株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、千葉県千葉市中央区の「カラオケBanBan蘇我駅前店」を2026年6月8日（月）にリニューアルいたしました。今回のリニューアルでは、新たに複数のお部屋を増設し、そのひとつとして大画面を楽しめる「プロジェクタールーム」を新設。さらにリニューアルを記念して、カラオケBanBan公式アプリのクーポンで室料が20％～30％割引になる特典をご用意、6/30までに新規ご来店のお客様へは室料が最大30%割引になるクーポンプレゼントも予定しております。

【リニューアルポイント①｜お部屋が増えて、もっと使いやすく】

リニューアルにあたり、新たに複数のお部屋を増設しました。ご利用いただけるお部屋が増えたことで、週末や混み合う時間帯でもご案内しやすくなり、ご友人やご家族とのグループ利用にもこれまで以上に対応しやすくなりました。もちろん最新機種「LIVE DAM WAO!」「JOYSOUND X1」も完備しています。

【リニューアルポイント②｜大画面で楽しむ「プロジェクタールーム」新設】

今回増設したお部屋のひとつが、大画面プロジェクターを備えた「プロジェクタールーム」です。カラオケはもちろん、こんなシーンにもおすすめです。 ・ スポーツ観戦・イベントの余韻に：試合やイベントで盛り上がった日の集まりに、大画面を囲んでにぎやかなひとときを。 ・ 推し活・記念日に：お誕生日や記念日のお祝いに、大画面ならではの特別感のある演出を。 ・ 映画・動画などの鑑賞に：ご友人やご家族と、大画面でゆったりとした鑑賞のひとときに。 ※プロジェクターの外部機器の接続・対応コンテンツには一部制限がございます。ご利用方法は店舗スタッフへお問い合わせください。

【地域のみなさまの“いつもの場所”として】

・ 蘇我駅 東口から徒歩1分・24時間営業。 お買い物帰りや学校・お仕事帰り、ちょっとした空き時間にもお気軽にお立ち寄りいただけます。 ・ 提携駐車場もあり、お車でのご家族利用も安心です。 ・ ソフトクリームバー・ソフトドリンクバーで、お子さま連れのファミリーにも、学生のみなさまにもうれしい一日を。

【リニューアル記念｜公式アプリのクーポンで室料20％～30％OFF！/新規ご来店で室料最大30％OFF！】

■ 方法：カラオケBanBan公式アプリ内でのアプリクーポン配布 ■ 内容：アプリクーポンのご利用で、室料が20％～30％割引になります。 ■ 対象：①これまでにカラオケBanBan公式アプリの会員証をご提示のうえ、蘇我駅前店をご利用いただいたことのあるお客様 ※日頃のご愛顧への感謝を込めた特典です。 ②2026/6/30までにカラオケBanBan公式アプリの会員の方ではじめて蘇我駅前店をご利用されたお客様 ※割引率・適用条件は、配布するクーポンにより異なります。詳しくはカラオケBanBan公式アプリをご確認ください。 ※クーポンの配布期間・開始日は、決定次第、公式アプリ・公式サイトにてお知らせいたします。

【「カラオケBanBan蘇我駅前店」概要】

● 店名：カラオケBanBan蘇我駅前店 ● 住所：千葉県千葉市中央区南町2-15-19 MTKビル3F ● アクセス：JR内房線・外房線・京葉線「蘇我駅」東口 徒歩1分 ● 営業時間：24時間 ● 設置機種：「LIVE DAM WAO!」「JOYSOUND X1」 ほか ● 設備・サービス：プロジェクタールーム、ファミリールーム、大部屋、ソフトクリームバー、ソフトドリンクバー、ダーツ・ビリヤード、Wi-Fi、提携駐車場 ほか ● 電子マネー・QRコード決済：対応 ● 店舗URL：https://karaoke-shin.jp/shop-list/311.html

―報道関係からのお問合せ先―

株式会社 シン・コーポレーション 担当：松本 取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.html TEL：03-6281-4459 / FAX：03-6263-9272 e-mail: press@karaoke-shin.com 公式サイト： https://karaoke-shin.jp/ ※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です