【夏季限定販売】― 咲く、かき氷 ―『パティシエの作る夏花氷』が今年も登場！2026年は「氷の花物語」をテーマに全5種を展開
スイーツデザインスタジオ メイプリル(所在地：東京都杉並区、代表：福本 美樹)は、2026年6月26日(金)より夏季限定かき氷シリーズ『パティシエの作る夏花氷』を販売いたします。
2026年のテーマは「氷の花物語」。
ショートケーキや抹茶のバスクチーズケーキ、キャラメルバナナなど親しみのあるスイーツを着想源に、花々を思わせる華やかなデコレーションとパティシエならではの技術で表現した全5種を展開します。
思わず写真を撮りたくなる可憐な見た目と、一口食べればまるでショートケーキやバスクチーズケーキを味わっているかのような驚きが魅力です。クリーム、メレンゲ、ソースに至るまで一つひとつ丁寧に手作りし、“ケーキを食べるように楽しむかき氷”という新感覚の味わいをお楽しみいただけます。
かき氷が夏の風物詩なら、夏花氷は「咲くスイーツ」。暑い夏にだけ出会える、花々の物語をお楽しみください。
■深海の蒼花氷(しんかいのあおはなごおり) ～チョコミント～
深海の蒼花氷(しんかいのあおはなごおり)
深海を思わせる幻想的なブルーが広がる一杯。
爽やかなミントの清涼感とチョコレートのコクが溶け合い、夏に心地よい余韻を残します。
販売価格：1,800円(税込)
■真紅の苺氷(しんくのいちごごおり) ～いちごのショートケーキ～
真紅の苺氷(しんくのいちごごおり)
真っ赤な苺ソースと軽やかなクリームが重なる、ショートケーキ仕立てのかき氷。甘酸っぱい苺の香りと華やかなビジュアルが印象的。
販売価格：2,000円(税込)
■花霞の抹茶氷(はながすみのまっちゃごおり) ～抹茶のバスクチーズケーキ～
花霞の抹茶氷(はながすみのまっちゃごおり)
濃厚な抹茶とチーズのコクを重ねた和洋折衷のかき氷。やわらかな花々をまとい、花霞のような余韻へとつながります。
販売価格：1,800円(税込)
■恋雲の果実氷(こいぐものかじつごおり) ～フルーツスムージー～
恋雲の果実氷(こいぐものかじつごおり)
ふんわりと浮かぶ雲のようなビジュアルが特徴のかき氷。果実とヨーグルトの爽やかな酸味が軽やかに広がります。
販売価格：1,800円(税込)
■向日葵の琥珀氷(ひまわりのこはくごおり) ～キャラメルバナナ～
向日葵の琥珀氷(ひまわりのこはくごおり)
香ばしいキャラメルと完熟バナナの濃厚な味わい。向日葵を思わせる鮮やかな黄色が夏を彩ります。
販売価格：1,800円(税込)
2026年のテーマは「氷の花物語」
花々が咲き誇るような彩り豊かな全5種のラインアップ
【夏季限定】『パティシエの作る夏花氷』販売概要
▼期間
2026年6月26日(金)～8月30日(日)
※金曜・土曜・日曜・祝日・お盆期間に営業いたします。
※月曜～木曜は不定期営業。
※営業日等の最新情報は公式Instagramをご確認ください。
▼営業時間
11:00～17:00(最終受付16:00)
※予約優先
▼場所
東京都杉並区西荻北3-38-16
スイーツデザインスタジオ メイプリル1Fスタジオ
▼商品内容・全5種
・真紅の苺氷 ～いちごのショートケーキ～
・深海の蒼花氷 ～チョコミント～
・花霞の抹茶氷 ～抹茶のバスクチーズケーキ～
・恋雲の果実氷 ～フルーツスムージー～
・向日葵の琥珀氷 ～キャラメルバナナ～
▼決済方法
現金・各種クレジットカード・交通系IC・QR決済対応
▼ご予約URL
https://www.mapril-hanagori.com
※価格は商品により異なります。詳細は各商品紹介をご確認ください。全て税込。
【販売スケジュール】
●第1期
6月26日(金)～7月31日(金)
販売商品(3種)
・真紅の苺氷 ～いちごのショートケーキ～
・深海の蒼花氷 ～チョコミント～
・恋雲の果実氷 ～フルーツスムージー～
●夏休み特別期間
8月7日(金)～8月16日(日)
販売商品(全5種)
・真紅の苺氷 ～いちごのショートケーキ～
・深海の蒼花氷 ～チョコミント～
・花霞の抹茶氷 ～抹茶のバスクチーズケーキ～
・恋雲の果実氷 ～フルーツスムージー～
・向日葵の琥珀氷 ～キャラメルバナナ～
●第2期
8月1日(土)～8月30日(日) ※夏休み特別期間を除く
販売商品(3種)
・真紅の苺氷 ～いちごのショートケーキ～
・花霞の抹茶氷 ～抹茶のバスクチーズケーキ～
・向日葵の琥珀氷 ～キャラメルバナナ～
【メイプリルについて】
「メイプリル」はフルオーダーメイドスイーツを手がけるスイーツデザインスタジオです。世界中の人々のスイーツシーンを華やかに彩り、『ワクワク』と『幸せ』、そして笑顔をお届けしたいと、ビジュアルにも味にもとことんこだわったスイーツづくりを続けています。一人ひとりの特別な日を美しく彩るオーダースイーツはもちろん、CMやイベント、各種パーティーなどにも幅広く対応。ご要望に沿ったスイーツがさまざまな催しの演出をお手伝いします。
【会社概要】
会社名 ： スイーツデザインスタジオ メイプリル
代表 ： 福本 美樹
所在地 ： 東京都杉並区西荻北3-38-16
URL ： https://mapril.net
Instagram： @mapril_sweets
https://www.instagram.com/mapril_sweets/