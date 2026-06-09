“おいしい” “ワクワク” “ハッピー”をお届けするライフコーポレーションは、回転寿司チェーン「くら寿司」を展開するくら寿司株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：田中邦彦）との異業種コラボレーションにより、当社の健康志向のプライベートブランド「BIO-RAL」（ビオラル）の人気商品「てんさい糖使用のグミ」のくら寿司限定アソートパックを、2026年6月10日（水）より全国のくら寿司店舗で販売開始いたします。

◆コラボレーション実現の背景

当社は2016年に、“オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル”をコンセプトにしたナチュラルスーパーマーケット1号店として「ビオラル靭店」をオープンいたしました。また、2020年にはカラダに優しい素材や製法、健康や自然志向にあわせたプライベートブランド「BIO-RAL」が誕生いたしました。 「BIO-RAL」が掲げるコンセプトと、くら寿司が創業以来貫く「四大添加物無添加」(※)の取り組みにおいて、食へのこだわりや価値観が共通することから、今回のコラボレーションが実現いたしました。くら寿司をご利用の全国のお客様にBIO-RALのコンセプトをお伝えできるよう、当社の人気商品を特別なアソートパックとして商品化し、くら寿司の回転レーンで初めて「グミ」が回ることが決定いたしました。 (※)くら寿司では、全ての食材において、化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料を一切使用していません。

くら寿司の安心のこだわり

◆商品概要

https://www.kurasushi.co.jp/https://www.kurasushi.co.jp/quality/safe.php

「BIO-RAL てんさい糖使用のグミ」シリーズは、着色料不使用で果物本来の風味・色合いをお楽しみいただけることから、多くのお客様にご支持いただいております。2024年の発売開始から販売点数はシリーズ累計50万点以上で、現在は6フレーバーを展開しています。

＜商品名＞ BIO-RAL 2種ミックス、てんさい糖使用のシャインマスカット・いちごグミ ＜価格＞ 230円（税込）～ ※注文パネルでのご注文については、240円（税込）～で販売いたします。 ＜販売店舗＞ 全国のくら寿司 ＜特徴＞ 島根県産シャインマスカットのピューレを使用したシャインマスカット味のグミと、宮城県産とちおとめのピューレを使用したいちご味のグミが入ったくら寿司限定アソートパック。

＜商品名＞ BIO-RAL 2種ミックス、てんさい糖使用のぶどう・みかんグミ ＜価格＞ 230円（税込）～ ※注文パネルでのご注文については、240円（税込）～で販売いたします。 ＜販売店舗＞ 全国のくら寿司 ＜特徴＞ 愛媛県産ピオーネのピューレを使用したぶどう味のグミと、愛媛県産温州みかんの果汁を使用したみかん味のグミが入ったくら寿司限定アソートパック。

※リリース日時点の価格・規格です。店舗により価格は異なります。 ※一部店舗では6月12日（金）から回転レーンで流れます。

◆BIO-RAL（ビオラル）とは

ドイツ語「BIOLOGISCH（有機の）」と英語「NATURAL（自然の）」からなる造語で、2016年にナチュラルスーパーマーケットの出店からスタートいたしました。現在はビオラル店舗の運営のほかにも、プライベートブランドの展開やライフ各店舗にビオラルコーナーを導入するなど、さまざまな取り組みでお客様にナチュラルライフスタイルをご提案しています。

BIO-RALの4つのコンセプト

◆「BIO-RAL」の一部商品はインターネットでもご購入いただけます

https://www.lifecorp.jp/store/bio-ral/

「BIO-RAL」の一部商品は、『ライフネットスーパー』『Amazon.co.jp』『ライフのオンラインストア』からもご購入いただけます。他の商品をお試しになりたい時や健康を気遣うギフトをお探しの際にぜひご利用ください。

『ライフネットスーパー』はこちら ≪一部地域限定≫

『Amazon上のライフネットスーパー』はこちら ≪一部地域限定≫

『Amazon.co.jp』はこちら ≪全国にお届け≫

『ライフのオンラインストア』はこちら ≪全国にお届け≫

『ライフらしさ』宣言！

https://www.life-netsuper.jp/https://www.amazon.co.jp/lifehttps://www.amazon.co.jp/s?i=food-beverage&k=%E3%83%93%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%AB&qid=1778131722&ref=glow_cls&refresh=2&rh=n%3A57239051%2Cp_123%3A1463520&xpid=wBK2gFlP_qeP8https://onlinestore.lifecorp-net.jp/lifegift_store

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。