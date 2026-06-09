城西大学が埼玉県・ときがわ町と連携し地域住民の健康課題に挑む ― 食生活調査「ときがわ 食と栄養プロジェクト（Tokigawa-Study）」および魚食推進を図る「Tokigawa-Fish」を展開

城西大学が埼玉県・ときがわ町と連携し地域住民の健康課題に挑む ― 食生活調査「ときがわ 食と栄養プロジェクト（Tokigawa-Study）」および魚食推進を図る「Tokigawa-Fish」を展開