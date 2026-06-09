学生の身近な「困った」を発明へ――。 INPIT(独立行政法人 工業所有権情報・研修館) は、発明の基礎からパテントコンテスト・デザインパテントコンテスト応募までを1日で体験できる「発明体験ワークショップ」を、仙台・東京・大阪・福岡の全国4都市で開催します。





イベント概要

本ワークショップは、高校生・高等専門学校生・大学生（大学院生除く）等を対象に、身の回りの課題を出発点としたアイデア創出から、具体化・調査・応募までのプロセスを実践的に学ぶ体験型プログラムです。

参加者は、日常生活の中で感じている不便や疑問を出発点に、発明の視点で課題を捉え直し、解決策を「アイデア」として形にしていきます。

ワークショップ内容

課題発見ワーク（ 説明時間＋30分 ）

発想法の解説・実践（ 説明時間＋30分 ）

既存技術の調査（約1時間）

アイデア整理およびパテントコンテスト応募に向けて（約2時間）

本ワークショップは、INPITが実施する「パテントコンテスト・デザインパテントコンテスト」への応募を見据えた内容となっており、初めて発明や知的財産を学ぶ学生でも参加しやすい構成です。





前回のワークショップの様子１





前回のワークショップの様子２

開催概要

開催日

2026年7月24日（金） 東京

2026年7月28日（火） 仙台

2026年8月6日（木） 大阪

2026年8月20日（木） 福岡

2026年8月27日（木） 東京

会場

東京

7/24、8/27 ※同一会場

アットビジネスセンター池袋駅前 別館607号室

豊島区東池袋1-6-4 伊藤ビル

仙台

TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 カンファレンスルーム8C

仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ8階

大阪

TKPガーデンシティPREMIUM心斎橋 カンファレンスルーム4D

大阪市中央区南船場4-3-2 ゼント心斎橋4階

福岡

TKPガーデンシティPREMIUM天神ブリッククロス ホール12B＋12C

福岡市中央区天神1-14-18 天神ブリッククロス南棟12階

対象

高校生、高等専門学校生、大学生（大学院生除く）、専修学校生、大学校生

定員

各会場20名

講師情報

【東京①、仙台、大阪】

辰巳 育男 氏 ／ 大阪工業大学 教職教室 教授

東京工業大学附属科学技術高等学校にて機械系専門教育の一環としてパテントコンテストの指導を経験。指導した同校生徒が４年連続で特別賞を受賞。令和４年より大阪工業大学教職教室にて工業高校教員、中学校技術科教員の免許取得科目の授業を担当。

【福岡、東京②】

陳内 秀樹 氏 ／ 山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター 准教授

山口大学において「知的財産入門」、「農業と知的財産」などの授業の他、知財教育共同利用拠点（文科省認定）の活動として、他機関（大学、高校、企業、公設試等）への知的財産教材開発の支援や指導法の普及を行う。また、学外活動として、日本GAP協会ASIAGAP上級指導員として全国の農業法人等へのGAP指導、文部科学省スーパープロフェッショナルハイスクール企画評価委員をはじめとした教育系の委員を務める。

※GAP：農業工程生産管理

木村 真二 氏／ 山口大学 知的財産センター 助教（特命）

産学官連携による地域活性化プロジェクトの推進や高校における総合的な探究の時間の支援など、教育現場と社会を繋ぐ活動に携わり現在に至る。

山口大学においては「知的財産入門」、「ものづくりと知的財産」などの授業の他、小学校や高校での出前授業も担当。

詳細・参加申込

こちらのページをご確認ください。

https://www.inpit.go.jp/patecon/summer2026_01.html

参考情報

パテントコンテスト・デザインパテントコンテストについて

https://www.inpit.go.jp/patecon/index.html