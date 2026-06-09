給水ステーションの世界市場2026年、グローバル市場規模（壁掛け型、床置き型）・分析レポートを発表
2026年6月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「給水ステーションの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、給水ステーションのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
給水ステーション市場は、2024年時点で世界市場規模が4億6200万米ドルに達しており、2031年には6億8900万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.9％と見込まれており、環境保護意識の高まりや持続可能性への取り組み強化が市場成長を後押ししています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網の変化などについて包括的な分析を行っています。
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給水ステーションは、利用者が再利用可能なボトルへ簡単に給水できる設備です。近年では公共施設、企業、学校、商業施設などに広く導入されており、使い捨てプラスチックボトル削減に貢献しています。
これらの設備は衛生性、利便性、節水性を兼ね備えており、持続可能な社会実現に向けた重要な設備として注目されています。また、都市部を中心に環境配慮型インフラ整備が進んでいることも、市場拡大を支える要因となっています。
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市場成長を促進する主要因として、環境規制強化、プラスチック廃棄物削減政策、消費者の環境意識向上が挙げられています。特に自治体や企業において、持続可能性目標達成に向けた設備投資が増加しており、給水ステーション導入が進んでいます。また、健康志向の高まりにより、安全で清潔な飲料水供給設備への需要も増加しています。
一方で、初期導入コストや維持管理費用、定期的な衛生管理の必要性は市場拡大の制約要因となっています。さらに、米国関税政策や国際的な供給網変化も価格動向や市場競争に影響を与えています。
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製品分類では、壁掛け型、床置き型、その他の3種類に分類されています。壁掛け型は省スペース性に優れており、学校や公共施設などで幅広く導入されています。床置き型は大容量給水が可能であり、商業施設や大型公共空間に適しています。その他の製品には特殊用途向けモデルや高機能型設備が含まれています。
用途別では、屋外向けと屋内向けに区分されており、屋内向けはオフィスや商業施設、学校などで高い需要があります。一方、屋外向けは公園、駅、観光地など公共空間を中心に導入が進んでいます。
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地域別では、北米市場が高いシェアを維持しています。特に米国では環境保護政策や公共インフラ投資が進んでおり、多数の施設で給水ステーションが導入されています。欧州市場では、ドイツ、英国、フランスを中心に環境規制が厳格化されており、再利用型飲料システムへの需要が拡大しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドなどで都市化と環境対策が進展しており、今後高い成長率が期待されています。中東・アフリカや南米地域でも、公共インフラ整備や観光施設開発に伴って市場拡大が進む見込みです。
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市場競争は比較的活発であり、主要企業は製品機能向上やデザイン性強化を通じて競争力向上を図っています。主要企業としては、Elkay、Oasis、Haws、Murdock、Filtrine、Acorn Engineering、Most Dependable Fountains、FloWater、Primo Waterなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「給水ステーションの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、給水ステーションのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
給水ステーション市場は、2024年時点で世界市場規模が4億6200万米ドルに達しており、2031年には6億8900万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.9％と見込まれており、環境保護意識の高まりや持続可能性への取り組み強化が市場成長を後押ししています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別需要、用途別動向、供給網の変化などについて包括的な分析を行っています。
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給水ステーションは、利用者が再利用可能なボトルへ簡単に給水できる設備です。近年では公共施設、企業、学校、商業施設などに広く導入されており、使い捨てプラスチックボトル削減に貢献しています。
これらの設備は衛生性、利便性、節水性を兼ね備えており、持続可能な社会実現に向けた重要な設備として注目されています。また、都市部を中心に環境配慮型インフラ整備が進んでいることも、市場拡大を支える要因となっています。
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市場成長を促進する主要因として、環境規制強化、プラスチック廃棄物削減政策、消費者の環境意識向上が挙げられています。特に自治体や企業において、持続可能性目標達成に向けた設備投資が増加しており、給水ステーション導入が進んでいます。また、健康志向の高まりにより、安全で清潔な飲料水供給設備への需要も増加しています。
一方で、初期導入コストや維持管理費用、定期的な衛生管理の必要性は市場拡大の制約要因となっています。さらに、米国関税政策や国際的な供給網変化も価格動向や市場競争に影響を与えています。
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製品分類では、壁掛け型、床置き型、その他の3種類に分類されています。壁掛け型は省スペース性に優れており、学校や公共施設などで幅広く導入されています。床置き型は大容量給水が可能であり、商業施設や大型公共空間に適しています。その他の製品には特殊用途向けモデルや高機能型設備が含まれています。
用途別では、屋外向けと屋内向けに区分されており、屋内向けはオフィスや商業施設、学校などで高い需要があります。一方、屋外向けは公園、駅、観光地など公共空間を中心に導入が進んでいます。
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地域別では、北米市場が高いシェアを維持しています。特に米国では環境保護政策や公共インフラ投資が進んでおり、多数の施設で給水ステーションが導入されています。欧州市場では、ドイツ、英国、フランスを中心に環境規制が厳格化されており、再利用型飲料システムへの需要が拡大しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドなどで都市化と環境対策が進展しており、今後高い成長率が期待されています。中東・アフリカや南米地域でも、公共インフラ整備や観光施設開発に伴って市場拡大が進む見込みです。
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市場競争は比較的活発であり、主要企業は製品機能向上やデザイン性強化を通じて競争力向上を図っています。主要企業としては、Elkay、Oasis、Haws、Murdock、Filtrine、Acorn Engineering、Most Dependable Fountains、FloWater、Primo Waterなどが挙げられています。