Fujitaka 京都本社 〒600-8216 京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F アクセス：京都駅から徒歩5分 参加費 ：無料 申込方法：事前予約制（以下URLより申込みフォームへご回答ください） https://www.fujitaka.com/form/form5479.html

会社概要

会社名：株式会社Fujitaka 所在地：京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F 代表者：代表取締役 髙井茂行 事業内容：「省人化・ロボット化・次世代化」をテーマに、ドローンや入退場ゲートシステムなどによる施設の省人化、コインランドリーや時間制洗車場などの無人ビジネスの開業支援、商業施設の設計・施工や各種業務用機器のメンテナンスなど、時流に合った商品・サービスでトータルソリューションを提供しています。 URL：https://www.fujitaka.com