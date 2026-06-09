「明治北海道十勝スマートチーズ 熟成チェダーブレンド／黒胡椒パルメザンブレンド」各4個入り新発売

晩酌需要に着目した“圧倒的おつまみチーズ” 「明治北海道十勝スマートチーズ 熟成チェダーブレンド 4個入り／黒胡椒パルメザンブレンド 4個入り」 6月15日発売／全国／コンビニエンスストア

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、「明治北海道十勝スマートチーズ」ブランドより、晩酌時のおつまみ需要に着目した「明治北海道十勝スマートチーズ 熟成チェダーブレンド 4個入り」と「明治北海道十勝スマートチーズ 黒胡椒パルメザンブレンド 4個入り」を、2026年6月15日から全国のコンビニエンスストアにて発売します。

●十勝工場製造のナチュラルチーズを原料チーズ中60%以上使用

●熟成したナチュラルチーズのような、濃厚な味わいとほろりとほどける食感

●食べる量を調節しやすい個包装タイプ（4個入り）







左より 「明治北海道十勝スマートチーズ 熟成チェダーブレンド 4個入り」

「明治北海道十勝スマートチーズ 黒胡椒パルメザンブレンド 4個入り」

各45g、希望小売価格：各194円（税込）

本商品は、十勝工場製造のナチュラルチーズを原料チーズ中60％以上使用した、個包装タイプのチーズです。独自の「うまみ乳酸菌熟成」技術によって実現した、熟成したナチュラルチーズのような濃厚な味わいとほろりとほどける食感が特長で、晩酌時のおつまみにおすすめです。

「明治北海道十勝スマートチーズ 熟成チェダーブレンド 4個入り」は、「十勝うまみ濃厚チェダー」を原料チーズ中30％以上使用し、コク深く濃厚な味わいに仕立てました。

「明治北海道十勝スマートチーズ 黒胡椒パルメザンブレンド 4個入り」は、芳醇な香りの「十勝かおり濃香パルメザン」をブレンドしました※。ブラックペッパーのスパイシーな風味が、濃厚なチーズの旨みを引き立てます。

本商品の開発にあたり、既存商品「明治北海道十勝スマートチーズ」ユーザーの購買傾向を調査したところ、プレミアムビールとの併買傾向が確認されました。これを踏まえ、お酒とおつまみをコンビニエンスストアで購入する層をターゲットに、“圧倒的おつまみチーズ”をコンセプトとして設定しました。

パッケージは、「おつまみが欲しい」という目的でコンビニエンスストアに来店するお客さまへ、商品特長がひと目で伝わるデザインにしました。キャッチコピーはそれぞれの商品の特長から「濃い。」と「ピリッ」に絞り、コントラストの効いた配色とアクセントカラーを採用することで、スリムサイズでありながらも、売場で目に留まりやすい設計にしました。

本商品の発売を通じ、チーズのおいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健やかな毎日に貢献してまいります。

※原料チーズ中5％以上