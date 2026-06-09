キモい展事務局は、世界中の気持ち悪いと感じられる生き物を集めた展覧会『キモい展2026』を2026年5月23日(土)から7月5日(日)の期間中、東京ソラマチ5階 スペース634にて開催しています。これまで東京や名古屋、大阪など各地で開催する度に大きな話題を呼び、生き物ファンを魅了してきた『キモい展』。子どもやカップルなどさまざまな世代に支持され、来場者からは「珍しい生き物が見られて良かった」「知らなかった生態の勉強になった」など、多くの反響が届いています。また、様々な環境に順応しながら進化してきた個性的な生き物たちとの出会いは、見た人すべての知的好奇心を刺激します。





キービジュアル





キモい展公式サイト： https://kimoiten.jp/kimo2026/site_tokyo.html









■キモい展とは

世界中から集めた、これまで見たことのないような奇妙な姿をした生き物や、普段の生活の中では出会いたくないような姿をした生き物にスポットをあてて紹介・展示します。

多くの人は、それらの生き物に対してまずは嫌悪感を抱くでしょうが、どの生き物もそれぞれが生息する環境の中でお互いに影響を及ぼし合いながら役割を果たして生きています。私たちが、「気持ち悪い」と感じる姿形や色、生態は、生き物たちが生きていくための創意が詰まった、とっておきのフォルムであり他には変えられない生き方なのです。

貴重な生き物たちを「気持ち悪い」から一歩踏み込んでじっくりと観察してみませんか？





世界中から集めた、奇妙な姿をした生き物を紹介・展示





■開催概要

会期 ： 2026年5月23日(土)～7月5日(日)

時間 ： 11:00～19:00

※入場は閉場の30分前まで、最終日の7月5日(日)は18時閉場。

会場 ： 東京ソラマチ5階スペース634 (東京都墨田区押上1丁目1-2)

とうきょうスカイツリー駅 正面口より すぐ

東京メトロ押上駅 地下3F B3出口・A2出口より すぐ

入場料 ： 当日券 大人(中学生以上)1,200円 小人(小学生まで)800円

※税込み料金 ※3歳以下入場無料

主催 ： キモい展事務局

公式URL ： https://kimoiten.jp/kimo2026/site_tokyo.html









■見どころ

＜ARゾーン＞

会場内の二次元コードを読み込むと、スマホに巨大な●●が登場！





ARゾーン





＜GMストリート＞

ゾクゾク度MAX プロジェクションマッピング！





GMストリート





＜モンスターBOX＞

不快感を乗り越えてミッションをクリアしよう！





モンスターBOX





＜ふれあいコーナー＞

毎週月・水・金曜15:00～15:30の日時限定で、キモアニ※と触れ合える。

※キモアニとは、キモチ悪いアニマル(生き物)の略。





ふれあいコーナー





＜昆虫食販売コーナー＞

昆虫食専門ブランドTAKEOの昆虫食を会場にて販売！





昆虫食販売コーナー





[動物取扱に関する表示]

氏名または名称：株式会社アニマリス 代表取締役 白石卓 事業所の名称：キモい展2026 事業所の所在地：東京都墨田区押上一丁目1番2号 東京ソラマチ5階スペース634 動物取扱業の種別および登録番号：展示 26東京都展第009061号 登録年月日：令和8年4月22日 有効期限の末日：令和13年4月21日 動物取扱責任者：今井茂









■一般の方からのお問い合わせ先

キモい展事務局

E-Mail： info@kimoiten.jp