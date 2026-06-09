【ams OSRAMプレスリリース】キックオフから試合終了のホイッスルまで ーー 光が支える「常に試合可能」なピッチ
※本プレスリリースは、2026年5月26日にオーストリア・プレムシュテッテンおよびドイツ・ミュンヘンで発表したプレスリリースの抄訳版です。
現代のスタジアムにおける天然芝は、極めて厳しい条件にさらされています。頻繁な使用、日照不足、季節ごとの気候変動、そして回復時間の制約は、芝生に大きなストレスを与えます。健康で耐久性があり、美しい外観を保つためには、先を見越した管理が不可欠であり、そのために高度な園芸用照明は現代のスタジアム運営において重要な役割を果たしています。
キックオフ前、スタジアムには静寂が広がります。投光照明に照らされたピッチには、丁寧に刈り込まれ、密度が高く鮮やかな緑の芝が広がっています。しかし間もなく、その芝はスプリント、タックル、急停止といった激しいプレーに何時間もさらされることになります。国際的なサッカー大会のような大規模イベントに向けてピッチを整備するグラウンドキーパーにとって、完璧な芝生は決して当たり前のものではありません。それは綿密な計画、園芸に関する専門知識、そして適切な照明技術の融合によって初めて実現されるものです。
さらに、植物の成長における光の役割は単なる明るさにとどまりません。光合成の効率、強固な根の発達、ストレスからの回復力は、光のスペクトル構成、強度、照射の均一性に大きく左右されます。先進的なLED技術により、これらの要素を精密に制御することが可能となり、温室作物の生育を促進するとともに、日照が限られた環境下でもスタジアムの芝をより強く、密に、均一に成長させます。
高い光合成効率・収量最適化・短い生育周期を実現する園芸用LED
光技術における長年の経験を背景に、ams OSRAMは植物生育を支える用途に特化した技術を展開しています。高性能園芸用LED、OSCONIQ(TM) P 3737 Gen 3は、高い光子束密度と優れたエネルギー効率を実現し、植物の健全な成長を支えるとともに、コンパクトでコスト効率の高い照明設計を可能にします。広大な芝生エリアや大規模な温室において、この組み合わせは有効光量の最大化とシステム全体の性能最適化に貢献します。
特にハイパーレッドにおいて85℃で83.6％という業界最高水準の電力変換効率（ウォールプラグ効率）を達成しており、照明メーカーはより少ない部品で高い光子束を実現する設計や、既存システムのままで消費電力削減を図ることが可能です。
均一な照射もまた健全な植物成長に不可欠です。OSCONIQ(TM) P 3737 Batwingなどのバリエーションは、広範かつ均一な光分布を実現する設計となっており、ホットスポットや不要な影の発生を抑制します。高度なGiantおよびBatwingレンズ設計により照射の均一性を向上させ、照明器具の数を削減しながら、より均一で健康的な成長を促進します。競技用フィールドのような広い緑地では、芝の品質の均一化、ストレス軽減、過酷な環境下での耐久性向上につながります。
UV-C LED：植物病害の抑制、品質向上、保存期間延長
植物の健康は見た目の成長だけではありません。ams OSRAMは、よりクリーンな栽培環境の実現にも貢献しています。UV-C LED技術は、空気、水、表面の化学薬品を使わない殺菌を可能にし、病原体の抑制と農薬使用の削減を支援します。また、将来的にはブルーレーザー技術を用いた雑草制御といった革新的なソリューションにより、除草剤や機械的な土壌攪拌に頼らない、精密で非接触型の雑草管理が可能になります。
これらの技術は、光と植物の相互作用に関する深い理解に基づき、それを実用的なソリューションへと昇華した包括的なアプローチを示しています。国際大会に対応できる芝の育成であれ、プロフェッショナルな園芸の最適化であれ、その目的は共通しています。それは「必要なときに、最良の状態の植物を提供する」ことです。
現代のスタジアムにおける天然芝は、極めて厳しい条件にさらされています。頻繁な使用、日照不足、季節ごとの気候変動、そして回復時間の制約は、芝生に大きなストレスを与えます。健康で耐久性があり、美しい外観を保つためには、先を見越した管理が不可欠であり、そのために高度な園芸用照明は現代のスタジアム運営において重要な役割を果たしています。
キックオフ前、スタジアムには静寂が広がります。投光照明に照らされたピッチには、丁寧に刈り込まれ、密度が高く鮮やかな緑の芝が広がっています。しかし間もなく、その芝はスプリント、タックル、急停止といった激しいプレーに何時間もさらされることになります。国際的なサッカー大会のような大規模イベントに向けてピッチを整備するグラウンドキーパーにとって、完璧な芝生は決して当たり前のものではありません。それは綿密な計画、園芸に関する専門知識、そして適切な照明技術の融合によって初めて実現されるものです。
さらに、植物の成長における光の役割は単なる明るさにとどまりません。光合成の効率、強固な根の発達、ストレスからの回復力は、光のスペクトル構成、強度、照射の均一性に大きく左右されます。先進的なLED技術により、これらの要素を精密に制御することが可能となり、温室作物の生育を促進するとともに、日照が限られた環境下でもスタジアムの芝をより強く、密に、均一に成長させます。
高い光合成効率・収量最適化・短い生育周期を実現する園芸用LED
光技術における長年の経験を背景に、ams OSRAMは植物生育を支える用途に特化した技術を展開しています。高性能園芸用LED、OSCONIQ(TM) P 3737 Gen 3は、高い光子束密度と優れたエネルギー効率を実現し、植物の健全な成長を支えるとともに、コンパクトでコスト効率の高い照明設計を可能にします。広大な芝生エリアや大規模な温室において、この組み合わせは有効光量の最大化とシステム全体の性能最適化に貢献します。
特にハイパーレッドにおいて85℃で83.6％という業界最高水準の電力変換効率（ウォールプラグ効率）を達成しており、照明メーカーはより少ない部品で高い光子束を実現する設計や、既存システムのままで消費電力削減を図ることが可能です。
均一な照射もまた健全な植物成長に不可欠です。OSCONIQ(TM) P 3737 Batwingなどのバリエーションは、広範かつ均一な光分布を実現する設計となっており、ホットスポットや不要な影の発生を抑制します。高度なGiantおよびBatwingレンズ設計により照射の均一性を向上させ、照明器具の数を削減しながら、より均一で健康的な成長を促進します。競技用フィールドのような広い緑地では、芝の品質の均一化、ストレス軽減、過酷な環境下での耐久性向上につながります。
UV-C LED：植物病害の抑制、品質向上、保存期間延長
植物の健康は見た目の成長だけではありません。ams OSRAMは、よりクリーンな栽培環境の実現にも貢献しています。UV-C LED技術は、空気、水、表面の化学薬品を使わない殺菌を可能にし、病原体の抑制と農薬使用の削減を支援します。また、将来的にはブルーレーザー技術を用いた雑草制御といった革新的なソリューションにより、除草剤や機械的な土壌攪拌に頼らない、精密で非接触型の雑草管理が可能になります。
これらの技術は、光と植物の相互作用に関する深い理解に基づき、それを実用的なソリューションへと昇華した包括的なアプローチを示しています。国際大会に対応できる芝の育成であれ、プロフェッショナルな園芸の最適化であれ、その目的は共通しています。それは「必要なときに、最良の状態の植物を提供する」ことです。