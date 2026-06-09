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【好評につき追加募集決定！】「国際ヨガデー名古屋」と「Alpen NAGOYA」初のコラボプロギングを開催！
〜心と街を整えるウェルビーイングなひとときを〜
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、旗艦店「Alpen NAGOYA」において、6月21日の国際ヨガデーに合わせ、「国際ヨガデー名古屋」と初となるコラボレーションイベントを開催いたします。
本イベントでは、ジョギングとゴミ拾いを組み合わせた「プロギング」を国際ヨガデー名古屋のプログラムの1つとして会場発着で実施。自分自身の心身を慈しむヨガと、街を美しくするプロギングを掛け合わせ、地域社会にウェルビーイングの輪を広げていくことを目指します。
既にイベント予約受付を開始しており、100名近くのご応募をいただき満席となっておりましたが、本日より追加募集を開始いたします。
■開催の背景：スポーツを楽しむ「フィールド」を守る、アルペンの歩み
アルペングループは、自然環境を守る取り組み「Alpen GREEN PROJECT」をスタートした2020年に、スポーツを楽しみながら環境に貢献できる「プロギング」と出会いました。以降、弊社のパーパス「スポーツをもっと身近に」を体現する活動として、各地で毎年継続してプロギング活動を開催してまいりました。これまでに、自社が開催もしくは協賛したプロギング活動への累計参加人数は、社員・一般参加者を合わせて延べ6,599名（オンライン開催含む）にのぼります。この継続的な歩みが、今回、地域と心身の調和を目指す「国際ヨガデー名古屋」の理念と共鳴し、初のコラボレーションが実現いたしました。
■プロギング（Plogging）とは
英語の「jogging（ジョギング）」とスウェーデン語の「plocka upp（拾い上げる）」を合わせた造語です。走りながらゴミを拾うこの活動は、通常のジョギングに「屈伸運動」が加わるためフィットネス効果が高く、ランニングが苦手な方でも誰でも楽しくできて地球環境にも貢献できると、ヨーロッパを中心に世界で楽しまれています。
■プロギングイベント概要
「Alpen NAGOYA」を拠点に、栄・矢場町エリアをプロギングで巡ります。
開催日時：2026年6月21日（日） 9:00〜11:45（受付開始 8:30）
発着場所：矢場公園（Alpen NAGOYA横：愛知県名古屋市中区栄3-18-1）
実施内容：矢場公園発着で栄エリアを中心に以下のグループに分かれてプロギングを実施
・ゆったりお散歩コース（約2km）
・軽めにジョギングコース（約5km）
・エキスパートランニングコース（約10km）
参加予約：好評につき「満員」となっておりましたが、本日より追加募集いたします！
予約サイトURL：https://yogaday-nagoya2026.peatix.com/
■国際ヨガデー名古屋について
「国際ヨガデー」は、2014年に国連で採択された、毎年6月21日に世界中でヨガを楽しみ、心身の健康を祝う日です。 名古屋で開催される「国際ヨガデー名古屋」は、2024年に発足した名古屋最大級のヨガイベントです。
ヨガ実践者から初心者まで幅広い層が参加し、新たなヨガコミュニティが形成される場となっています。矢場公園をメイン会場として、多彩なヨガクラスや健康をテーマとした体験・販売ブースなど、来場者のニーズに応える多彩なショップが出店します。
【WEBサイト】https://yogaday-nagoya.com/
■アルペングループのサステイナビリティについて
当社は「スポーツが溢れる未来」の実現に向け、自然環境を守る『Alpen GREEN PROJECT』、スポーツ愛好家を育む『Alpen DREAM PROJECT』を推進。 これまでに累計75トンのアパレル回収や、地域の大規模清掃などを行ってきました。2027年までの重点目標を掲げ、次世代にスポーツの場をつなぐ活動を加速させています。
https://store.alpen-group.jp/corporate/csr/message/
■株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、旗艦店「Alpen NAGOYA」において、6月21日の国際ヨガデーに合わせ、「国際ヨガデー名古屋」と初となるコラボレーションイベントを開催いたします。
本イベントでは、ジョギングとゴミ拾いを組み合わせた「プロギング」を国際ヨガデー名古屋のプログラムの1つとして会場発着で実施。自分自身の心身を慈しむヨガと、街を美しくするプロギングを掛け合わせ、地域社会にウェルビーイングの輪を広げていくことを目指します。
■開催の背景：スポーツを楽しむ「フィールド」を守る、アルペンの歩み
アルペングループは、自然環境を守る取り組み「Alpen GREEN PROJECT」をスタートした2020年に、スポーツを楽しみながら環境に貢献できる「プロギング」と出会いました。以降、弊社のパーパス「スポーツをもっと身近に」を体現する活動として、各地で毎年継続してプロギング活動を開催してまいりました。これまでに、自社が開催もしくは協賛したプロギング活動への累計参加人数は、社員・一般参加者を合わせて延べ6,599名（オンライン開催含む）にのぼります。この継続的な歩みが、今回、地域と心身の調和を目指す「国際ヨガデー名古屋」の理念と共鳴し、初のコラボレーションが実現いたしました。
■プロギング（Plogging）とは
英語の「jogging（ジョギング）」とスウェーデン語の「plocka upp（拾い上げる）」を合わせた造語です。走りながらゴミを拾うこの活動は、通常のジョギングに「屈伸運動」が加わるためフィットネス効果が高く、ランニングが苦手な方でも誰でも楽しくできて地球環境にも貢献できると、ヨーロッパを中心に世界で楽しまれています。
■プロギングイベント概要
「Alpen NAGOYA」を拠点に、栄・矢場町エリアをプロギングで巡ります。
開催日時：2026年6月21日（日） 9:00〜11:45（受付開始 8:30）
発着場所：矢場公園（Alpen NAGOYA横：愛知県名古屋市中区栄3-18-1）
実施内容：矢場公園発着で栄エリアを中心に以下のグループに分かれてプロギングを実施
・ゆったりお散歩コース（約2km）
・軽めにジョギングコース（約5km）
・エキスパートランニングコース（約10km）
参加予約：好評につき「満員」となっておりましたが、本日より追加募集いたします！
予約サイトURL：https://yogaday-nagoya2026.peatix.com/
■国際ヨガデー名古屋について
「国際ヨガデー」は、2014年に国連で採択された、毎年6月21日に世界中でヨガを楽しみ、心身の健康を祝う日です。 名古屋で開催される「国際ヨガデー名古屋」は、2024年に発足した名古屋最大級のヨガイベントです。
ヨガ実践者から初心者まで幅広い層が参加し、新たなヨガコミュニティが形成される場となっています。矢場公園をメイン会場として、多彩なヨガクラスや健康をテーマとした体験・販売ブースなど、来場者のニーズに応える多彩なショップが出店します。
【WEBサイト】https://yogaday-nagoya.com/
■アルペングループのサステイナビリティについて
当社は「スポーツが溢れる未来」の実現に向け、自然環境を守る『Alpen GREEN PROJECT』、スポーツ愛好家を育む『Alpen DREAM PROJECT』を推進。 これまでに累計75トンのアパレル回収や、地域の大規模清掃などを行ってきました。2027年までの重点目標を掲げ、次世代にスポーツの場をつなぐ活動を加速させています。
https://store.alpen-group.jp/corporate/csr/message/
■株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/