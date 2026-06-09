ZIN株式会社、6月17日(水)～6月20日(土)「第8回 国際 建設・測量展 CSPI 2026＠幕張メッセ」出展のお知らせ
建設業の外国人派遣サービスを提供するZIN株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：児玉北斗）は、
この度、6月17日(水)～6月20日(土)に幕張メッセで開催される「第8回 国際 建設・測量展 CSPI 2026」にブース出展いたします。
日本の建設業界では、人材不足が深刻な課題となっています。当社は、ネパールを中心とした外国人技術者の紹介・派遣サービスの提供するとともに、日本語教育から就業後の定着支援まで一貫したサポートを行い、企業様の人材確保を支援しています。
当社ブースでは、外国人技術者の採用をご検討されている企業様へ向けて、サービス内容や採用の流れ、教育・サポート体制をご紹介いたします。また、外国人材の活用や受け入れや採用方法に関するご相談にも担当スタッフがご対応いたします。
建設業界の人材不足解消に向けた新たな選択肢として、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
〇展示会概要
建設・測量業界の課題解決や生産性向上を支援する最新技術・製品・サービスが一堂に会する国内最大級の専門展示会です。建設DX、ICT施工、測量技術、建設機械、人材サービスなど幅広い分野の企業が出展し、業界の未来を支えるソリューションを発信します。
・名称：第8回 国際 建設・測量展（CSPI-EXPO 2026）
・会期：2026年6月17日(水)～6月20日(土)
10:00～17:00（最終日のみ16:00まで）
・会場：幕張メッセ(1～6ホール・屋外展示場・屋外展示場ANNEX)
・主催：国際 建設・測量展 実行委員会
・公式サイト：https://cspi-expo.com/
・入場方法：事前来場登録制(入場無料)
〇入場方法
来場には事前登録(無料)が必要です。17日(水)～19日(金)は業界関係者向け、20日(土)は一般の方も登録制でご入場いただけます。
詳細・来場登録は下記公式サイトよりご確認ください。
https://cspi-expo.com/
〇会社概要
企業名：ZIN株式会社
代表者：代表取締役社長 児玉 北斗
資本金：5,000万円
所在地：東京都中央区日本橋本石町4-5-3 三泉トラスト日本橋ビル 3F
会社HP：https://zij.jp/
〇本件に関するお問い合わせ先
ZIN株式会社 エンジニアリング事業部
TEL：03-6262-9952
Mail：engineer@zij.jp
問い合わせページ：https://zij.jp/zinzai/lp/
配信元企業：ZIN株式会社
この度、6月17日(水)～6月20日(土)に幕張メッセで開催される「第8回 国際 建設・測量展 CSPI 2026」にブース出展いたします。
日本の建設業界では、人材不足が深刻な課題となっています。当社は、ネパールを中心とした外国人技術者の紹介・派遣サービスの提供するとともに、日本語教育から就業後の定着支援まで一貫したサポートを行い、企業様の人材確保を支援しています。
当社ブースでは、外国人技術者の採用をご検討されている企業様へ向けて、サービス内容や採用の流れ、教育・サポート体制をご紹介いたします。また、外国人材の活用や受け入れや採用方法に関するご相談にも担当スタッフがご対応いたします。
建設業界の人材不足解消に向けた新たな選択肢として、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
〇展示会概要
建設・測量業界の課題解決や生産性向上を支援する最新技術・製品・サービスが一堂に会する国内最大級の専門展示会です。建設DX、ICT施工、測量技術、建設機械、人材サービスなど幅広い分野の企業が出展し、業界の未来を支えるソリューションを発信します。
・名称：第8回 国際 建設・測量展（CSPI-EXPO 2026）
・会期：2026年6月17日(水)～6月20日(土)
10:00～17:00（最終日のみ16:00まで）
・会場：幕張メッセ(1～6ホール・屋外展示場・屋外展示場ANNEX)
・主催：国際 建設・測量展 実行委員会
・公式サイト：https://cspi-expo.com/
・入場方法：事前来場登録制(入場無料)
〇入場方法
来場には事前登録(無料)が必要です。17日(水)～19日(金)は業界関係者向け、20日(土)は一般の方も登録制でご入場いただけます。
詳細・来場登録は下記公式サイトよりご確認ください。
https://cspi-expo.com/
〇会社概要
企業名：ZIN株式会社
代表者：代表取締役社長 児玉 北斗
資本金：5,000万円
所在地：東京都中央区日本橋本石町4-5-3 三泉トラスト日本橋ビル 3F
会社HP：https://zij.jp/
〇本件に関するお問い合わせ先
ZIN株式会社 エンジニアリング事業部
TEL：03-6262-9952
Mail：engineer@zij.jp
問い合わせページ：https://zij.jp/zinzai/lp/
配信元企業：ZIN株式会社
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