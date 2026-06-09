株式会社ＰＨＰ研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津要、以下ＰＨＰ研究所）は、2026年7月6日、ビジネスパーソンを対象とした学びと成長のプラットフォーム「Biztopia（ビズトピア）」を提供開始します。 AIにより知識や情報へのアクセスが容易になる一方で、多くの企業では「学んでも行動が変わらない」「研修効果が見えにくい」という人材育成の課題が残されています。 Biztopiaは、松下幸之助の人間観をもとに開発した独自のパーソナル分析「HDP分析」の結果に基づき、実務に直結する約1,800本の動画コンテンツの中から、一人ひとりに最適な学びをレコメンドします。強みや成長領域から学びの成果までを可視化し、成長実感を高めながら行動変容につなげるサブスクリプションサービスです。

■開発の背景──知識習得だけでは、人は変わらない

ＰＨＰ研究所では、公開セミナー「ＰＨＰゼミナール」を40年以上にわたって展開し、新入社員から管理職、経営幹部まで一貫した人材育成を支援してきました。松下幸之助が大切にした「人間は磨けば輝くダイヤモンドの原石である」という考え方を現代の人材育成に活かした研修プログラムは、累計1万2千社・120万人を超える受講実績があります。 一方で、企業の人材育成を取り巻く環境は大きく変化しています。AIの進化により、知識やスキルを学ぶ手段はかつてないほど広がりました。しかし、知識を得ることと、実際に考え方や行動が変わることは同じではありません。多くの企業では、研修で学んだことを職場でどう活かすか、学習の成果をどう可視化するか、社員一人ひとりに合った学びをどう提供するかが課題となっています。 Biztopiaは、ＰＨＰ研究所が長年培ってきた人間力、ソフトスキル研修の知見をもとに、学びを「受けて終わり」にせず、自己理解、学習、実践、振り返りの循環へとつなげる新しい学習体験を提供します。

■Biztopia 3つの特徴

特徴①学びを最適化するHDP分析

HDP分析は、松下幸之助が大切にしてきた「人は磨けば輝く」という人間観をベースに開発した独自のパーソナル分析です。松下幸之助の思考行動特性をモデルに脳神経科学者・青砥瑞人氏と共同研究を重ね、社会人としての成長を支える力を「Human Diamond Powers」として体系化しました。

HDP分析では、抽象的で測定が難しいとされるソフトスキルを、5つの大項目と29の能力に分けて構造化しました。

ユーザーの回答をAIが判定し、強みや成長領域を可視化。分析結果に応じて、いま必要な学習コンテンツをレコメンドします。

研究パートナーについて

青砥 瑞人（あおと みずと） 株式会社DAncing Einstein代表 脳神経科学を軸に、心理学、教育学、現場知を統合し、人の成長と学びの本質を探究する。教育・人材育成分野を中心に、企業研修、学校教育、学習プログラム設計に携わり、学習と行動変容、ウェルビーイングを結びつける実践を推進。個々の好奇心とユニークさを起点に、一人ひとりが自律的に学び続ける社会の実現を目指し、科学と教育の架橋に取り組んでいる。

特徴②完全オリジナルの動画コンテンツ

実務に直結する完全オリジナルの教育動画コンテンツを掲載します。動画に出演するのは、「著者」や「研修講師」として、ＰＨＰ研究所と信頼関係を構築してきた経営者やコンサルタントなど、第一線で活躍する実務家です。現場で役立つスキルや思考法から働くマインド、リーダーシップまで、目的別に選ぶことができます。リリース時には新作600動画を加えた、約1,800動画を掲載する予定です。

特徴③学習と成長度を可視化するダッシュボード機能

ユーザー向け

パーソナル分析により、自身の現在地を可視化。その結果に基づき、ユーザー一人ひとりの成長に必要なコンテンツがレコメンドされます。学習履歴や進捗も一目で把握できるため、「何をどれだけ学べたか」「次に何を学ぶべきか」が明確になります。一人ひとりに最適化されたパーソナライズ学習を実現します。

企業管理者向け

①利用状況 社員一人ひとりの利用状況をダッシュボード上で把握可能。学習の進捗や活用度を客観的に確認でき、育成施策の改善に活かせます。 ②成長可視化 学習量だけでなく、成長の度合いを可視化。 人材育成の成果を定性的ではなく、データで捉えることができます。

■価格について

【個人利用】 月額1,980円（税込）※予定価格 【法人利用】 管理者向けLMS付き ※利用人数に応じたプランをご用意しています。 無料体験も可能です。詳細はお問い合わせください。 【お問い合わせ先】 株式会社ＰＨＰ研究所 Biztopia普及部 担当：小林 ma-kobayashi@php.co.jp

■記念ウェビナーを開催（全3回）

Biztopiaのローンチを記念して、参加無料のウェビナーを3回にわたって開催いたします。

日時とテーマ

【第1回】7/21（火）16:00～17:10予定 登壇者：青砥瑞人（単独講演） テーマ：人はなぜ変われるのか──脳神経科学から考える、成長・学習・行動変容のメカニズム 【第2回】8/27（木）16:00～17:10予定 登壇者：青砥瑞人、渡邊祐介 対談テーマ：「人は育つ」をどう信じるか──松下幸之助の思想と脳神経科学から考える、これからの人材育成 【第3回】9/25（金）16:00～17:10予定 登壇者：青砥瑞人、渡邊祐介 対談テーマ：スキルを学ぶ前に、育てたい力がある──行動変容につながる学びの設計 ※内容は一部変更になる場合がございます 詳しいプログラムや申し込み方法は、以下よりご確認ください。

■ＰＨＰ研究所の研修事業について

https://prinfo.php.co.jp/hrdpages/biztopiawebinarhttps://www.php.co.jp/business/hrdevelopment.php