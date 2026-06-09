こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ORIHICAの「BIZSPO®」で楽しむ、夏のビジカジコーデ ビジネスウェアの美しさとスポーツの機能性が融合
〜ハーフパンツも登場し、多様化するライフスタイルをサポート〜
スマートビズスタイルを提案する『ORIHICA』（運営：株式会社AOKI 代表取締役社長：青木彰宏）は、ビジネスとスポーツを融合させたビジカジウェア「BIZSPO®」を2024年2月より展開しています。この度夏に向けて、快適な着心地とスマートな着こなしを叶えるアイテムを拡充し、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売を開始しました。
ORIHICAオンラインショップ：https://www.orihica.com/bizspo/
■スポーツウェアのような快適性を、ビジネスウェアの美しさで実現
ライフスタイルやビジネスシーンの多様化を受け、ORIHICAではオン・オフ問わずスポーツシーンまでシームレスに着用できる、ハイブリッドなビジカジウェア「BIZSPO®」を販売しています。抜群のストレッチ性と高い汎用性が特長の本シリーズは、さまざまなシーンでお客様の日常を豊かに彩ります。
この度、暑さの厳しい夏をより快適に、アクティブに過ごすためのラインナップを拡充し、幅広い用途で着用できるアイテムを揃えました。昨年ORIHICAで初めて展開したハーフパンツは、近年クールビズアイテムとしても注目を集め、お客様からの反響も高く、今年も登場しました。その他のスラックスについてもカラー等のバリエーションを充実させ、多様化するビジネスウェアの最適解を提案します。また、Tシャツやポロシャツなどのインナーアイテムも豊富にご用意し、セットアップにとどまらない自由な組み合わせと着まわしによりコーディネートの幅を広げ、お客様の夏の装いをアップグレードします。
これからもORIHICAは、お客様のニーズに寄り添い、進化し続ける商品開発・販売を通じて、暑い季節をオン・オフ問わず快適にお過ごしいただけるようサポートします。
【26春夏 ORIHICA BIZSPO® 商品特長】
＿討忘播な高いストレッチ性と豊富な機能性
スラックスとハーフパンツは上質な日本製のニット生地を使用した抜群のストレッチ性と、脇シャーリング仕様によるストレスフリーなウエスト周り設計で、窮屈感のない快適な着心地を実現。また、今季はUVカット機能を搭載し、夏の日差しから肌を守ります。マシンウォッシャブルで夏場も常に清潔に着用可能です。
▲ン・オフ問わずさまざまなシーンで活躍
スラックスは幅広い用途やシーンで着用しやすいよう、カラーバリエーションを拡充しました。ハーフパンツはワンプリーツ入りの綺麗なシルエットで、上品な見た目が魅力です。カジュアルシーンやスポーツシーンはもちろん、ビジネススタイルにもマッチし、クールビズに最適なアイテムです。
暑い季節に嬉しい機能を備えた各種インナー
接触冷感生地にキシリトール冷感プリントを施すことで汗などに反応し、着用時にひんやりと涼しく感じられるTシャツや、熱や湿気を逃して蒸れにくいアイレット仕様を搭載したニットTシャツなど、インナーのラインナップも豊富です。シリーズならではのストレッチ性に加え、汗ばむ季節に嬉しい消臭機能を備えたインナーも揃えています。スラックスやハーフパンツと組み合わせれば、暑い夏を一層快適にスマートにお過ごしいただけます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI （ORIHICA） 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
ORIHICA公式サイトメンズ
https://www.orihica.com/bizspo/
スマートビズスタイルを提案する『ORIHICA』（運営：株式会社AOKI 代表取締役社長：青木彰宏）は、ビジネスとスポーツを融合させたビジカジウェア「BIZSPO®」を2024年2月より展開しています。この度夏に向けて、快適な着心地とスマートな着こなしを叶えるアイテムを拡充し、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売を開始しました。
■スポーツウェアのような快適性を、ビジネスウェアの美しさで実現
ライフスタイルやビジネスシーンの多様化を受け、ORIHICAではオン・オフ問わずスポーツシーンまでシームレスに着用できる、ハイブリッドなビジカジウェア「BIZSPO®」を販売しています。抜群のストレッチ性と高い汎用性が特長の本シリーズは、さまざまなシーンでお客様の日常を豊かに彩ります。
この度、暑さの厳しい夏をより快適に、アクティブに過ごすためのラインナップを拡充し、幅広い用途で着用できるアイテムを揃えました。昨年ORIHICAで初めて展開したハーフパンツは、近年クールビズアイテムとしても注目を集め、お客様からの反響も高く、今年も登場しました。その他のスラックスについてもカラー等のバリエーションを充実させ、多様化するビジネスウェアの最適解を提案します。また、Tシャツやポロシャツなどのインナーアイテムも豊富にご用意し、セットアップにとどまらない自由な組み合わせと着まわしによりコーディネートの幅を広げ、お客様の夏の装いをアップグレードします。
これからもORIHICAは、お客様のニーズに寄り添い、進化し続ける商品開発・販売を通じて、暑い季節をオン・オフ問わず快適にお過ごしいただけるようサポートします。
【26春夏 ORIHICA BIZSPO® 商品特長】
＿討忘播な高いストレッチ性と豊富な機能性
スラックスとハーフパンツは上質な日本製のニット生地を使用した抜群のストレッチ性と、脇シャーリング仕様によるストレスフリーなウエスト周り設計で、窮屈感のない快適な着心地を実現。また、今季はUVカット機能を搭載し、夏の日差しから肌を守ります。マシンウォッシャブルで夏場も常に清潔に着用可能です。
▲ン・オフ問わずさまざまなシーンで活躍
スラックスは幅広い用途やシーンで着用しやすいよう、カラーバリエーションを拡充しました。ハーフパンツはワンプリーツ入りの綺麗なシルエットで、上品な見た目が魅力です。カジュアルシーンやスポーツシーンはもちろん、ビジネススタイルにもマッチし、クールビズに最適なアイテムです。
暑い季節に嬉しい機能を備えた各種インナー
接触冷感生地にキシリトール冷感プリントを施すことで汗などに反応し、着用時にひんやりと涼しく感じられるTシャツや、熱や湿気を逃して蒸れにくいアイレット仕様を搭載したニットTシャツなど、インナーのラインナップも豊富です。シリーズならではのストレッチ性に加え、汗ばむ季節に嬉しい消臭機能を備えたインナーも揃えています。スラックスやハーフパンツと組み合わせれば、暑い夏を一層快適にスマートにお過ごしいただけます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI （ORIHICA） 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
ORIHICA公式サイトメンズ
https://www.orihica.com/bizspo/