製菓専門学生がお店を運営する学内店舗～Café ＆ Patisserie POUSSIN～が限定OPEN！【横浜スイーツ＆カフェ専門学校】
本学園の横浜スイーツ＆カフェ専門学校は、カリキュラムの一環で学生だけで製菓・パン・軽食を販売・運営する学内店舗実習～Café ＆ Patisserie POUSSIN～をOPENいたします。
パティシエ・カフェ・カフェクリエイターのプロを目指す学生たちのお店に、ぜひ一度足を運んでみませんか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351785/images/bodyimage1】
～オープン日程～
■パティシエコース（テイクアウトのみ）
6月11日（木）・23日（火）
7月2日（木）・23日（木）
■カフェコース（イートインあり）
6月10日（水）・17日（水）
7月15日（水）・22日（水）
横浜スイーツ＆カフェ専門学校では授業内で生徒が１から運営をする「学内店舗実習」という授業があります。お店の名前は「Café ＆ Patisserie POUSSIN」。POUSSINとは、フランス語でヒヨコです。
成長段階の学生たちがさらに成長していく場として、先生から学生への応援の意味を込めてつけられました。
味・見た目・接客ともにプロフェッショナルを目指し、食を通じて人に笑顔・信頼・感動を提供し続け、より愛される店舗にするために日々一生懸命取り組んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351785/images/bodyimage2】
学内には本格的なカフェ・パティスリーが併設されており、学生たちの実習・販売の場となっています。
地元のお客様のニーズを考慮し、メニューの考案・原価計算・発注・店内ディスプレイ・製作・接客まで、すべて学生自身が担当しています。
現在では、地元の方々に愛され、行列ができるほど評判のカフェとなっています。
ご来店の際は、お時間に余裕をもってお越しください♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351785/images/bodyimage3】
生徒が運営する「Café ＆ Patisserie POUSSIN」のInstagramは以下よりチェックしてみてください！
https://www.instagram.com/poussin.ysc/
関連ページ
Cafe&Patisserie POUSSIN(@poussin.ysc) ● Instagram写真と動画
https://www.instagram.com/poussin.ysc/
学内店舗実習｜横浜スイーツ＆カフェ専門学校｜パティシエ・カフェの製菓専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sweets/course/practice/
本件に関するお問い合わせ先
横浜スイーツ＆カフェ専門学校
info-yokohama-sweets@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
パティシエ・カフェ・カフェクリエイターのプロを目指す学生たちのお店に、ぜひ一度足を運んでみませんか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351785/images/bodyimage1】
～オープン日程～
■パティシエコース（テイクアウトのみ）
6月11日（木）・23日（火）
7月2日（木）・23日（木）
■カフェコース（イートインあり）
6月10日（水）・17日（水）
7月15日（水）・22日（水）
横浜スイーツ＆カフェ専門学校では授業内で生徒が１から運営をする「学内店舗実習」という授業があります。お店の名前は「Café ＆ Patisserie POUSSIN」。POUSSINとは、フランス語でヒヨコです。
成長段階の学生たちがさらに成長していく場として、先生から学生への応援の意味を込めてつけられました。
味・見た目・接客ともにプロフェッショナルを目指し、食を通じて人に笑顔・信頼・感動を提供し続け、より愛される店舗にするために日々一生懸命取り組んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351785/images/bodyimage2】
学内には本格的なカフェ・パティスリーが併設されており、学生たちの実習・販売の場となっています。
地元のお客様のニーズを考慮し、メニューの考案・原価計算・発注・店内ディスプレイ・製作・接客まで、すべて学生自身が担当しています。
現在では、地元の方々に愛され、行列ができるほど評判のカフェとなっています。
ご来店の際は、お時間に余裕をもってお越しください♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351785/images/bodyimage3】
生徒が運営する「Café ＆ Patisserie POUSSIN」のInstagramは以下よりチェックしてみてください！
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学内店舗実習｜横浜スイーツ＆カフェ専門学校｜パティシエ・カフェの製菓専門学校
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