健康を志向する大阪発祥の企業が異色のコラボくら寿司×BIO-RAL（ビオラル）コラボ第一弾として、四大添加物無添加※1のグミが登場！―6月10日（水）の“無添加の日”に合わせて販売開始―

健康を志向する大阪発祥の企業が異色のコラボ



くら寿司×BIO-RAL（ビオラル）



コラボ第一弾として、四大添加物無添加※1のグミが登場！



―6月10日（水）の“無添加の日”に合わせて販売開始―

























回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、株式会社ライフコーポレーション（代表取締役社長執行役員：岩崎高治、所在地：大阪市淀川区）が展開するスーパーマーケット「ライフ」のプライベートブラント「BIO-RAL（ビオラル）」とコラボレーションし、四大添加物無添加※1のグミをくら寿司限定アソートで6月10日（水）から全国のくら寿司で販売いたします。くら寿司では、「安心・美味しい・安い」というコンセプトのもと、お客様の健康に貢献したいという思いから、全ての食材において、化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料を一切使用していません。今回、コラボレーションするスーパーマーケット「ライフ」は、カラダにやさしい素材や製法、健康や自然志向にあわせたプライベートブランド「BIO-RAL（ビオラル）」を展開しており、自然の恵みをいかしたカラダにやさしい商品をお届けしたいという思いが共通することから、コラボレーションが実現しました。コラボ商品の第一弾として、四大添加物無添加※1のグミを、“無添加の日”にちなみ、6月10日（水）から全国のくら寿司で販売します。「BIO-RAL（ビオラル）」では、ミネラルを含む、てんさい糖ならではの自然な甘さと、素材本来の風味と色合いが特徴のグミを販売しており、この度、1袋で2種類の味が楽しめるくら寿司限定アソートパックとして登場します。島根県産シャインマスカットのピューレと、宮城県産とちおとめのピューレを100％使用した「シャインマスカット・いちごグミ」と、愛媛県産ピオーネのピューレと、愛媛県産温州みかんの果汁を100％使用した「ぶどう・みかんグミ」の2商品で、回転レーンから手に取っていただけるほか※2、タッチパネルからも注文いただけます。また、くら寿司ネット通販からも購入可能です。今後もカラダにやさしい素材や製法にこだわったコラボ商品の展開を予定しています。安心のおいしさをご提供し、より多くのお客様に来店いただけるよう、これからも様々な取り組みを企画してまいります。※1化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料 無添加 ※2一部店舗では6月12日（金）より■商品概要商品：くら寿司限定アソート（シャインマスカット・いちごグミ/ぶどう・みかんグミ）販売価格：230円〜 ※店舗により価格は異なります。販売期間：6月10日（水）〜無くなり次第終了