1995年の創立以来、時計ベルト業界に携わってきた株式会社シンシアーは、Apple Watch用バンド専門ブランド「KUROCURRANT(クロカラント)」より、新たな最上位ライン「Prestige コレクション」を展開します。

その第1弾として、トスカーナ植物タンニン鞣し協会の認定を受けたイタリア製レザーを使用した「Prestige TOSCANA(プレステージ トスカーナ)」を、2026年6月11日14時より、全国の時計店および公式通販サイトにて販売開始します。





Prestige TOSCANA(プレステージ トスカーナ)





■「Prestige TOSCANA(プレステージ トスカーナ)」の公式サイト

KUROCURRANT(クロカラント)

https://www.kurocurrant.jp/lineup/x4000331apo/









■「Prestige コレクション」誕生の背景

Apple Watchが日常に寄り添う装身具として定着するなかで、求められる価値は機能性だけにとどまりません。身につける人の価値観や美意識を映し出すアイテムとして、素材や仕立てにもより高い品質が求められています。

Apple Watch用バンド専門ブランド「KUROCURRANT(クロカラント)」は、そうしたニーズに応える新たなラインとして、「Prestige コレクション」を展開いたします。

「Prestige コレクション」は、厳選した素材、日常使いに寄り添う装着感、細部まで美しく見せる仕立てを追求した、ブランドを象徴する最上位コレクションです。









■植物タンニン鞣しによる、奥行きのあるレザー

「Prestige TOSCANA(プレステージ トスカーナ)」の表材には、トスカーナ植物タンニン鞣し協会の認定を受けたイタリア製レザーを使用しています。

革本来の自然な風合いを生かした素材で、植物タンニン鞣しならではの奥行きのある表情が、手元に重厚感を添えます。使い込むほどに艶や深みが増し、革ならではの経年変化を楽しめる一本です。









■魅力を引き立てる細やかなディテール

ベルトの付け根部分にはかがり縫いを、剣先にはステッチを施しました。クラフト感のあるアクセントが、レザーの表情を引き立て、手元に洗練された印象を与えます。









■美しさと実用性を兼ね備えた裏材

裏材には、防水性に優れたロリカを採用しています。汗や水に強く、日常使いはもちろん、汗ばむ季節にも扱いやすい仕様です。上質なレザーの表情を楽しみながら、快適に使いやすいベルトに仕上げました。









■スムーズな着脱を叶えるDバックル仕様

ベルトには、毎日の着脱をスムーズに行えるDバックルを標準装備しました。革への負担を抑えながら着脱できるため、ベルトの傷みや型崩れを軽減し、美しい状態を長く保ちやすいのが特長です。しっかりとした装着感と扱いやすさを兼ね備え、デザイン性と実用性の両面から快適な装着感を支えます。





Black(ブラック)

Creta(クレタ)

Dark Brown(ダークブラウン)

Dark Green(ダークグリーン)

Grey(グレー)

防水性に優れたロリカを採用

毎日の着脱をスムーズに行えるDバックルを標準装備





■KUROCURRANT(クロカラント)

クロカラント ロゴ

1995年、東京。

ブランドオーナーであるシンシアーは30年以上にわたり、腕時計ベルトと真摯に向き合い続けています。

これまでに高級時計店をはじめ、1,000店舗以上の時計店を訪ね歩き、お客様や販売員の方々から数えきれない声をいただきました。

「もっと自由に、楽しんで選べるベルトが欲しい」

「海外には個性的なベルトがあるのに、日本では手に入らない」

当時、店頭に並ぶベルトはシンプルな形とベーシックな色ばかりで、選ぶ楽しさが限られていました。





その想いに応えるため、わたしたちはオリジナルブランド「CASSIS」を立ち上げました。

世界中から厳選したベルトだけを届け、存在しなければ一から生み出す。





そうして「CASSIS」は、これまでにない多彩なベルトの世界を広げてきました。





そして今、その経験と美意識を受け継ぎながら、Apple Watchバンドに新しい選択肢を届けたいと考えました。

誕生したのが「KUROCURRANT(クロカラント)」です。





30年にわたり腕時計ベルトにこだわってきた私たちだからこそ、お届けできる一本。

Apple Watchを身に着けるすべての人に、確かな安心と、選ぶ楽しさを。









■商品概要

商品名 ： Prestige TOSCANA(プレステージ トスカーナ)

価格 ： 11,000円(税込)

商品詳細URL： https://www.kurocurrant.jp/lineup/x4000331apo/

販売元 ： 株式会社シンシアー









■会社概要

株式会社シンシアー

所在地： 〒202-0012 東京都西東京市東町3-11-28 山興ビル

代表 ： 代表取締役社長 山西 興一

創立 ： 1995年 貿易商社シンシアーとして創立

設立 ： 2002年5月9日

資本金： 20,000,000円

URL ： https://www.sincere-inc.co.jp/