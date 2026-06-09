魔暦28年（2026年）6月9日14時より、通信販売限定「聖飢魔II公認オリジナルスマートフォンアクセサリー」Web Site特設販売所にて、iPhone専用ケース・Android専用ケース・汎用手帳型ケース・AC充電器・モバイルバッテリー等の受注販売を開始いたします。30機種以上のスマートフォンに対応予定です。 ※株式会社テレホンリース(本社：愛知県名古屋市中区)通販サイト「ラスタバナナダイレクト / 聖飢魔II公認オリジナルスマートフォンアクセサリー特設販売所」にて開始

【購入方法】

通信販売限定 聖飢魔Ⅱ公認オリジナルスマートフォンアクセサリーweb Site特設販売所にて販売

【受注期間】

https://rbdirect.jp/seikimaii

魔暦28年(2026) 6月9日14時から魔暦28年(2026) 9月18日

【会場展示】

聖飢魔II GREAT BLACK MASS TOUR 「SEASON Ⅱ」の会場ロビーにて物品展示を致します。 魔暦28年6月9日(火) 【東京】東京国際フォーラム ホールA 魔暦28年6月26日(金) 【大阪】オリックス劇場 魔暦28年7月2日(木) 【愛知】日本特殊陶業市民会館フォレストホール 魔暦28年8月3日(月) 【千葉】市川市文化会館 大ホール 魔暦28年8月16日(日) 【栃木】宇都宮市文化会館 大ホール 魔暦28年9月5日(土) 【東京】東京ガーデンシアター 魔暦28年9月16日(水) 【大阪】グランキューブ大阪 〈通信販売限定 聖飢魔Ⅱ公認オリジナルスマートフォンアクセサリーweb Site特設販売所にて販売〉 ※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

4ポート USB充電器 D.C.28

10,000mhA 準固体モバイルバッテリー D.C.28

5,000mhA 準固体モバイルバッテリー D.C.28

iPhone/Android機種別背面ケース D.C.28

iPhone/Android機種別手帳型ケース D.C.28

汎用手帳型ケース D.C.28

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会社概要

商号：株式会社 テレホンリース 代表：代表取締役 加藤 義隆 所在：愛知県名古屋市中区三の丸一丁目13-1 設立：1988年9月3日 URL：https://www.rastabanana.com/

お問合せ

■商品に関して 株式会社テレホンリース info2@rastabanana.com ■リリースに関して 株式会社テレホンリース 担当：三浦 miura@rastabanana.com ※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。