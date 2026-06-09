レーザーパンチ複合加工機の世界市場2026年、グローバル市場規模（ファイバーレーザー複合加工機、二酸化炭素レーザー複合加工機）・分析レポートを発表
2026年6月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「レーザーパンチ複合加工機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、レーザーパンチ複合加工機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
レーザーパンチ複合加工機市場は、2024年時点で世界市場規模が3億5800万米ドルに達しており、2031年には5億1100万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は5.3％と見込まれており、自動化需要の拡大や高精度金属加工技術への投資増加が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別動向、用途別需要、供給網変化などについて詳細な分析を行っています。
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レーザーパンチ複合加工機は、レーザー加工機能とパンチ加工機能を1台に統合した金属加工設備です。この装置は、金属板の切断、穴あけ、成形などを効率的に行うことができ、高精度かつ高速な加工を実現します。
従来は別々の設備で実施していた工程を1台で完結できるため、生産効率向上、省スペース化、人件費削減に大きく貢献しています。特に自動車、航空宇宙、機械加工産業において需要が拡大しています。
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市場成長を促進する主要因として、製造業における自動化推進、高精度加工需要の増加、労働力不足への対応が挙げられています。また、複雑形状加工への対応力や加工工程短縮が可能であることから、多品種少量生産を行う企業を中心に導入が進んでいます。
さらに、省エネルギー性能向上や加工速度改善など技術革新も市場拡大を後押ししています。一方で、高額な設備投資費用や維持管理コスト、熟練技術者不足などは市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際的な供給網変化が、原材料調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、ファイバーレーザー複合加工機と二酸化炭素レーザー複合加工機の2種類に区分されています。ファイバーレーザー複合加工機は、高速加工、高精度、省エネルギー性能に優れており、近年急速に需要が拡大しています。一方、二酸化炭素レーザー複合加工機は厚板加工や特殊材料加工に適しており、特定用途で依然として需要があります。
用途別では、機械加工分野が最大市場を形成しており、自動車産業や航空宇宙産業でも軽量化部品や高精度部品加工需要の増加に伴い導入が進んでいます。
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地域別では、欧州市場が高いシェアを維持しており、特にドイツやイタリアでは高度な製造技術基盤を背景に需要が安定しています。北米市場では、自動車産業や航空宇宙産業における設備投資拡大が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に製造業の自動化と工場近代化が進展しており、今後最も高い成長率が期待されています。また、南米や中東・アフリカ地域でも工業化推進に伴い需要増加が見込まれています。
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市場競争は非常に激しく、各企業は高性能化、自動化機能強化、加工精度向上を軸に競争を展開しています。主要企業としては、TRUMPF、Muratec、PRIMA INDUSTRIE SPA、LVD Group、AMADA、DANOBATGROUP、Boschert、Produtech、Dallan、Dehua Michineryなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「レーザーパンチ複合加工機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、レーザーパンチ複合加工機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
レーザーパンチ複合加工機市場は、2024年時点で世界市場規模が3億5800万米ドルに達しており、2031年には5億1100万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は5.3％と見込まれており、自動化需要の拡大や高精度金属加工技術への投資増加が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別動向、用途別需要、供給網変化などについて詳細な分析を行っています。
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レーザーパンチ複合加工機は、レーザー加工機能とパンチ加工機能を1台に統合した金属加工設備です。この装置は、金属板の切断、穴あけ、成形などを効率的に行うことができ、高精度かつ高速な加工を実現します。
従来は別々の設備で実施していた工程を1台で完結できるため、生産効率向上、省スペース化、人件費削減に大きく貢献しています。特に自動車、航空宇宙、機械加工産業において需要が拡大しています。
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市場成長を促進する主要因として、製造業における自動化推進、高精度加工需要の増加、労働力不足への対応が挙げられています。また、複雑形状加工への対応力や加工工程短縮が可能であることから、多品種少量生産を行う企業を中心に導入が進んでいます。
さらに、省エネルギー性能向上や加工速度改善など技術革新も市場拡大を後押ししています。一方で、高額な設備投資費用や維持管理コスト、熟練技術者不足などは市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際的な供給網変化が、原材料調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、ファイバーレーザー複合加工機と二酸化炭素レーザー複合加工機の2種類に区分されています。ファイバーレーザー複合加工機は、高速加工、高精度、省エネルギー性能に優れており、近年急速に需要が拡大しています。一方、二酸化炭素レーザー複合加工機は厚板加工や特殊材料加工に適しており、特定用途で依然として需要があります。
用途別では、機械加工分野が最大市場を形成しており、自動車産業や航空宇宙産業でも軽量化部品や高精度部品加工需要の増加に伴い導入が進んでいます。
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地域別では、欧州市場が高いシェアを維持しており、特にドイツやイタリアでは高度な製造技術基盤を背景に需要が安定しています。北米市場では、自動車産業や航空宇宙産業における設備投資拡大が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に製造業の自動化と工場近代化が進展しており、今後最も高い成長率が期待されています。また、南米や中東・アフリカ地域でも工業化推進に伴い需要増加が見込まれています。
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市場競争は非常に激しく、各企業は高性能化、自動化機能強化、加工精度向上を軸に競争を展開しています。主要企業としては、TRUMPF、Muratec、PRIMA INDUSTRIE SPA、LVD Group、AMADA、DANOBATGROUP、Boschert、Produtech、Dallan、Dehua Michineryなどが挙げられています。