1921年創業の高級老舗シューズメーカーのマドラス株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩田達七、以下マドラス）は6月、既存3店舗の店名を変更し、新たに「madras / LANVIN COLLECTION」としてリニューアルオープンいたします。





今回のリニューアルは、マドラスが運営する店舗のうち、佐賀県鳥栖市、東京都八王子市、神奈川県横浜市にある3店舗で行います。「madras」などのマドラス代表ブランドの展開はそのまま、これまで以上にリカバリーファッションシューズの認知向上を図るとともに、地域のお客様に愛される店舗を目指してまいります。





madras/ LANVIN COLLECTION 鳥栖アウトレット店 イメージ









【リニューアル店舗】

6月12日

（新店名）madras / LANVIN COLLECTION 鳥栖アウトレット店

（旧店名）キャサリンハムネット ロンドン シューズコレクション 鳥栖店





6月19日

（新店名） madras / LANVIN COLLECTION 南大沢アウトレット店

（旧店名）キャサリンハムネット ロンドン シューズコレクション / ランバンコレクション 南大沢店





6月26日

（新店名） madras / LANVIN COLLECTION 横浜ベイサイド店

（旧店名）キャサリン ハムネット ロンドン シューズコレクション / ランバン コレクション 横浜ベイサイド店





※所在地・電話番号・営業時間に変更はありません。









リカバリーファッションシューズとは

特許取得済のリカバリー指圧インソールを搭載した、機能性とファッション性を兼ね備えたシューズです。インソールの硬めに設計された土踏まず部分が、歩行中の足裏を指圧のように刺激し、血行を促進します。その血行促進率は一般的なインソールに比べて、115%～120%(*)にも及びます。

（*madrasに搭載のリカバリーmetaインソールが120%、MODELLO・madras Walkに搭載のリカバリー指圧インソールが115%。靴インソール研究所調べ）





madrasM8833MT税込28,600円





madras MAL9161GMT 税込26,400円









【企業情報】

マドラス株式会社

https://www.madras.co.jp/

イタリアの靴づくりの伝統を踏襲しながらも、日本人の求める快適な履き心地と機能性、そして美しいデザインを追求し続けてきました。100年以上続く靴づくりのノウハウは、今もなお受け継がれ、進化し続けています。

さらに、本物の履き心地にこだわり誕生した唯一無二の「リカバリー指圧インソール」は、ファッションと健康を足元から支える存在です。madrasはリカバリーファッションシューズのパイオニアとして、新しい価値を創造し発信していきます。