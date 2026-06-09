お得な3日間！人気の中トロが特別価格の一貫110円で登場！―6月12日（金）から期間・数量限定で販売―浜田雅功さんとのコラボ商品の販売も！

お得な3日間！



人気の中トロが特別価格の一貫110円で登場！



―6月12日（金）から期間・数量限定で販売―



脂の甘さと旨みが重なる贅沢な味わいの「サーモンと肉」フェアや、



浜田雅功さんとのコラボ商品の販売も！

























熟成中とろ(一貫) 110円



販売期間：6月12日（金）〜6月14日（日）



※全店同一価格での販売









アトランティック 生サーモン（一貫） 160円



販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）



アトランティック 生サーモン（一貫） 160円販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）



















北海道 サーモン 270円



販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）













国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫） 380円



販売期間：販売中〜6月21日（日）



※お持ち帰り不可



国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫） 380円販売期間：販売中〜6月21日（日）※お持ち帰り不可













台湾ルーローハン 180円



販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）



※お持ち帰り不可 台湾ルーローハン 180円販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）※お持ち帰り不可



台湾の定番大衆料理であるルーローハンをイメージしたお寿司が新登場。豚バラ周辺の希少な軟骨部位“パイカ”を絶妙なバランスで加熱することで、コリコリとトロトロが共存する新食感を楽しめます。五香粉と、酢飯との相性を考えたうな丼のタレで味付けし、スパイスの風味がクセになる濃厚な味わいに仕上げています。

















燻製合鴨ロース 115円



販売期間：6月12日（金）〜6月21日（日）



粗挽き黒胡椒でアクセントを効かせ、鴨肉と相性抜群のりんごチップで香り豊かに燻しました。スパイシーな刺激とともに、口いっぱいに広がる芳醇な燻香をご堪能ください。











■浜田さんのブロマイドカード付！「ごぶごぶフェスティバル2026」にて完売したコラボ商品を全国で販売！



※予定数量に達し次第、販売終了となります。



















浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト 500円



販売期間：6月12日（金）〜7月5日（日）



※全店同一価格での販売

浜田さんの好物“ポテト”と“酸辣湯”を組み合わせ、ポテトに酸辣湯味のシーズニングをふりかけてお召し上がりいただく新商品で、国産玄米黒酢を使用した「粉末米黒酢」が味の決め手。独特の風味と旨みのある酸味に、黒胡椒・白胡椒の刺激をプラスすることで、スパイシーでクセになる味わいに仕上げています。













「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード」付き 「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード」付き



※カードは全6種のうち1種のレアカードを含め、ランダムでの配布となります。カードの裏面は、全種類共通で「ごぶごぶラジオ」メンバーの浜田さんのほか、出演メンバーの似顔絵（ライセンス井本さん、どりあんず堤さん・平井さん、サカイストまさよしさん、瀬下豊さん、ゲラゲラ星人さん）が入ったオリジナルのデザインを採用しています。







【試食した浜田雅功さんの感想】



「これ美味いな！ホンマにアカンかったらアカンて言うもん。がんばったね！」













『ごぶごぶラジオ』での試食シーン（ごぶごぶラジオ公式Ｘより） 『ごぶごぶラジオ』での試食シーン（ごぶごぶラジオ公式Ｘより）





回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役：田中邦彦、本社：大阪府堺市）は、人気商品である「熟成中とろ(一貫)」を3日間限定で特別価格の110円で販売するほか、「アトランティック 生サーモン（一貫）」や「北海道 サーモン」、「国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）」などを販売する「サーモンと肉」フェアを、6月12日（金）より期間限定で開催します。人気商品である「熟成中とろ(一貫)」を、3日間限定で全店110円という特別価格でご提供します。マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選し、熟成させることで、旨みを最大限に引き出しました。上質な脂の甘みとマグロの濃厚な味わいが、理想的なバランスで口の中に広がります。また、同日より、サーモンや国産牛など、厳選した贅沢な食材を使用した「サーモンと肉」フェアを開催します。回転寿司で人気のサーモン商品の中でも、今回登場する「アトランティック 生サーモン（一貫）」は、脂乗りが良く、色鮮やかなサーモンのみを厳選。一度も冷凍せずに空輸しており、生ならではの柔らかくとろっとした食感と、脂の甘みをご堪能いただけます。そして、「北海道 サーモン」は、海水温が低い環境を活かし、海上での養殖期間を延ばすことで大型に育てることが可能で、旨みが強く、ほどよい脂乗りととろけるような食感が特徴です。さらに、フレンチの王道“ロッシーニ”をお寿司で表現した「国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）」は、赤身と脂のバランスが良いもも肉を使用し、低温でじっくり火入れした国産牛のにぎりの上に、口どけなめらかで濃厚な味わいのフォアグラ風パテを乗せ、醤油を加えた香り高いトリュフソースをかけました。一貫がもたらす圧倒的な贅沢感を心ゆくまで味わえます。加えて、当社のアンバサダーを務める浜田雅功さんとのコラボ商品も登場。今年6月に開催された、くら寿司が協賛するMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」発の音楽フェスティバル「ごぶごぶフェスティバル2026」の会場に出店したキッチンカーで連日完売となった大人気コラボ商品を、「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」として全国の店舗でも販売いたします。浜田さんの好物“ポテト”と“酸辣湯”を組み合わせ、ポテトに酸辣湯味のシーズニングをふりかけてお召し上がりいただく本商品をご注文の方には、「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード（全6種）」をランダムでプレゼント。そのうち1種類はレアカードとなっています。人気の中トロがお得に味わえるほか、贅沢な一皿を楽しめるこの機会に、是非くら寿司へお越しください。■3日間限定！人気の中トロがお得な値段で登場！※予定数量に達し次第、販売終了となります。■「サーモンと肉」フェアでは、厳選した豪華食材を使用した商品が続々登場！※店舗により価格は異なります。※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。