スキンケア・ボディケア・ヘアケア等の化粧品製造を行う株式会社マックス(本社：大阪府八尾市、事業所：奈良県橿原市、代表取締役社長：大野 範子)は、奈良のご当地コスメ「やまとcosmetic」シリーズより、豊臣秀吉と豊臣秀長をモチーフとした数量限定の美容マスク「秀吉はんパック・秀長はんパック」を、2枚セットとして2026年5月24日に奈良県内のお土産店、インターネット等で発売しました。





本商品は、奈良県観光プロモーション「ドラマは奈良にある」のロゴ使用許諾を受け、奈良の歴史観光を盛り上げる商品として企画した美容マスクです。豊臣秀吉と豊臣秀長の対照的な魅力を、ユニークなフェイスマスクデザインで表現しました。





また、保湿美容成分として奈良県産の柿の葉から抽出したカキ葉エキスや、日本酒「大峰山」由来のコメ発酵液を配合しており、お肌をしっとりと潤します。奈良観光のお土産としての楽しさと、スキンケアアイテムとしての本格感を両立した、数量限定の美容マスクです。





やまとcosmetic美容マスク 秀吉はんパック＆秀長はんパック

やまとcosmetic美容マスク 秀吉はんパック1

やまとcosmetic美容マスク 秀長はんパック1

ドラマは奈良になる×やまとcosmetic美容マスク 秀吉はんパック＆秀長はんパックロゴ





米発酵液：コメ発酵液(保湿美容成分)









■新商品「秀吉はんパック・秀長はんパック」の概要

「秀吉はんパック・秀長はんパック」は、豊臣秀吉と豊臣秀長をモチーフにした2枚セットの美容マスクで、天下人として知られる豊臣秀吉と、その弟として豊臣政権を支えた豊臣秀長、それぞれの人物像から着想を得て、マスクを装着するとそれぞれの人物をイメージしたユニークなお顔になれるデザインとしています。

また、保湿美容成分として奈良県産の柿の葉から抽出したカキ葉エキスや、日本酒「大峰山」(コメ発酵液)を配合しており、お肌をしっとりと潤します。

歴史に関心のある方はもちろん、奈良観光のお土産や、家族、友人へのユニークなギフトとしても楽しんでいただける美容マスクです。









■商品開発の背景

やまとcosmeticは、奈良ゆかりの素材を活かしたご当地コスメとして、2019年2月に誕生しました。洗顔石けん、美容液、ハンドクリーム、美容マスクなどを展開し、奈良を訪れる方のお土産として、また奈良の魅力を伝えるコスメとしてご好評をいただいています。

中でも美容マスクシリーズは、ユニークなデザインと、奈良県産の保湿美容成分を配合した本格的な使用感が特徴です。これまでにも「仏顔パック」「つつまし顔パック」「すごみ顔パック」など、奈良らしさを感じられるデザインの美容マスクを発売し、観光客の方やギフト需要を中心に支持をいただいてきました。

2026年は、豊臣秀長ゆかりの地である奈良への注目が高まる年です。奈良県では、「ドラマは奈良にある」を合言葉に、豊臣秀長ゆかりの地として奈良の魅力を発信しています。

株式会社マックスは、奈良県に事業所を置く化粧品メーカーとして、奈良の歴史観光を商品を通じて盛り上げたいという想いから、「ドラマは奈良にある」ロゴの使用許諾を受け、本商品を企画しました。

「秀吉はんパック・秀長はんパック」は、奈良を訪れた方に旅の思い出として手に取っていただくだけでなく、奈良の歴史やゆかりの地に関心を持つきっかけとなることを目指しています。









■商品概要

商品名 ：やまとcosmetic 米発酵液※配合美容マスク

秀吉はんパック・秀長はんパック 2枚セット

発売日 ：2026年5月24日

内容 ：秀吉はんパック 25mL 1枚、秀長はんパック 25mL 1枚

メーカー希望小売価格：1,386円(税込)

販売形態 ：数量限定品

販売場所 ：奈良県内のお土産店、インターネット等





※コメ発酵液：保湿美容成分









■奈良県観光プロモーション「ドラマは奈良にある」について

奈良県では、「ドラマは奈良にある」のもと、豊臣秀長ゆかりの地としての奈良の魅力を発信しています。

公式サイトでは、大和郡山市の郡山城跡をはじめ、宇陀市、高取町など、県内各地に点在する秀長ゆかりのスポットや、歴史、文化、グルメ、お土産、イベント情報など、奈良ならではの魅力が紹介されています。

「秀吉はんパック・秀長はんパック」は、奈良県より同プロモーションロゴの使用許諾を受け、奈良の歴史観光を盛り上げる数量限定商品として発売するものです。









■株式会社マックス

1905年(明治38年)に創業の化粧品メーカーで、古くは小学校の手洗い石けんとして知られる“レモン石鹸”を多く製造し、現在は、石けん、ボディソープ、シャンプー、コンディショナー、入浴剤、化粧水、ボディクリーム等の化粧品、及び医薬部外品の企画・製造販売を行っています。





本社 ： 〒581-0084 大阪府八尾市植松町2丁目9番29号

奈良事業所： 〒634-0831 奈良県橿原市曽我町12番4号

東京支社 ： 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18 第八菊星タワービル6階

電話 ： 072-994-5050(代)

FAX ： 072-994-4531(代)

URL ： https://www.soapmax.co.jp/