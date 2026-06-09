平均身長185cmの二人が届ける、美しいハーモニーをホテルで――。 西明石のホテルキャッスルプラザでは、2026年8月23日（日）、二人組歌謡グループ「風輪」を迎えたランチ＆ディナーショーを開催します。力強い歌声と美しいハーモニーで人気の風輪。2025年には日本ゴールドディスク大賞を受賞した実力派グループによるステージをお楽しみいただけます。チケットは6月12日（金）10:00より、WEB限定で予約受付を開始します。

■平均身長185cmの二人組歌謡グループ「風輪」

◎日本ゴールドディスク大賞受賞 風輪

風輪は、拓也と翔司による平均身長185cmの二人組歌謡グループです。 2024年3月にメジャーデビューし、2025年には第39回日本ゴールドディスク大賞で「ベスト・演歌／歌謡曲・ニュー・アーティスト」を受賞。力強くも心に響く歌声と、美しいハーモニーが魅力です。

◎異色の経歴を持つ二人

メンバーの拓也は11年間の林業経験を持ち、翔司はプロ野球選手を目指していたという異色の経歴の持ち主。 二人の思いと歌声が“風”に乗り、人と人との“輪”をつなぐ想いを込め、「風輪」と名付けられました。

ホテルならではのお料理をご用意

今回は昼・夜の2回公演を開催。1部は洋食、2部は和食をご用意します。 ホテルならではの料理とともに、心に響く歌声をゆったりとお楽しみいただけます。

■開催概要と料金

《開催日》 2026年8月23日（日） 《会場》 西明石ホテルキャッスルプラザ 《料金》 13,000円 ※税・サービス料込 ※全席指定（先着順） ※中学生以上は大人料金となります。 ※お席・お料理が必要なお子様は大人料金となります。

《1部 ランチショー》

11:30～ 開場 12:00～13:00 お食事（洋食 特製ミニコース） 13:00～ ショータイム

《2部 ディナーショー》

16:30～ 開場 17:00～18:00 和食（和食 特製お弁当） 18:00～ ショータイム

■お申込みはWEB予約限定！6月12日10:00から受付開始

【予約受付開始】 2026年6月12日（金）10:00～ 【予約方法】 ホテルキャッスルプラザ公式Webサイトの専用予約ページよりお申し込みください。

https://www.castlehotel.co.jp/events/details/310/

【イベントに関するお問い合わせ先】

株式会社キャッスルホテル 〒673‐0016 兵庫県明石市松の内2-2 宴会予約課 TEL：078-927-1700 （受付時間10:00～18:00）

【メディア関係者からのお問い合わせ先】

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