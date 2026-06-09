StreamFabが最新のアップデートをリリース：音画質解析技術（Dolby Atmos）を全面強化、公式Xでは期間限定の豪華抽選イベントも開催中！単品購入利用可
世界をリードするストリーミング動画ダウンロードソリューションプロバイダーである「StreamFab」は、最近、最新バージョンのソフトウェアアップデートを正式にリリースいたしました。今回のアップデートでは、傘下の複数の主要ダウンロードモジュールに対してディープな技術最適化と機能拡張が行われ、ユーザーを悩ませていた解析エラーの解消だけでなく、音質・画質技術においてマイルストーンとなる進化を遂げました。
今回の更新により、Amazon ダウンローダーは話題の新着ドラマ『Spider-Noir（スパイダー・ノワール）』の2つのバージョン（モノクロ版／カラー版）の選択ダウンロードに対応したほか、全エピソードが解析できない不具合を完全に修正しました。また、NHK ダウンローダーにおいても、一部の動画が解析できないという根本的な技術障壁をクリアしました。さらに、U-NEXT、Disney+、FANZAの各ダウンローダーでは、画質と音質の歴史的な大進化を遂げ、4K HDR、ドルビービジョン（Dolby Vision）、ドルビーアトモス（Dolby Atmos）の超高画質・高音質時代へと正式に突入しました。
また、日頃からStreamFabをご愛顧いただいているユーザーの皆様への感謝を込めて、StreamFab公式X（旧Twitter）アカウントでは期間限定の大型プレゼント抽選キャンペーンを同時開催中です。本イベントで獲得できる割引クーポンは、「単体製品の購入」にも直接ご利用いただけます。応募締め切りは 6月11日 までとなっております。
【コアアップデート詳細：全方位の技術革新とユーザー体験の向上】
世界中のストリーミングプラットフォームが暗号化技術や音ビデオエンコード形式を絶えずアップグレードする中、ユーザーが求めるローカルへのオフラインバックアップの品質への要求もかつてないほど高まっています。StreamFabの開発チームは業界の最先端を走り続け、今回のバージョンアップデートで素晴らしい成果を証明しました。
1. Amazon ダウンローダー：スマートな解析と個性的なバージョン選択
StreamFabの看板機能の一つであるAmazon ダウンローダーは、今回のアップデートで注目のコンテンツに対して深い最適化を行いました。
『Spider-Noir』の2つのバージョンを完全サポート：
Amazon Prime Videoで注目を集める新ドラマ『Spider-Noir』は、その独特な芸術的スタイルから、「モノクロ版」と「カラー版」の2つの異なるビジュアルバージョンが提供されています。StreamFabの最新バージョンでは、この仕様をスマートに識別・解析することにいち早く成功。ユーザーはダウンロード時に、映画特有の重厚感があるモノクロ版か、鮮やかなカラー版かを個人の好みに合わせて自由に選択でき、監督が意図した芸術表現をそのまま手元に保存できます。
全エピソード解析問題の徹底修正：
一部のユーザーから報告されていた「特定のAmazonドラマやシーズンものの作品をダウンロードする際、全エピソードのリストを完全に解析できない」という稀に発生するバグに対し、開発チームは解析エンジンの根本的な再構築を行いました。新しいバージョンでは、ドラマの総エピソード数に関わらず、100%一発で完全な解析が可能となり、エピソードの抜け落ちや解析漏れのストレスから完全に解放されます。
今回の更新により、Amazon ダウンローダーは話題の新着ドラマ『Spider-Noir（スパイダー・ノワール）』の2つのバージョン（モノクロ版／カラー版）の選択ダウンロードに対応したほか、全エピソードが解析できない不具合を完全に修正しました。また、NHK ダウンローダーにおいても、一部の動画が解析できないという根本的な技術障壁をクリアしました。さらに、U-NEXT、Disney+、FANZAの各ダウンローダーでは、画質と音質の歴史的な大進化を遂げ、4K HDR、ドルビービジョン（Dolby Vision）、ドルビーアトモス（Dolby Atmos）の超高画質・高音質時代へと正式に突入しました。
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【コアアップデート詳細：全方位の技術革新とユーザー体験の向上】
世界中のストリーミングプラットフォームが暗号化技術や音ビデオエンコード形式を絶えずアップグレードする中、ユーザーが求めるローカルへのオフラインバックアップの品質への要求もかつてないほど高まっています。StreamFabの開発チームは業界の最先端を走り続け、今回のバージョンアップデートで素晴らしい成果を証明しました。
1. Amazon ダウンローダー：スマートな解析と個性的なバージョン選択
StreamFabの看板機能の一つであるAmazon ダウンローダーは、今回のアップデートで注目のコンテンツに対して深い最適化を行いました。
『Spider-Noir』の2つのバージョンを完全サポート：
Amazon Prime Videoで注目を集める新ドラマ『Spider-Noir』は、その独特な芸術的スタイルから、「モノクロ版」と「カラー版」の2つの異なるビジュアルバージョンが提供されています。StreamFabの最新バージョンでは、この仕様をスマートに識別・解析することにいち早く成功。ユーザーはダウンロード時に、映画特有の重厚感があるモノクロ版か、鮮やかなカラー版かを個人の好みに合わせて自由に選択でき、監督が意図した芸術表現をそのまま手元に保存できます。
全エピソード解析問題の徹底修正：
一部のユーザーから報告されていた「特定のAmazonドラマやシーズンものの作品をダウンロードする際、全エピソードのリストを完全に解析できない」という稀に発生するバグに対し、開発チームは解析エンジンの根本的な再構築を行いました。新しいバージョンでは、ドラマの総エピソード数に関わらず、100%一発で完全な解析が可能となり、エピソードの抜け落ちや解析漏れのストレスから完全に解放されます。