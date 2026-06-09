【新製品】イタリア Studiologicステージピアノ「Numa X Piano GT SE」発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351835/images/bodyimage1】
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、イタリアの楽器ブランドStudiologicのステージピアノ「Numa X Pianoシリーズ」の最上位モデルであるGTをベースに、特別仕様としてさらなる表現力と操作性を追求したスペシャル・エディション「Numa X Piano GT SE」を、2026年6月12日（金）より発売いたします。
併せて、MIDIマスターキーボード「SL MK2シリーズ」に対応した専用アクセサリーを同時発売いたします。
Numa X Piano GT SE
高度なモデリング技術と木製ハイブリッド鍵盤を搭載。独自のウォーム・メタリック仕上げを施した、Numa X Pianoシリーズの最高峰
多彩な音作りと正確なコントロールを求めるプロフェッショナル向けに設計された、Numa X Pianoシリーズの最上位にあたるスペシャル・エディションです。独自のウォーム・メタリック仕上げを採用した本体には、新規開発のStudiologic TrS2エンジンを搭載しています。拡張されたメモリーにより、アコースティック、エレクトリック、シンセサイザーの3つのサウンドを高度なモデリング技術でリアルかつ高解像度に再現します。
鍵盤には木製ハイブリッド仕様の「TP/400 Wood」を採用し、ピアニッシモから力強い打鍵まであらゆるニュアンスを正確に捉えます。また、カラーエンコーダーを用いて直感的な操作ができるユーザーインターフェース「UXロジック」や、USBオーディオ対応の4チャンネル・デジタルミキサーを内蔵しており、楽器本体からのオーディオ・ルーティングやライブ・セットアップをスムーズに行うことができます。
ハイブリッド・ウッドアクション鍵盤
木製鍵盤の自然な質感と高精度メカニズムを融合し、アコースティックピアノに迫るタッチと繊細な表現力を実現します。長時間の演奏でも安定した操作性を保ちます。
新開発TrS2エンジン
ピアノ、エレピ、クラビ、パッドなど多彩なカテゴリーを高解像度で収録。深みのある倍音構成とダイナミクスに優れ、ライブでも録音でも存在感のあるサウンドを提供します。
直感的なカラーエンコーダー＆UI
カラーリングされたノブとディスプレイにより、音色切替やエフェクト調整を視覚的に把握しやすく、演奏中の操作ミスを軽減。複雑な設定もスムーズに行えます。
堅牢で洗練されたアルミニウムボディー
軽量ながら高い耐久性を備え、ツアーや現場でのハードユースにも対応。高級感のあるデザインとSEモデルならではの特別なカラーリングは、ステージ上でも存在感を放ちます。
豊富な接続性と柔軟なコントロール
USB、オーディオ、MIDI、ペダル端子、4CHデジタルミキサーなどを装備し、外部機器との連携や複雑なセットアップにも対応。ライブ用のゾーン設定やレイヤー構築も直感的に行えます。
製品概要
ブランド：Studiologic
製品名：Numa X Piano GT SE
EAN：8034141640803
価格：オープンプライス（市場想定税込価格：396,000円）
その他情報については、公式アナウンスページをご覧ください。
https://dirigent.jp/blog/release-numa-x-piano-gt-se
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、イタリアの楽器ブランドStudiologicのステージピアノ「Numa X Pianoシリーズ」の最上位モデルであるGTをベースに、特別仕様としてさらなる表現力と操作性を追求したスペシャル・エディション「Numa X Piano GT SE」を、2026年6月12日（金）より発売いたします。
併せて、MIDIマスターキーボード「SL MK2シリーズ」に対応した専用アクセサリーを同時発売いたします。
Numa X Piano GT SE
高度なモデリング技術と木製ハイブリッド鍵盤を搭載。独自のウォーム・メタリック仕上げを施した、Numa X Pianoシリーズの最高峰
多彩な音作りと正確なコントロールを求めるプロフェッショナル向けに設計された、Numa X Pianoシリーズの最上位にあたるスペシャル・エディションです。独自のウォーム・メタリック仕上げを採用した本体には、新規開発のStudiologic TrS2エンジンを搭載しています。拡張されたメモリーにより、アコースティック、エレクトリック、シンセサイザーの3つのサウンドを高度なモデリング技術でリアルかつ高解像度に再現します。
鍵盤には木製ハイブリッド仕様の「TP/400 Wood」を採用し、ピアニッシモから力強い打鍵まであらゆるニュアンスを正確に捉えます。また、カラーエンコーダーを用いて直感的な操作ができるユーザーインターフェース「UXロジック」や、USBオーディオ対応の4チャンネル・デジタルミキサーを内蔵しており、楽器本体からのオーディオ・ルーティングやライブ・セットアップをスムーズに行うことができます。
ハイブリッド・ウッドアクション鍵盤
木製鍵盤の自然な質感と高精度メカニズムを融合し、アコースティックピアノに迫るタッチと繊細な表現力を実現します。長時間の演奏でも安定した操作性を保ちます。
新開発TrS2エンジン
ピアノ、エレピ、クラビ、パッドなど多彩なカテゴリーを高解像度で収録。深みのある倍音構成とダイナミクスに優れ、ライブでも録音でも存在感のあるサウンドを提供します。
直感的なカラーエンコーダー＆UI
カラーリングされたノブとディスプレイにより、音色切替やエフェクト調整を視覚的に把握しやすく、演奏中の操作ミスを軽減。複雑な設定もスムーズに行えます。
堅牢で洗練されたアルミニウムボディー
軽量ながら高い耐久性を備え、ツアーや現場でのハードユースにも対応。高級感のあるデザインとSEモデルならではの特別なカラーリングは、ステージ上でも存在感を放ちます。
豊富な接続性と柔軟なコントロール
USB、オーディオ、MIDI、ペダル端子、4CHデジタルミキサーなどを装備し、外部機器との連携や複雑なセットアップにも対応。ライブ用のゾーン設定やレイヤー構築も直感的に行えます。
製品概要
ブランド：Studiologic
製品名：Numa X Piano GT SE
EAN：8034141640803
価格：オープンプライス（市場想定税込価格：396,000円）
その他情報については、公式アナウンスページをご覧ください。
https://dirigent.jp/blog/release-numa-x-piano-gt-se
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
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