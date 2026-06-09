スイーツデザインスタジオ メイプリル(所在地：東京都杉並区、代表：福本 美樹)は、2026年6月26日(金)より夏季限定かき氷シリーズ『パティシエの作る夏花氷』を販売いたします。





2026年のテーマは「氷の花物語」。

ショートケーキや抹茶のバスクチーズケーキ、キャラメルバナナなど親しみのあるスイーツを着想源に、花々を思わせる華やかなデコレーションとパティシエならではの技術で表現した全5種を展開します。

思わず写真を撮りたくなる可憐な見た目と、一口食べればまるでショートケーキやバスクチーズケーキを味わっているかのような驚きが魅力です。クリーム、メレンゲ、ソースに至るまで一つひとつ丁寧に手作りし、“ケーキを食べるように楽しむかき氷”という新感覚の味わいをお楽しみいただけます。

かき氷が夏の風物詩なら、夏花氷は「咲くスイーツ」。暑い夏にだけ出会える、花々の物語をお楽しみください。









■深海の蒼花氷(しんかいのあおはなごおり) ～チョコミント～

深海の蒼花氷(しんかいのあおはなごおり)





深海を思わせる幻想的なブルーが広がる一杯。

爽やかなミントの清涼感とチョコレートのコクが溶け合い、夏に心地よい余韻を残します。

販売価格：1,800円(税込)









■真紅の苺氷(しんくのいちごごおり) ～いちごのショートケーキ～

真紅の苺氷(しんくのいちごごおり)





真っ赤な苺ソースと軽やかなクリームが重なる、ショートケーキ仕立てのかき氷。甘酸っぱい苺の香りと華やかなビジュアルが印象的。

販売価格：2,000円(税込)









■花霞の抹茶氷(はながすみのまっちゃごおり) ～抹茶のバスクチーズケーキ～

花霞の抹茶氷(はながすみのまっちゃごおり)





濃厚な抹茶とチーズのコクを重ねた和洋折衷のかき氷。やわらかな花々をまとい、花霞のような余韻へとつながります。

販売価格：1,800円(税込)









■恋雲の果実氷(こいぐものかじつごおり) ～フルーツスムージー～

恋雲の果実氷(こいぐものかじつごおり)





ふんわりと浮かぶ雲のようなビジュアルが特徴のかき氷。果実とヨーグルトの爽やかな酸味が軽やかに広がります。

販売価格：1,800円(税込)









■向日葵の琥珀氷(ひまわりのこはくごおり) ～キャラメルバナナ～

向日葵の琥珀氷(ひまわりのこはくごおり)





香ばしいキャラメルと完熟バナナの濃厚な味わい。向日葵を思わせる鮮やかな黄色が夏を彩ります。

販売価格：1,800円(税込)





2026年のテーマは「氷の花物語」





花々が咲き誇るような彩り豊かな全5種のラインアップ









【夏季限定】『パティシエの作る夏花氷』販売概要

▼期間

2026年6月26日(金)～8月30日(日)

※金曜・土曜・日曜・祝日・お盆期間に営業いたします。

※月曜～木曜は不定期営業。

※営業日等の最新情報は公式Instagramをご確認ください。





▼営業時間

11:00～17:00(最終受付16:00)

※予約優先





▼場所

東京都杉並区西荻北3-38-16

スイーツデザインスタジオ メイプリル1Fスタジオ





▼商品内容・全5種

・真紅の苺氷 ～いちごのショートケーキ～

・深海の蒼花氷 ～チョコミント～

・花霞の抹茶氷 ～抹茶のバスクチーズケーキ～

・恋雲の果実氷 ～フルーツスムージー～

・向日葵の琥珀氷 ～キャラメルバナナ～





▼決済方法

現金・各種クレジットカード・交通系IC・QR決済対応





▼ご予約URL

https://www.mapril-hanagori.com





※価格は商品により異なります。詳細は各商品紹介をご確認ください。全て税込。









【販売スケジュール】

●第1期

6月26日(金)～7月31日(金)

販売商品(3種)

・真紅の苺氷 ～いちごのショートケーキ～

・深海の蒼花氷 ～チョコミント～

・恋雲の果実氷 ～フルーツスムージー～





●夏休み特別期間

8月7日(金)～8月16日(日)

販売商品(全5種)

・真紅の苺氷 ～いちごのショートケーキ～

・深海の蒼花氷 ～チョコミント～

・花霞の抹茶氷 ～抹茶のバスクチーズケーキ～

・恋雲の果実氷 ～フルーツスムージー～

・向日葵の琥珀氷 ～キャラメルバナナ～





●第2期

8月1日(土)～8月30日(日) ※夏休み特別期間を除く

販売商品(3種)

・真紅の苺氷 ～いちごのショートケーキ～

・花霞の抹茶氷 ～抹茶のバスクチーズケーキ～

・向日葵の琥珀氷 ～キャラメルバナナ～









【メイプリルについて】

「メイプリル」はフルオーダーメイドスイーツを手がけるスイーツデザインスタジオです。世界中の人々のスイーツシーンを華やかに彩り、『ワクワク』と『幸せ』、そして笑顔をお届けしたいと、ビジュアルにも味にもとことんこだわったスイーツづくりを続けています。一人ひとりの特別な日を美しく彩るオーダースイーツはもちろん、CMやイベント、各種パーティーなどにも幅広く対応。ご要望に沿ったスイーツがさまざまな催しの演出をお手伝いします。









【会社概要】

会社名 ： スイーツデザインスタジオ メイプリル

代表 ： 福本 美樹

所在地 ： 東京都杉並区西荻北3-38-16

URL ： https://mapril.net

Instagram： @mapril_sweets

https://www.instagram.com/mapril_sweets/