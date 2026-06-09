こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ノーリツが社内理念浸透施策として制作した絵本が「第47回 日本BtoB広告賞」審査委員会特別賞（PR誌の部）を受賞
〜創業理念「お風呂は人を幸せにする」を語り継ぐ、理念浸透プロジェクト〜
湯まわり設備メーカーの株式会社ノーリツ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：竹中 昌之）が社内理念浸透施策として制作した絵本『自分だけの一歩〜「なくてはならない」のはじめかた〜』が、一般社団法人日本BtoB広告協会が主催する、第47回「日本BtoB広告賞」において、審査委員会特別賞（PR誌の部）を受賞しました。
受賞作品『自分だけの一歩〜「なくてはならない」のはじめかた〜』について
日本BtoB広告賞は、BtoB領域の広告・コミュニケーション活動の発展、振興を目的に創設されたBtoB広告作品のコンテストです。今回、理念浸透をテーマにした表現手法や、読者の共感を促すストーリー性などが評価され、受賞に至りました。
本作品は、当社の理念浸透を目的に、若手社員で構成された社内ワークショップを通じて企画・制作した絵本です。当社は、創業の原点である「お風呂は人を幸せにする」という信念のもと、「あたりまえの暮し」を支え続けてきました。これからも「あたりまえの幸せ」を届けていきたい、そのために、働く一人ひとりが前向きな一歩を踏み出すきっかけをつくりたいという想いから、本作品は生まれました。表現手段として絵本を選んだのは、絵本ならではの余白や問いかけを通じて、読み手自身が主体的に考えられるきっかけを作りたかったためです。大きな成果ばかりを求めるのではなく、それぞれが自分なりの一歩を見つけてほしいというメッセージを込めた作品です。
■絵本データは下記よりご覧いただけます
https://online.fliphtml5.com/wzzpi/NORITZ_PictureBooks_High-9PGL/?1780893606#p=1
受賞概要
・賞名：第47回 日本BtoB広告賞
・主催：一般社団法人 日本BtoB広告協会
・受賞部門：PR誌の部
・受賞内容：審査委員会特別賞
・対象作品：自分だけの一歩〜「なくてはならない」のはじめかた〜
・広告主：株式会社ノーリツ
・制作会社・制作者：株式会社Que、小日向まるこ
制作者コメント
■株式会社ノーリツ 社長室 住吉 友恵
このたびは、栄えある賞をいただき、大変光栄に思います。本作品は、社内ワークショップを通じた理念浸透の取り組みの中で生まれた企画です。創業の原点に立ち返り、当社が大切にしている価値観や想いを改めて見つめ直す中で、ワークショップメンバーが主体となり、形にしてまいりました。理念を一方的に伝えるのではなく、読み手一人ひとりが自身の働く姿勢や価値観を見つめ直し、「自分はどうありたいか。その実現のためにどんな一歩を踏み出すのか。」を主体的に考えるきっかけとなればという想いで制作しました。今回の受賞を励みに、今後も当社の理念を大切にしながら、社会に価値を提供し続けてまいります。
■株式会社Que 代表取締役CEO 仁藤 安久 様（構成・文章担当）
理念浸透は、ともすれば論理や説明に寄りがちです。けれど本作では、絵本という余白と感情のある形式を通して、理念を読み手自身の実感へと変えることを目指しました。ノーリツのプロジェクトメンバーから立ち上がった発想や想いを、一冊の物語へと編み上げていく。その制作の時間そのものが、理念浸透の大切なプロセスになったと感じています。おふろの中で交わされる、おじいちゃんと孫の会話のぬくもりとともに、創業者の想いが読む人の記憶に残ってくれたら嬉しいです。
■小日向 まるこ 様（イラストレーター）
今回ご依頼をいただいた時に、恥ずかしながら初めて自宅の給湯器メーカーを確認しました。まさにノーリツ製でした。いつも使っている給湯器にそんな想いがこめられていたとは！私自身が驚き感動しながらの絵本制作でした。誰かが他の誰かを思いやる、それはまさに愛情であり、私たちの生活は、常に見知らぬ誰かの愛によって守られていて、それはお風呂の給湯器にも。絵本を通してその想いが伝わることを願っています。
湯まわり設備メーカーの株式会社ノーリツ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：竹中 昌之）が社内理念浸透施策として制作した絵本『自分だけの一歩〜「なくてはならない」のはじめかた〜』が、一般社団法人日本BtoB広告協会が主催する、第47回「日本BtoB広告賞」において、審査委員会特別賞（PR誌の部）を受賞しました。
写真左から、株式会社ノーリツ 住吉 友恵、林 哲也、グラフィックデザイナー 小野崎 敏 様、株式会社Que 仁藤 安久 様
受賞作品『自分だけの一歩〜「なくてはならない」のはじめかた〜』について
日本BtoB広告賞は、BtoB領域の広告・コミュニケーション活動の発展、振興を目的に創設されたBtoB広告作品のコンテストです。今回、理念浸透をテーマにした表現手法や、読者の共感を促すストーリー性などが評価され、受賞に至りました。
本作品は、当社の理念浸透を目的に、若手社員で構成された社内ワークショップを通じて企画・制作した絵本です。当社は、創業の原点である「お風呂は人を幸せにする」という信念のもと、「あたりまえの暮し」を支え続けてきました。これからも「あたりまえの幸せ」を届けていきたい、そのために、働く一人ひとりが前向きな一歩を踏み出すきっかけをつくりたいという想いから、本作品は生まれました。表現手段として絵本を選んだのは、絵本ならではの余白や問いかけを通じて、読み手自身が主体的に考えられるきっかけを作りたかったためです。大きな成果ばかりを求めるのではなく、それぞれが自分なりの一歩を見つけてほしいというメッセージを込めた作品です。
▲プロジェクト参加メンバー
■絵本データは下記よりご覧いただけます
https://online.fliphtml5.com/wzzpi/NORITZ_PictureBooks_High-9PGL/?1780893606#p=1
受賞概要
・賞名：第47回 日本BtoB広告賞
・主催：一般社団法人 日本BtoB広告協会
・受賞部門：PR誌の部
・受賞内容：審査委員会特別賞
・対象作品：自分だけの一歩〜「なくてはならない」のはじめかた〜
・広告主：株式会社ノーリツ
・制作会社・制作者：株式会社Que、小日向まるこ
制作者コメント
■株式会社ノーリツ 社長室 住吉 友恵
このたびは、栄えある賞をいただき、大変光栄に思います。本作品は、社内ワークショップを通じた理念浸透の取り組みの中で生まれた企画です。創業の原点に立ち返り、当社が大切にしている価値観や想いを改めて見つめ直す中で、ワークショップメンバーが主体となり、形にしてまいりました。理念を一方的に伝えるのではなく、読み手一人ひとりが自身の働く姿勢や価値観を見つめ直し、「自分はどうありたいか。その実現のためにどんな一歩を踏み出すのか。」を主体的に考えるきっかけとなればという想いで制作しました。今回の受賞を励みに、今後も当社の理念を大切にしながら、社会に価値を提供し続けてまいります。
■株式会社Que 代表取締役CEO 仁藤 安久 様（構成・文章担当）
理念浸透は、ともすれば論理や説明に寄りがちです。けれど本作では、絵本という余白と感情のある形式を通して、理念を読み手自身の実感へと変えることを目指しました。ノーリツのプロジェクトメンバーから立ち上がった発想や想いを、一冊の物語へと編み上げていく。その制作の時間そのものが、理念浸透の大切なプロセスになったと感じています。おふろの中で交わされる、おじいちゃんと孫の会話のぬくもりとともに、創業者の想いが読む人の記憶に残ってくれたら嬉しいです。
■小日向 まるこ 様（イラストレーター）
今回ご依頼をいただいた時に、恥ずかしながら初めて自宅の給湯器メーカーを確認しました。まさにノーリツ製でした。いつも使っている給湯器にそんな想いがこめられていたとは！私自身が驚き感動しながらの絵本制作でした。誰かが他の誰かを思いやる、それはまさに愛情であり、私たちの生活は、常に見知らぬ誰かの愛によって守られていて、それはお風呂の給湯器にも。絵本を通してその想いが伝わることを願っています。